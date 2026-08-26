Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

El músico y compositor uruguayo murió este miércoles 26 de agosto del 2026 a los 83 años, Rubén Rada tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90

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Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, informó su familia en un comunicado difundido en las redes sociales del cantante. El mensaje precisó que el músico falleció hoy 26 de agosto, después de “pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo”, dijo la familia en el comunicado publicado en redes. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y amor de hoy y siempre”, agregó.

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Nacido en 1943 en el Barrio Sur de Montevideo, Omar Ruben Rada Silva dio sus primeros pasos en la música a los diez años como cantante en una comparsa. La familia también agradeció “al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.

(RS Fotos)

El reconocido compositor uruguayo tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90, cuando se instauró en la Ciudad de México junto con su familia y colaboró con varios artistas de renombre en el país, destacando su participación con la cantante peruana Tania Libertad.

Rubén Rada en México: La razón por la que dejó Argentina y vivió en la Ciudad de México

A principios de los años 90, Rubén Rada llegó a México. La razón fue doble: las dificultades económicas que atravesaba y la llegada de Carlos Menem al poder en Argentina, país donde el músico uruguayo había vivido casi una década.

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“Cuando vino Carlitos (Menem) me fui. Yo ya había pasado muchas cosas acá. Disfruté y sufrí con el pueblo argentino y sentí que era tiempo de cambiar”, dijo Rada a La Nación. Se marchó con su familia y con el apoyo de la cantante Tania Libertad, quien ya tenía algunos años viviendo en México y le tendió la mano en su llegada al país.

La cantante celebra 45 años de carrera y el fuerte vínculo que tiene con México. (Tania Libertad)

El trabajo de Rubén Rada en México: colaboraciones con Tania Libertad y Jon Anderson

En la Ciudad de México trabajó como compositor, productor y arreglista. Durante esos años cantó junto a Tania Libertad por cuatro años consecutivos y actuó como telonero de UB40 y Sting, dos de los actos internacionales más convocantes de la época.

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También grabó Rada Factory, un álbum que no llegó a editarse por problemas financieros con la compañía discográfica. Fue uno de los tropiezos de una etapa que el propio músico describió como un exilio económico: “Estaba igual que Gardel en Anclado en París: tenía que vender canciones para vivir”, declaró a Rolling Stone.

En 1994, en el marco de su paso por México, colaboró con Jon Anderson, exvocalista de Yes, en la canción Seasons, incluida en el álbum Deseo. Fue uno de los trabajos que marcaron ese período de intensa actividad, lejos de Montevideo y de Buenos Aires.

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Ruben Rada - Montevideo 2023

Rada regresó a Uruguay el 20 de junio de 1995. Esa misma noche cantó en la Intendencia de Montevideo ante una multitud. “Gané 1,000 dólares y empezó a cambiar la mano”, recordó.

Una trayectoria de más de seis décadas y un Grammy Latino a la Excelencia Musical

Con más de seis décadas sobre los escenarios, Rada consolidó una carrera vinculada a la música popular uruguaya y a la fusión de ritmos como el candombe, el jazz y el rock. Su discografía superó los 30 álbumes e incluyó temas como “Mi País”, “Las Manzanas” y “Muriendo de Plena”.

En 2011, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical (Grammy Latino) en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la música de América Latina.

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(@negrorada)

Sus últimos lanzamientos: un documental y el proyecto audiovisual ¿Quién va a cantar?

En 2025, su vida llegó a la pantalla con el documental Rada, la película, construido con testimonios que repasaron su trayectoria con una mirada “intimista”, según la descripción del proyecto.

El pasado 16 de julio, en el día de su cumpleaños 83, Rada estrenó ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual cuyo primer episodio convocó a La Vela Puerca para versionar canciones del músico.