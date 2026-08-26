Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

La directiva universitaria acordó un vínculo que busca relanzar su carrera tras ser apartado del grupo en Bélgica, con un sueldo estimado entre 1 y 2 millones de dólares anuales. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

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El regreso de César “Chino” Huerta a Pumas representa uno de los movimientos con mayor expectativa de la Liga MX. El atacante mexicano arribó a la Ciudad de México para cerrar los detalles de su reincorporación tras un ciclo accidentado en Anderlecht.

La directiva universitaria y el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari buscan que Huerta asuma un rol central en el ataque, cubriendo la baja de Sebastián Córdova y aportando el desequilibrio que el equipo ha perdido.

El atacante explica que dejó su sueño europeo, pero el respaldo del Club Universidad Nacional y la comunicación con Solari impulsaron su decisión. REUTERS/Paul Childs

El propio jugador explicó que abandonar su sueño europeo fue la parte difícil, pero el respaldo mostrado por la institución auriazul y la comunicación directa con Solari facilitaron en demasía la decisión.

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¿Cuándo podría debutar el Chino con Pumas? Un viejo conocido lo recibiría en casa

De acuerdo con diferentes medios como TUDN, las posibilidades sobre la fecha de debut del “Chino” en su regreso a Pumas apuntan a la Jornada 8 del Apertura 2026, cuando el equipo visite a Chivas en el Estadio Akron el domingo 13 de septiembre.

El Club Universidad Nacional analizará su adaptación física tras varios meses de baja por lesión y dos intervenciones quirúrgicas.

El debut de César Huerta con Pumas apunta a la Jornada 8 del Apertura 2026 ante Chivas en el Estadio Akron, este 13 de septiembre. (X @PumasMX)

De esta manera, aunque la fecha aún no cuenta con confirmación oficial y dependerá de su evolución en los entrenamientos, las fuentes cercanas al cuerpo técnico consideran poco viable que Huerta tenga minutos ante Xolos o León, priorizando su recuperación total.

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Una despedida difícil de Europa

Durante su llegada a México, Huerta relató el proceso que lo llevó a dejar el Anderlecht: el club le comunicó que no entraba en los planes y fue apartado del grupo.

Huerta relató que Anderlecht le informó que no entraba en los planes y lo apartó del grupo tras un paso de seis meses con lesiones y cirugías. (Instagram/ @cesarh_33)

Solamente pudo jugar seis meses en Bélgica antes de encadenar lesiones y dos cirugías. El propio César confesó: “Me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo. Pasé semanas difíciles, pero vengo con mucha ilusión con Pumas y sé que tengo algo pendiente también acá”.

Un contrato pensado en su resurgimiento y respaldo total en Ciudad Universitaria

La llegada del “Chino” a Pumas es vista por el club y por el propio jugador como una oportunidad de relanzar su carrera en el entorno en el que vivió su mejor momento. La afición lo recibió con entusiasmo y la directiva apostó por un contrato de tres años con condiciones que priorizan su proyección internacional.

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La negociación con Pumas resultó prioritaria para el futbolista, quien aceptó un salario entre 1 y 2 millones de dólares anuales, cifra inferior a la que percibía en Europa y también menor a las propuestas de clubes como América, Cruz Azul y Toluca.

Esteban Solari y la directiva de Pumas proyectan a Huerta como pieza central del ataque tras la baja de Sebastián Córdova. (Foto: Daniel Dunn-USA TODAY Sports)

En este sentido, el entorno universitario espera que César Huerta aporte goles y profundidad en el ataque, consolidando su regreso como una de las apuestas más fuertes de la temporada.