México

Receta de carlota de fresa: una versión rápida y fácil del postre favorito de muchos

La carlota de fresa es una versión renovada del clásico postre de limón que conquista por su textura suave y su aroma a frutas

Carlota redonda con crema rosa y trozos de fresas en la parte superior, sobre un plato blanco con una rebanada al lado.
Una carlota de fresa elaborada con capas de galleta y crema rosa permanece sobre un plato blanco junto a una rebanada servida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Antojo de un postre fresco, cremoso y con sabor a infancia? La carlota de fresa es una versión renovada del clásico postre de limón que conquista por su textura suave, su aroma a frutas y ese contraste irresistible entre las capas de galleta y la crema.

Este clásico de las reuniones familiares es famoso por su preparación exprés y su resultado vistoso. Suele servirse bien fría, perfecta para el verano o para cualquier ocasión especial acompañada de café o un vaso de leche.

Rebanada de pastel de capas rosa y trozos de fresa en un plato blanco junto a un tenedor y una taza de café sobre una mesa de madera.
Una rebanada de carlota de limón con fresas frescas se acompaña con una taza de café sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carlota de fresa

La carlota de fresa es un postre frío en capas, elaborado con galletas, fresas frescas y una mousse rápida de nata y leche condensada. No necesita horno: la técnica principal consiste en montar la nata y alternar capas en un molde. Es ideal para preparar con antelación.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Montaje y reposo: 10 minutos (más mínimo 2 horas de nevera)

Ingredientes

  1. 300 g de fresas frescas
  2. 200 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  3. 1 lata pequeña de leche condensada (aprox. 370 g)
  4. 1 cucharadita de zumo de limón
  5. 1 paquete de galletas tipo María (aprox. 200 g)
  6. 100 ml de leche entera (para remojar las galletas)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. Fresas extra para decorar

Cómo hacer carlota de fresa, paso a paso

  1. Lava y trocea las fresas. Reserva algunas para decorar.
  2. Monta la nata bien fría con varillas eléctricas hasta que esté firme.
  3. Añade la leche condensada, el zumo de limón y la vainilla. Mezcla con movimientos envolventes para no bajar la nata.
  4. Incorpora las fresas troceadas a la crema.
  5. Moja cada galleta en la leche durante 1 segundo (no empapes demasiado).
  6. Forra la base de un molde (preferiblemente desmontable) con una capa de galletas.
  7. Cubre con una capa de crema de fresas.
  8. Repite capas alternando galletas y crema hasta terminar los ingredientes. Termina con crema.
  9. Decora con las fresas reservadas y enfría en la nevera al menos 2 horas. Consejo: Cuanto más repose, mejor será la textura.
  10. Desmolda y sirve bien fría. Truco: Usa papel de horno para facilitar el desmolde si tu molde no es desmontable.
Infografía explicativa con seis pasos ilustrados para preparar una carlota de fresa con galletas, crema y leche.
Una infografía de Infobae detalla los seis pasos para preparar una carlota de fresa con crema, galletas y fruta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 18 g (mayoría saturadas)
  • Hidratos de carbono: 36 g
  • Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La carlota de fresa puede conservarse en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. No es apta para congelar, ya que la nata pierde textura.

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