Detienen en Puebla a uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum, atacado durante una transmisión en vivo en Culiacán

Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)

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Agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en el estado de Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra el creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, cuando la víctima se encontraba realizando una transmisión en vivo desde la plataforma Kick, entregando comida en el municipio.

El creador de contenido fue agredido a balazos la noche del pasado 4 de agosto. (redes sociales)

La captura, revelada este miércoles 26 de agosto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, se dio tras un operativo derivado de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron identificar y ubicar al sospechoso en esa entidad, 22 días después del homicidio.

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Tres sujetos armados agredieron a los agentes federales durante el operativo

Durante el despliegue para asegurar a Jesús Alberto “N”, tres sujetos armados agredieron a los elementos de investigación de la SSPC. Según datos oficiales, los agentes respondieron para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo.

Uno de los atacantes perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos el objetivo principal del operativo.

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Omar García Harfuch destacó la valentía, disciplina y compromiso de los agentes participantes.

Además, el secretario reveló que el operativo contó con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado Puebla (FGE) y el gobernador de la entidad donde se desarrollo, Alejandro Armenta.

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El Gabinete de Seguridad anunció su intervención desde el día siguiente del crimen

El 5 de agosto, un día después del homicidio, el Gabinete de Seguridad de México anunció que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, colaboraba en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Entre las líneas de investigación se encontraban diversas publicaciones del creador de contenido, en algunas de las cuales hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Las autoridades federales señalaron que una de las líneas de investigación eran las publicaciones de la víctima donde presuntamente hacía alusión a un grupo delictivo. (Especial Infobae México)

En redes sociales circuló una publicación atribuida a su perfil de Instagram en la que se observaba una gorra con las letras “MZ”, presunta referencia a Ismael “El Mayo” Zambada. Otro video lo mostraba junto a otros compañeros con la frase “Arriba El Mayo”.

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Las autoridades también confirmaron el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.

Un sicario en motocicleta disparó a Gastélum en la cabeza frente a la cámara

El homicidio ocurrió alrededor de las 20:15 horas del 4 de agosto en el estacionamiento de un KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La víctima se encontraba acompañada por dos personas que colaboraban con él en la grabación del contenido.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

Dos sujetos que viajaban en una motocicleta Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro, se aproximaron al lugar. Ambos portaban cascos —uno color naranja y el otro color oscuro— y vestían pantalón de mezclilla.

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Uno de ellos disparó en la cabeza a Gastélum con un arma corta en la salida del Drive Thru del establecimiento. Los dos acompañantes de la víctima resultaron ilesos, aunque quedaron en estado de shock.

El crimen quedó grabado tanto en la transmisión en vivo como en las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Un segundo video revelado posteriormente mostró que, minutos antes del ataque, la motocicleta con los dos agresores ya había pasado por el lugar y quedó registrada en la propia transmisión.

Luego de la detención de Jesús Alberto “N”, las autoridades revelaron que se trata de uno de los dos sujetos que abordaron la motocicleta para realizar la agresión. No se precisó si era el conductor o el pasajero.

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