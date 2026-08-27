México

Faisy rechazó reconciliación con Mariana Echeverría porque “rompió su programa”

La conductora reveló que intentó reconciliarse con Faisy tras su distanciamiento, pero él la rechazó y la responsabilizo por el conflicto

Faisy y Mariana Echeverría (supuesta pelea)
Mariana Echeverría intentó reconciliarse con Faisy pero fue rechazada por el conductor. (Twitter/@faisynights)
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Mariana Echeverría buscó reconciliarse con Faisy, pero el conductor la rechazó, le dijo que ella había “roto” Me Caigo de Risa, un programa que le costó años construir.

La conductora reveló en una entrevista reciente que lo intentó, no funcionó, y decidió soltar, hablando por primera vez de ese intento fallido por arreglar las cosas.

“Le aventé un: ‘Hay, hay que arreglarlo, hay que hablarlo’, pero no y ya Lo dejé ir”, dijo Echeverría.

La respuesta de Faisy, según ella, fue clara: la responsabilizó del quiebre del programa.

“En sus palabras dice: ‘Es que rompiste algo que me costó’”, contó la conductora.

Echeverría rechazó esa versión, para ella el conflicto no fue una falla unilateral: fue una discusión entre dos personas, y así debe leerse.

“No, fue los dos, fue una discusión de dos. Para una discusión tiene que haber dos”, señaló.

Aun así, fue ella quien tendió la mano primero, escribió, buscó el diálogo, propuso arreglarlo, la respuesta de Faisy no fue la que esperaba, y eso, dice, le dejó claro que no había mucho más que hacer.

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“Yo lo intenté arreglar y no se pudo. Entonces dije: ‘¿A qué me voy a meter?’”, agregó Echeverría, con una frase que funciona como cierre de capítulo.

Mariana Echeverría criticó al elenco actual de Me Caigo de Risa
Echeverría señaló que Faisy la responsabilizo por el conflicto. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una amistad que empezó en un antro y duró casi una década

La historia entre Mariana Echeverría y Faisy, nombre artístico de Omar Pérez Reyes, arrancó lejos de los foros de televisión, se conocieron en un antro: él la vio, le habló.

A pesar de que la atracción inicial no derivó en romance, sí construyeron una amistad sólida y Mariana incluso fue testigo en la boda del conductor.

Esa amistad se convirtió en sociedad laboral, trabajaron juntos durante casi una década en Me Caigo de Risa y en Faisy Nights, programa de Unicable donde formaron parte de la llamada “familia disfuncional”. Por años, fueron uno de los dúos más reconocidos del humor televisivo mexicano.

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Mariana Echeverría se pronunció sobre una serie de rumores que la han perseguido tras salir de La Casa de los Famosos México.
Echeverría y Faisy trabajaron juntos por casi una década. (Foto: @faisirrito, @marianaecheve, Instagram)

El ensayo que lo rompió todo

El quiebre ocurrió durante un ensayo de Faisy Nights, pero nunca quedó del todo claro qué pasó exactamente.

Faisy habló de un “encontronazo” y negó haber hecho comentarios despectivos, por su parte Mariana, en un live de Instagram, dijo que “no la trataron bien” y que “se sintió humillada”.

Lo que sí quedó claro fue quién tomó la decisión final, Faisy confirmó que fue él quien determinó que Echeverría no siguiera en el programa.

“Cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”, dijo el conductor en su momento.

Mariana también salió del chat grupal de la “familia disfuncional” y perdió el contacto con el resto del elenco.

Faisy y Mariana Echeverría
Faisy fue quien tomó la decisión de sacar a Echeverría de sus proyectos. (Instagram/@faisirrito)

Faisy señaló que el problema no era solo con él

La participación de Echeverría en La Casa de los Famosos México en 2024 no ayudó a bajar la tensión, dentro del reality, fue señalada de hacer bullying a compañeros del cuarto Mar, de esconder comida y de repartir porciones desiguales.

Faisy aprovechó esas imágenes para sostener su postura.

El problema con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo se refería a otras personas del elenco. Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”, dijo el conductor en ese momento.

Faisy y Mariana Echeverría (supuesta pelea)
Faisy señaló que los problemas de Echeverría no eran únicamente con él. (Twitter/@faisynights)

En marzo de 2026, la tensión escaló de nuevo cuando Mariana publicó en X un mensaje donde llamó a un conductor “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”, en lo que muchos leyeron como una referencia directa a él.

Faisy respondió con ironía: “Si se refiere a mí, le agradezco. Le doy las gracias por mantenerme vigente”.

Faisy descartó cualquier reunión profesional

Con el regreso de Mariana Echeverría como panelista a La Casa de los Famosos México 2026, la prensa volvió a preguntarle a Faisy por una posible reconciliación.

Mariana Echeverría
Mariana regresó como panelista para la cuarta temporada de L a Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube)

El conductor fue breve y positivo en la forma, pero cerrado en el fondo: “Muy bien, qué bueno que regrese a tele. Se ve muy bien. Todo muy bien”.

Sobre reunir de nuevo a la “familia disfuncional”, fue directo: “No creo. Ella tampoco quiere. Ese es un proceso que ya se cerró y que se cerró bien”.

Y añadió: “Creo que ya se habló lo que se tenía que hablar y nos hizo bien a todos. Fue un final feliz”.

Mariana, por su parte, confirmó en Instagram que tiene diferencias irreconciliables con la producción y que no regresará a Me Caigo de Risa.

Lo que reveló ahora es que, antes de llegar a esa conclusión, lo intentó, escribió, propuso hablar, esperó y la respuesta que recibió fue negativa.

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