México

Pese a megaoperativo, Hidalgo niega tener presencia del CJNG

Tanto el gobernador como el secretario de Seguridad del estado dijeron que no hay elementos para confirmar que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenga operaciones en la entidad

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
Entre el 21 y el 23 de agosto se llevó a cabo un operativo contra el CJNG entres estados de la república, incluido Hidalgo.- crédito archivo REUTERS/Stringer
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El gobierno de Hidalgo rechazó que la detención de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, en el marco de un megaoperativo del Gabinete de Seguridad, sea prueba de que esa organización criminal opera en el estado.

El gobernador Julio Menchaca Salazar y el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, lo sostuvieron en momentos distintos luego de que se dio a conocer el operativo, que incluyó acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán entre el 21 y el 23 de agosto de 2026.

Durante los cateos, el Gabinete de Seguridad aseguró 10 armas de fuego, diversas dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana, 113 vehículos, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y fauna silvestre en condiciones inadecuadas de cuidado, aunque no se especificó en cuál de los tres estados fue decomisado cada ilícito.

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Menchaca: Hidalgo pudo ser solo lugar de residencia, no de operación

El gobernador Menchaca Salazar declaró el pasado 24 de agosto que las detenciones no permiten concluir por sí solas que el CJNG mantenga operaciones criminales en Hidalgo. Dijo que no se puede determinar si los detenidos operaban en la entidad o si la usaban únicamente como lugar de residencia, dadas las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.

Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo. Crédito: SSPH
Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo. Crédito: SSPH

El mandatario indicó que el gobierno estatal tuvo conocimiento previo de los operativos y que participó cuando fue requerido. Señaló que los detalles de las capturas corresponde proporcionarlos a las autoridades federales, dado que fueron ellas quienes condujeron las investigaciones de inteligencia.

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Además, Menchaca evitó vincular los operativos con presiones del gobierno de Estados Unidos y subrayó que tanto la Federación como el estado mantienen acciones permanentes contra las organizaciones delictivas.

“No hemos confirmado que pertenezcan a uno en específico”: SSPH

El secretario Cruz Neri fue más explícito este 26 de agosto. En declaraciones a la prensa luego de la inauguración del nuevo Cuartel policial en el estado, señaló de que no puede precisar si el CJNG tiene presencia en Hidalgo, debido a que los presuntos criminales dicen que son de uno u otro grupo, pero no se ha podido confirmado que pertenezcan a uno en específico.

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Además, declaró que en ocasiones llegan de otros estados a delinquir a Hidalgo. El titular de la SSPH recordó que en un operativo reciente, fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas con seis armas largas, seis cortas, chalecos y poncha llantas. “No tenemos datos precisos a qué grupo pertenezcan, pero vienen de otros estados, vienen a trabajar a Hidalgo”, sentenció.

Cruz Neri aseguró que la secretaría lleva a cabo operativos constantes y patrullajes en los municipios, y pidió a la ciudadanía usar la plataforma C5 para denunciar puntos de venta de droga.

El operativo federal: 36 inmuebles, 113 vehículos y fauna silvestre asegurada

El Gabinete de Seguridad detalló en un comunicado conjunto que las acciones se desplegaron del 21 al 23 de agosto con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC. Se ejecutaron acciones simultáneas en 36 inmuebles en los tres estados.

Los 20 detenidos fueron localizados con dosis de droga, armas de fuego y animales exóticos. Video: Marina

El secretario Omar García Harfuch informó en su cuenta de X que entre los objetos asegurados había tigres, panteras y otras aves y animales con cuidado inadecuado, además de los 113 vehículos, armas y droga. Los 20 detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para determinar su situación jurídica.

El comunicado de la SSPC fue claro al mencionar que se trataría de integrantes ligados al CJNG, algo que las autoridades locales no confirman.

Además, subrayó que el objetivo del Gabinete de Seguridad no es únicamente detener integrantes del cártel jalisciense, sino “disminuir de manera sostenida sus capacidades operativas, logísticas y financieras”.

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