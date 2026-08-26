Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

El regreso de César “Chino” Huerta a Pumas representa uno de los movimientos con mayor expectativa de la Liga MX. El atacante mexicano arribó a la Ciudad de México para cerrar los detalles de su reincorporación tras un ciclo accidentado en Anderlecht.
La directiva universitaria y el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari buscan que Huerta asuma un rol central en el ataque, cubriendo la baja de Sebastián Córdova y aportando el desequilibrio que el equipo ha perdido.
El propio jugador explicó que abandonar su sueño europeo fue la parte difícil, pero el respaldo mostrado por la institución auriazul y la comunicación directa con Solari facilitaron en demasía la decisión.
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¿Cuándo podría debutar el Chino con Pumas? Un viejo conocido lo recibiría en casa
De acuerdo con diferentes medios como TUDN, las posibilidades sobre la fecha de debut del “Chino” en su regreso a Pumas apuntan a la Jornada 8 del Apertura 2026, cuando el equipo visite a Chivas en el Estadio Akron el domingo 13 de septiembre.
El Club Universidad Nacional analizará su adaptación física tras varios meses de baja por lesión y dos intervenciones quirúrgicas.
De esta manera, aunque la fecha aún no cuenta con confirmación oficial y dependerá de su evolución en los entrenamientos, las fuentes cercanas al cuerpo técnico consideran poco viable que Huerta tenga minutos ante Xolos o León, priorizando su recuperación total.
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Una despedida difícil de Europa
Durante su llegada a México, Huerta relató el proceso que lo llevó a dejar el Anderlecht: el club le comunicó que no entraba en los planes y fue apartado del grupo.
Solamente pudo jugar seis meses en Bélgica antes de encadenar lesiones y dos cirugías. El propio César confesó: “Me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo. Pasé semanas difíciles, pero vengo con mucha ilusión con Pumas y sé que tengo algo pendiente también acá”.
Un contrato pensado en su resurgimiento y respaldo total en Ciudad Universitaria
La llegada del “Chino” a Pumas es vista por el club y por el propio jugador como una oportunidad de relanzar su carrera en el entorno en el que vivió su mejor momento. La afición lo recibió con entusiasmo y la directiva apostó por un contrato de tres años con condiciones que priorizan su proyección internacional.
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La negociación con Pumas resultó prioritaria para el futbolista, quien aceptó un salario entre 1 y 2 millones de dólares anuales, cifra inferior a la que percibía en Europa y también menor a las propuestas de clubes como América, Cruz Azul y Toluca.
En este sentido, el entorno universitario espera que César Huerta aporte goles y profundidad en el ataque, consolidando su regreso como una de las apuestas más fuertes de la temporada.
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