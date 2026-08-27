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PRI mueve fichas en San Luis Potosí: advierte posible alianza con el Verde para evitar triunfo de Morena

Alito Moreno asegura que existe trato permanente con ese partido

Alito Moreno Cárdenas aseguró que el PRI mantiene relación con el Partido Verde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Alito Moreno Cárdenas aseguró que el PRI mantiene relación con el Partido Verde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
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El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó este 26 de agosto que su partido busca construir una “gran coalición rumbo a la elección de junio del 2027 para “ganar” y evitar que Morena llegue al gobierno en San Luis Potosí.

En conferencia de prensa, Alito Moreno sostuvo que la dirigencia nacional priista no tiene diálogo con Movimiento Ciudadano, aunque dice que “las dirigencias locales están dialogandoy que “tienen que dialogarconforme se acerquen los meses previos a la jornada electoral.

Ante preguntas sobre el Partido Verde, el dirigente aseguró que con ese partido “tenemos relación siempre” y planteó que, en San Luis Potosí, “no hay un acuerdo con Morena, por lo que, dijo, su partido dialoga con fuerzas políticas como el PAN para armar una coalición “más competitiva.

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Morena advierte que alianza con el PVEM en San Luis Potosí se puede romper en el 2027

Pintura acuarela de dos mujeres. La de la izquierda con gafas y chaqueta vaquera sobre fondo rojo. La de la derecha con chaqueta verde y fondo verde con un tucán.
Citlalli Hernández Mora señaló que los lineamientos del partido impiden un caso de parentesco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advirtió Morena que una ruptura con el Partido Verde en San Luis Potosí quedaría abierta si Ruth González busca la gubernatura en 2027, porque el partido sostuvo que sus reglas internas prohíben el nepotismo y esa condición impediría mantener la coalición local.

La definición la fijó Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el pasado 18 de junio al abordar las versiones sobre una eventual postulación de la senadora con licencia. La dirigente dijo que la participación en los procesos internos está sujeta a requisitos aprobados por la Comisión de Elecciones y por el Consejo Nacional del partido.

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Esta advertencia cobró fuerza después de que el Senado concedió licencia a González el pasado 28 de mayo. Tras esa salida, su suplente, Virginia Zúñiga Maldonado, asumió el escaño en la Cámara de Senadores.

Morena condiciona la alianza en San Luis Potosí a sus reglas contra el nepotismo

Morena sostuvo que si Ruth González compite por la candidatura al gobierno potosino, el partido descarta la coalición con el Partido Verde en la entidad. (Foto: PVEM)
Morena sostuvo que si Ruth González compite por la candidatura al gobierno potosino, el partido descarta la coalición con el Partido Verde en la entidad. (Foto: PVEM)

Hernández Mora sostuvo que todos los militantes tienen derecho a participar, pero también están obligados a acatar las normas internas. Entre esas reglas, dijo, hay una prohibición expresa contra el nepotismo.

La morenista lo planteó así en entrevista con la periodista Azucena Uresti: “Mira, yo primero diría, todos nuestros militantes tienen derecho a participar, hay una convocatoria ya con reglas muy claras, con requisitos muy puntuales. Evidentemente así como tienen derecho a participar, tienen la obligación de asumir las reglas que pone el partido (...) Hay una regla que es sin duda esta del nepotismo.

Esta postura responde de forma directa a la posibilidad de que la senadora del Partido Verde compita por la candidatura al gobierno potosino. Si esa aspiración se concreta, Morena descarta la coalición con su aliado en la entidad.

Citlalli Hernández también llamó a no adelantar definiciones antes de que inicien formalmente los registros. En la misma conversación, citada por el medio, resumió la cautela del partido con una frase de uso interno: “No se puede bajar a quien no se ha subido.

Licencia de Ruth González alimenta las versiones sobre la elección de 2027

Sustitución de González tras la licencia concedida el 28 de mayo alimenta lecturas políticas sobre un proyecto hacia la elección de 2027. (Crédito: X(@RuthGonzalezMx)
Sustitución de González tras la licencia concedida el 28 de mayo alimenta lecturas políticas sobre un proyecto hacia la elección de 2027. (Crédito: X(@RuthGonzalezMx)

La maniobra legislativa de Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo Cardona, el actual gobernador de San Luis Potosí, fue leído en círculos políticos como el primer paso de una ruta electoral hacia 2027. Esa interpretación activó la discusión sobre si Morena mantendría o no su entendimiento con el Partido Verde en el estado.

El pasado 28 de mayo, el Senado de la República aprobó la licencia para separarse de sus funciones legislativas. Con ese cambio, Zúñiga Maldonado quedó al frente de las responsabilidades parlamentarias de la senadora ausente.

Tal relevo es el dato que intensificó las especulaciones sobre una eventual candidatura estatal. A partir de esa lectura, Morena vinculó el caso con sus estatutos internos y colocó el tema del nepotismo como condición para cualquier alianza futura en la entidad.

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