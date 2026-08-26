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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

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La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad social, con al menos una marcha, más de una docena de concentraciones y numerosas actividades culturales, deportivas y religiosas programadas para el miércoles 26 de agosto de 2026, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones que afecten las vialidades más importantes de la capital.

11:14 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 26 de agosto

Marcha por estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (X/SCPPyBG)
Marcha por estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (X/SCPPyBG)

Entre las movilizaciones más relevantes destaca la marcha convocada por madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Bajo el lema “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, los manifestantes exigirán verdad, justicia y la extradición de los responsables de los crímenes contra los normalistas, así como el esclarecimiento de los más de 130 mil desaparecidos en el país.

La movilización partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se espera la presencia de aproximadamente 400 personas, entre ellas organizaciones estudiantiles y colectivos solidarios.

Por la mañana, a las 10:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 marcharán hacia la Secretaría de Gobierno en el Zócalo capitalino para exigir el pago de finiquitos e intereses no liquidados tras su liquidación. Si el acceso al Zócalo no es permitido, la protesta se trasladará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A lo largo del día, se prevén concentraciones simultáneas. Entre ellas, destaca la de trabajadores y docentes del Instituto Politécnico Nacional en Gustavo A. Madero, quienes reclaman el pago de gratificaciones de jubilación y la defensa del derecho a la promoción laboral. La concentración comenzará a las 10:00 horas en la Secretaría de Administración del IPN, con posible presencia de docentes y personal de apoyo de diversas sedes politécnicas.

En Coyoacán, integrantes de la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectarán firmas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a favor de la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, en apoyo a una muerte digna para pacientes con enfermedades incurables.

Por otro lado, la colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” realizará un acto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Álvaro Obregón) para recibir un reconocimiento público y exigir justicia por la donación irregular de restos de una víctima desaparecida.

Además, colectivos feministas y pro-cannabis organizarán actividades en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo jornadas informativas, recolección de firmas y talleres sobre derechos humanos y reducción de riesgos.

Como parte de las actividades culturales y recreativas, hay programadas rodadas ciclistas, eventos musicales y deportivos, así como la tradicional peregrinación del Señor de Chalma, que iniciará en Coyoacán y concluirá en el Estado de México.

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