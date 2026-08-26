Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

La afición arropó al mexicano que está próximo a emigrar al futbol de Europa con el AS Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Erik Lira continúa en Cruz Azul mientras la directiva trata de acordar el fichaje del mexicano con el AS Mónaco, club participante de la Ligue 1 que ya demostró en más de una ocasión que se interesa por el capitán del vigente campeón de la Liga Mx.

Hoy, a las afueras de La Noria, nuevamente el mediocampista fue el más solicitado por el pueblo cementero, que empieza hacerse a la idea que Erik Lira no seguirá en el club, por lo que sus mensajes de despedida se comenzaron a escuchar en público.

“(Erik) Lira, eres el mejor, gracias por lo que diste, te quiero”, dijo un pequeño fan de la Máquina. “Cruz Azul siempre será tu casa Lira, que Dios te acompañe”, exclamó otro de los seguidores que se encontraba cerca del futbolista, quien agradeció sus muestras de afecto antes de retirarse del Centro de Alto Rendimiento.

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Erik Lira a un paso de Mónaco tras serie de ofertas crecientes

Lira dejaría Cruz Azul para irse al AS Mónaco. REUTERS/Raquel Cunha

El jugador de Cruz Azul, Erik Lira, ha expuesto en varias ocasiones que su principal sueño en esta profesión es jugar en Europa y el AS Mónaco concedería su deseo al enviar tres propuestas en las que aumenta las cifras y se acerca a lo que busca la Máquina para liberar a su capitán.

Primera oferta: El AS Mónaco ofreció aproximadamente 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva de Cruz Azul la rechazó porque consideraba insuficiente para el valor del seleccionado mexicano.

Segunda oferta: El club monegasco mejoró la propuesta y presentó una nueva que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), según reportes desde La Noria, pero dicho ofrecimiento tampoco convenció del todo a la directiva cementera, aunque acercó posturas entre ambas partes.

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Tercera oferta: El 25 de agosto, el AS Mónaco realizó una última oferta por Erik Lira: se trata de 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mx.

¿Qué necesita AS Mónaco para registrar a Erik Lira?

El jugador mexicano festeja el título del Clausura 2026 (Instagram / eriklira)

El traspaso del mexicano al equipo francés depende la liberación de una de las cuatro plazas disponibles para jugadores extracomunitarios, que actualmente están ocupados por Folarin Balogun (Estados Unidos), Vanderson de Olveira Campos (Brasil), Takumi Minamino (Japón)y Eric Dier (Inglaterra).

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El jugador que suena para dejar el AS Mónaco es el estadounidense Folarin Balogun, delantero que participó en el Mundial 2026 y ha recibido algunas ofertas, especialmente del Tottenham Hotspur para ir a jugar en la Premier League, de Inglaterra.

Mientras el conjunto francés no desocupe una plaza de extranjeros, no podría registrar a Erik Lira, quien apunta a ser el segundo mexicano en dar el salto al continente europeo, después de Armando La Hormiga González al Olympiacos, tras representar a México en la Copa del Mundo.

Lira sacrificaría parte de su sueldo llegar al AS Mónaco

El jugador facilitaría su salida de Cruz Azul sacrificando su sueldo hasta un 40%. (REUTERS)

De acuerdo con el periodista César Caballero, de ESPN, el mexicano Erik Lira estaría dispuesto a reducir cerca del 40% de su salario actual en Cruz Azul para facilitar su traspaso al AS Mónaco.

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Cabe mencionar que Erik Lira es uno de los jugadores mejor pagados en el equipo cementero, pero aceptaría ganar menos dinero con tal de cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo. Dicha postura ha sido clave para que el AS Mónaco mantenga el interés de ficharlo.

Números de Erik Lira en el Apertura 2026

El mexicano forceja con un rival en el estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

En cinco partidos celebrados en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, el mediocampista Erik Lira tuvo participación en cuatro de ellos, tres como titular, para totalizar 286 minutos en el terreno de juego. No marcó ningún gol ni recibió tarjetas amarillas o rojas.

Lira estuvo presente en el último encuentro que tuvo la Máquina de Cruz Azul frente a los Rojinegros del Atlas FC, aunque no entró a la cancha al no ser elegible por Joel Huiqui, por lo que apoyó a sus compañeros desde uno de los palcos del Monumental estadio Azteca.

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