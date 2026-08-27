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Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

El supuesto robo quedó grabado en un video que se hizo viral tras la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos 2026

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México
Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México
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La salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 sigue generando eco dentro y fuera del encierro; la modelo quedó fuera del reality por decisión de sus compañeros, al ser la que menos votos recibió para que regresara desde el Exilio, donde estuvo 24 horas con Ese Pérez y Luis Chaparro.

Tras el anuncio de la salida de Yanet como la más “mueble” de la casa, los demás habitantes ayudaron a empacar sus cosas para que la producción las sacara, cuando ocurrió un momento polémico que generó conversación en las redes sociales: un supuesto robo de Gema Garoa.

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El video se hizo viral, y los usuarios de redes sociales aseguraron que la actriz se había quedado con un perfume de Yanet García, luego de que lo oliera y supuestamente lo apartara del resto de cosas que se tenían que guardar.

El video del perfume de Yanet García y la acusación contra Gema Garoa

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México, esto pasó (Captura de pantalla)
Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México, esto pasó (Captura de pantalla)

Con la salida ya definida de Yanet García y sin la posibilidad de regresar a la casa por sus cosas, cámaras del 24/7 captaron a Gema Garoa cuando se encontró con un perfume de la modelo, mientras varios de los habitantes empacaban sus pertenencias.

En el video, se aprecia que la actriz lo apartó en lugar de dárselo a Brianda Deyanara para que lo guardara en la maleta y, momentos después, le tiró una toalla encima, lo que detonó señalamientos en redes sociales de que planeaba quedarse con él.

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El señalamiento se alimentó con recortes del momento, bajo la versión de que a Garoa “le gustó el olor” y por eso lo habría escondido.

El segundo video: Cynthia Klitbo regresó el perfume a la maleta

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México, esto pasó
Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México, esto pasó

Otro video que comenzó a circular en redes sociales mostró que Cynthia Klitbo tomó de nueva cuenta las pertenencias de Yanet García para dárselas a Gema Garoa y que las metiera en la maleta. Ahí se aprecia que Garoa colocó el perfume en la maleta junto con las prendas, para que fuera entregado a su dueña.

El robo no se concretó, aunque el debate continuó en redes sociales. De acuerdo con los comentarios de los usuarios, los videos que circulan del incidente serían una manipulación para poner al público en contra de Garoa, quien forma parte del grupo de Ese Pérez, Karina Torres y Aldo Rendón, quienes se han ganado cierto ‘hate’ en los últimos días.

¿Por qué fue eliminada Yanet García de La Casa de los Famosos México?

Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 el martes 25 de agosto, en una dinámica inédita: la decisión no la tomó el público, sino los habitantes que permanecían en la competencia. La conductora regiomontana, conocida como “la Chica del Clima”, fue enviada al Exilio junto con Luis Chaparro y Ese Pérez tras ser señalados como los “muebles” de la casa.

Yanet García
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Desde ahí, sus compañeros votaron a favor de quién querían que regresara: Ese Pérez obtuvo 6 puntos, Luis Chaparro 3 y Yanet apenas 2, con el respaldo únicamente de Brianda y Yahir. La diferencia de un solo punto respecto a Chaparro selló su salida.

Al abandonar el foro, García no confrontó a nadie: “Una salida inesperada, mis compañeros decidieron que no regresara... pero no pasa nada, es parte del juego”, dijo. También respondió a la etiqueta de mueble: “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

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