Receta de carlota de fresa: una versión rápida y fácil del postre favorito de muchos

¿Antojo de un postre fresco, cremoso y con sabor a infancia? La carlota de fresa es una versión renovada del clásico postre de limón que conquista por su textura suave, su aroma a frutas y ese contraste irresistible entre las capas de galleta y la crema.
Este clásico de las reuniones familiares es famoso por su preparación exprés y su resultado vistoso. Suele servirse bien fría, perfecta para el verano o para cualquier ocasión especial acompañada de café o un vaso de leche.
Receta de carlota de fresa
La carlota de fresa es un postre frío en capas, elaborado con galletas, fresas frescas y una mousse rápida de nata y leche condensada. No necesita horno: la técnica principal consiste en montar la nata y alternar capas en un molde. Es ideal para preparar con antelación.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Montaje y reposo: 10 minutos (más mínimo 2 horas de nevera)
Ingredientes
- 300 g de fresas frescas
- 200 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
- 1 lata pequeña de leche condensada (aprox. 370 g)
- 1 cucharadita de zumo de limón
- 1 paquete de galletas tipo María (aprox. 200 g)
- 100 ml de leche entera (para remojar las galletas)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Fresas extra para decorar
Cómo hacer carlota de fresa, paso a paso
- Lava y trocea las fresas. Reserva algunas para decorar.
- Monta la nata bien fría con varillas eléctricas hasta que esté firme.
- Añade la leche condensada, el zumo de limón y la vainilla. Mezcla con movimientos envolventes para no bajar la nata.
- Incorpora las fresas troceadas a la crema.
- Moja cada galleta en la leche durante 1 segundo (no empapes demasiado).
- Forra la base de un molde (preferiblemente desmontable) con una capa de galletas.
- Cubre con una capa de crema de fresas.
- Repite capas alternando galletas y crema hasta terminar los ingredientes. Termina con crema.
- Decora con las fresas reservadas y enfría en la nevera al menos 2 horas. Consejo: Cuanto más repose, mejor será la textura.
- Desmolda y sirve bien fría. Truco: Usa papel de horno para facilitar el desmolde si tu molde no es desmontable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal aprox.
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 18 g (mayoría saturadas)
- Hidratos de carbono: 36 g
- Azúcares: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La carlota de fresa puede conservarse en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. No es apta para congelar, ya que la nata pierde textura.
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