Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

La captura fue realizada este 26 de agosto en un operativo coordinado. Crédito: FGEO

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Ricardo Ramírez Pérez, alias “El Duck”, síndico municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, fue detenido este miércoles 26 de agosto de 2026 a las 11:11 de la mañana en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por su probable responsabilidad en el delito de robo específico, en el marco de la causa penal 0338/2026. Las investigaciones lo vinculan con una red dedicada al robo, alteración y venta de vehículos en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

La detención se ejecutó al exterior del edificio Jesús “Chu” Rasgado del Complejo de Ciudad Judicial, sobre la Carretera Federal 131, en la colonia Reyes Mantecón, municipio de San Bartolo Coyotepec.

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Al momento de su captura, Ramírez Pérez vestía camisa de manga larga roja, pantalón de vestir azul y zapatos negros. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el imputado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en las oficinas de la Unidad de Robo de Vehículos.

Cuatro trabajaron de manera coordinada para capturarlo

Según reportes oficiales, la captura fue realizad con base en un mandamiento judicial, el cual fue cumplimentado en un operativo conjunto entre la FGEO, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Estatal de Oaxaca. La coordinación entre fuerzas estatales y federales fue el mecanismo que permitió ejecutar la orden.

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El Registro Nacional de Detenciones reveló los detalles de la aprehensión contra el servidor público. Crédito: RND

Un juez de control libró la orden de aprehensión con base en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación ministerial. La causa penal 0338/2026 recoge los elementos que vincularon a Ramírez Pérez con la red delictiva. Una vez detenido, quedó a disposición de la autoridad judicial para que determinara su situación jurídica.

El fiscal general del estado Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó la captura a través de un mensaje en sus redes sociales. “Las investigaciones lo relacionan con una red dedicada al robo, alteración y venta de vehículos robados en la Zona Metropolitana de Oaxaca”, señaló Rodríguez Alamilla.

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La red operaba en la Zona Metropolitana y alteraba vehículos para su venta

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, “El Duck” habría formado parte de una organización delictiva que no solo robaba vehículos, sino que los alteraba antes de ponerlos en circulación nuevamente. La red operaba en la Zona Metropolitana de Oaxaca y comercializaba los automóviles sustraídos una vez modificados para dificultar su identificación.

Fue precisamente la integración de la carpeta de investigación lo que llevó al juez de control a autorizar la orden de aprehensión. Los datos de prueba reunidos por la FGEO resultaron suficientes para que la autoridad judicial emitiera el mandamiento que derivó en la detención de este miércoles.

El Registro Nacional de Detenciones describió al imputado como un hombre de aproximadamente 1.83 metros de estatura, complexión robusta, barba y bigote negros y tez morena. La ficha de detención fue consultada por Infobae México este mismo día, a las 5:09 de la tarde, hora del centro.

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Al momento de su detención, Ricardo Ramírez Pérez se desempeñaba como síndico municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, cargo que no representó ningún obstáculo para la ejecución del mandamiento judicial. La investigación y la detención se realizaron con estricto apego a derecho, según subrayó la propia Fiscalía en su reporte oficial.

Rodríguez Alamilla fue directo al respecto: “Aplicamos la ley sin distingos, incluso cuando se trate de personas que desempeñen un cargo público”.

Oaxaca de Juárez pidió esperar información oficial y evitar especulaciones

El Municipio de Oaxaca de Juárez emitió un comunicado este 26 de agosto en el que confirmó tener conocimiento de la detención del síndico segundo municipal Ricardo Ramírez Pérez, antes de que la FGEO diera a conocer los motivos de la aprehensión y difundiera la fotografía oficial tras la captura.

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El ayuntamiento señaló que se mantendría atento a la información oficial que emitieran las autoridades competentes respecto de las causas y la situación jurídica del detenido. Subrayó que sería respetuoso de las actuaciones de las instituciones de procuración e impartición de justicia, del debido proceso y del principio de presunción de inocencia.

En el mismo comunicado, el gobierno municipal hizo un llamado a evitar especulaciones mientras se esclarecían los hechos y precisó que las actividades y servicios del ayuntamiento continuaban desarrollándose con normalidad, en atención a las responsabilidades y compromisos con los y las habitantes.