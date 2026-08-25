Tras rechazar a equipos como América y Toluca, este sería el modesto salario del Chino Huerta en Pumas

El Chino regresaría a Ciudad Universitaria tras un paso irregular por el Anderlecht, priorizando un rol protagónico con Esteban Solari pese a aparentes mejores ofertas. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

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El regreso de César “Chino” Huerta al Club Universidad Nacional ha sido uno de los movimientos más comentados e inesperados del mercado de fichajes

El extremo mexicano, tras un paso irregular por el Anderlecht de Bélgica, decidió volver a Ciudad Universitaria en un contexto donde clubes de la Liga MX como América, Cruz Azul y Toluca le ofrecían mejores condiciones económicas.

Tras asistir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Huerta habría acpetado un salario más bajo pese a mejores ofertas de América, Cruz Azul y Toluca. REUTERS/Paul Childs

Aunque aún no existe confirmación oficial, distintas versiones apuntan a que el atacante además habría aceptado un salario más bajo que el que percibía en Europa. Huerta optaría por mayor protagonismo en el equipo de sus amores antes que las cifras millonarias.

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La negociación, adelantada por el periodista César Luis Merlo, incluiría un contrato por tres años y una cláusula de salida exclusiva hacia Europa, lo que terminó siendo el argumento decisivo para que el Chino eligiera a Pumas.

Un sueldo por debajo del europeo

El primer aspecto que llama la atención es la diferencia entre lo que Huerta ganaba en Bélgica y lo que percibiría en México.

En Anderlecht: alrededor de 3.8 millones de dólares por temporada .

En Pumas: se estima que rondaría entre 1 y 2 millones de dólares anuales , un rango inferior al de figuras como Keylor Navas (2.5 millones).

Ajuste financiero: refleja tanto la realidad económica del club como la disposición del jugador a sacrificar ingresos por continuidad y protagonismo con el club que lo vio crecer.

Inversión total: la operación rondaría los 6 millones de dólares, esfuerzo considerable para la institución.

En Anderlecht, César Huerta ganaba alrededor de 3.8 millones de dólares por temporada. REUTERS/Yves Herman

De esta manera, el Chino habría aceptado un salario modesto, pero con la convicción de que el proyecto deportivo le dará más beneficios personales a largo plazo.

Pumas como prioridad

Más allá de los números, la decisión de César se explica por el entorno que encontró en Pumas. El extremo buscaba un entorno donde pudiera recuperar ritmo competitivo tras las lesiones y la falta de minutos en Europa.

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Pumas le habría ofrecido un rol estelar en el esquema de Esteban Solari, además de respaldo institucional por parte de Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez. Esa combinación de confianza y protagonismo pesaría más que cualquier oferta económica de otros clubes.

En Pumas, Solari requería urgentemente cubrir la aparatosa baja de Sebastián Córdova, por lo cual el Chino, como figura del club, encajaría perfectamente en la posición. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Huerta, el regreso significa reencontrarse con su mejor versión y recuperar la regularidad que lo llevó a la Selección Mexicana. El club, por su parte, necesitaba cubrir la baja de Sebastián Córdova y encontró en él un refuerzo capaz de aportar desequilibrio y profundidad ofensiva.

La cláusula de salida hacia Europa como factor determinante

El detalle más importante de la negociación sería la cláusula que mantiene abierta la puerta al Viejo Continente.

Exclusiva para Europa: condición que América y Cruz Azul no aceptaron.

Proyección internacional: Huerta mantiene como objetivo regresar a ligas europeas.

Movimiento estratégico: Pumas asegura un refuerzo de calidad y el jugador conserva libertad contractual.

Decisión personal: Huerta eligió menos dinero, pero más posibilidades de futuro.

La negociación adelantada contemplaría un contrato por tres años con Pumas y una cláusula de salida exclusiva hacia Europa.(Cortesía Pumas)

Así, el regreso del Chino a Pumas no sólo se mide en cifras salariales, sino en la apuesta mutua entre jugador y club. Huerta aceptaría un sueldo más bajo, pero ganando protagonismo y libertad; los universitarios invirtieron en su carta y refuerzan su ataque con un ídolo que puede marcar diferencia.

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