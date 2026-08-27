Ebrard lleva a Arizona la apuesta de México por los semiconductores y la integración tecnológica de Norteamérica

Arizona se convierte en aliado estratégico de México para impulsar semiconductores. REUTERS/Paola García

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevó a Arizona la estrategia de México para fortalecer su participación en la industria de semiconductores, atraer inversiones y consolidar cadenas de suministro más competitivas en América del Norte.

Durante una visita de trabajo a Phoenix, el funcionario encabezó la firma de un convenio con Arizona State University (ASU) y sostuvo reuniones con autoridades y representantes de empresas tecnológicas.

México y Arizona estrechan cooperación en semiconductores

El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Economía y Arizona State University busca ampliar la colaboración bilateral en innovación, desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación de talento especializado. El convenio fue firmado junto con el presidente de ASU, Michel Crow.

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La institución educativa ya mantiene vínculos con organismos mexicanos para desarrollar capacidades relacionadas con microelectrónica y semiconductores, mediante programas dirigidos a estudiantes, profesores y trabajadores de la industria.

La Secretaría de Economía señaló que esta alianza permitirá impulsar proyectos conjuntos y facilitar la vinculación entre empresas mexicanas y el ecosistema tecnológico de Arizona, considerado uno de los polos relevantes de Estados Unidos en manufactura avanzada.

Ebrard busca inversiones y nuevas cadenas de suministro

Durante su agenda en Phoenix, Ebrard también se reunió con la alcaldesa de la ciudad, Kate Gallego, con quien estableció una ruta de colaboración en sectores considerados estratégicos para ambas economías.

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Entre los temas abordados estuvieron:

Semiconductores y microelectrónica

Minerales críticos e industria química

Electromovilidad y sector aeroespacial

Agua , energía solar y tecnologías digitales

Formación de talento e innovación tecnológica

El secretario también dialogó con representantes de compañías y organizaciones vinculadas con los semiconductores, entre ellas TSMC, Intel, ASM, Lawrence Semiconductor y Deca Technologies, además de organismos empresariales y autoridades económicas de Arizona.

Joe Stockunas, presidente de SEMI Americas, destacó la relevancia de la visita como una señal del interés mexicano por incrementar su participación dentro de la industria de semiconductores de Norteamérica.

Arizona, un socio clave para el comercio de México

La relación económica entre México y Arizona adquiere mayor relevancia por el nivel de intercambio comercial y la integración de sus cadenas productivas. De acuerdo con datos de Arizona Commerce Authority, en 2025 las exportaciones de Arizona hacia México alcanzaron 14.6 mil millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de nuestro país sumaron 14 mil millones.

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El intercambio incluye principalmente equipo de cómputo, componentes eléctricos y electrónicos y semiconductores.

Tan solo las ventas de Arizona a México en equipo de cómputo llegaron a 5.8 mil millones de dólares, mientras que los envíos de semiconductores y otros componentes electrónicos representaron 780 millones.

En sentido contrario, México exportó a Arizona bienes por 14 mil millones de dólares, incluidos 3.7 mil millones en equipo de cómputo y 879 millones en equipo eléctrico y componentes.

Semiconductores, talento e innovación: la apuesta mexicana

El acercamiento no es nuevo. En junio de 2025, Arizona State University fue sede de un foro binacional sobre semiconductores que reunió a más de 100 representantes de los sectores público, privado y académico de México y Estados Unidos para discutir inversión, capacitación y resiliencia de las cadenas de suministro.

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La visita de Ebrard ocurre además en un momento de presión comercial entre México y Estados Unidos.

Un día antes, el secretario se encontraba en Washington para continuar las negociaciones con autoridades estadounidenses, con el objetivo de evitar nuevos aranceles y mejorar las condiciones para las exportaciones mexicanas.

México enfrenta actualmente tarifas de 50% al acero, aluminio y sus derivados, además de 25% a los vehículos, mientras algunos productos que no cumplen con las reglas del T-MEC están sujetos a un arancel de 10%.

En este contexto, la estrategia mexicana busca combinar la negociación comercial con una mayor integración industrial.

La apuesta por Arizona pretende aprovechar la cercanía geográfica y las capacidades tecnológicas de la región para atraer inversión, desarrollar talento y ampliar la participación de empresas mexicanas en sectores de alto valor.

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Con ello, el gobierno mexicano busca posicionar al país como un socio estratégico en la construcción de cadenas de suministro norteamericanas más sólidas, particularmente en semiconductores, inteligencia artificial, electrónica, electromovilidad, manufactura avanzada y tecnologías digitales.