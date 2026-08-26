México

Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

El músico y compositor uruguayo murió este miércoles 26 de agosto del 2026 a los 83 años, Rubén Rada tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90

El músico y compositor uruguayo murió este miércoles 26 de agosto del 2026 a los 83 años, Rubén Rada tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90
El músico y compositor uruguayo murió este miércoles 26 de agosto del 2026 a los 83 años, Rubén Rada tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90
Guardar

Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, informó su familia en un comunicado difundido en las redes sociales del cantante. El mensaje precisó que el músico falleció hoy 26 de agosto, después de “pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo”, dijo la familia en el comunicado publicado en redes. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y amor de hoy y siempre”, agregó.

PUBLICIDAD

Nacido en 1943 en el Barrio Sur de Montevideo, Omar Ruben Rada Silva dio sus primeros pasos en la música a los diez años como cantante en una comparsa. La familia también agradeció “al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.

Ruben Rada 80 años
(RS Fotos)

El reconocido compositor uruguayo tuvo un especial vínculo con México en la década de los 90, cuando se instauró en la Ciudad de México junto con su familia y colaboró con varios artistas de renombre en el país, destacando su participación con la cantante peruana Tania Libertad.

Rubén Rada en México: La razón por la que dejó Argentina y vivió en la Ciudad de México

A principios de los años 90, Rubén Rada llegó a México. La razón fue doble: las dificultades económicas que atravesaba y la llegada de Carlos Menem al poder en Argentina, país donde el músico uruguayo había vivido casi una década.

PUBLICIDAD

“Cuando vino Carlitos (Menem) me fui. Yo ya había pasado muchas cosas acá. Disfruté y sufrí con el pueblo argentino y sentí que era tiempo de cambiar”, dijo Rada a La Nación. Se marchó con su familia y con el apoyo de la cantante Tania Libertad, quien ya tenía algunos años viviendo en México y le tendió la mano en su llegada al país.

La cantante celebra 45 años de carrera y el fuerte vínculo que tiene con México.
La cantante celebra 45 años de carrera y el fuerte vínculo que tiene con México. (Tania Libertad)

El trabajo de Rubén Rada en México: colaboraciones con Tania Libertad y Jon Anderson

En la Ciudad de México trabajó como compositor, productor y arreglista. Durante esos años cantó junto a Tania Libertad por cuatro años consecutivos y actuó como telonero de UB40 y Sting, dos de los actos internacionales más convocantes de la época.

También grabó Rada Factory, un álbum que no llegó a editarse por problemas financieros con la compañía discográfica. Fue uno de los tropiezos de una etapa que el propio músico describió como un exilio económico: “Estaba igual que Gardel en Anclado en París: tenía que vender canciones para vivir”, declaró a Rolling Stone.

En 1994, en el marco de su paso por México, colaboró con Jon Anderson, exvocalista de Yes, en la canción Seasons, incluida en el álbum Deseo. Fue uno de los trabajos que marcaron ese período de intensa actividad, lejos de Montevideo y de Buenos Aires.

Ruben Rada - Montevideo 2023
Ruben Rada - Montevideo 2023

Rada regresó a Uruguay el 20 de junio de 1995. Esa misma noche cantó en la Intendencia de Montevideo ante una multitud. “Gané 1,000 dólares y empezó a cambiar la mano”, recordó.

Una trayectoria de más de seis décadas y un Grammy Latino a la Excelencia Musical

Con más de seis décadas sobre los escenarios, Rada consolidó una carrera vinculada a la música popular uruguaya y a la fusión de ritmos como el candombe, el jazz y el rock. Su discografía superó los 30 álbumes e incluyó temas como “Mi País”, “Las Manzanas” y “Muriendo de Plena”.

En 2011, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical (Grammy Latino) en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la música de América Latina.

(@negrorada)
(@negrorada)

Sus últimos lanzamientos: un documental y el proyecto audiovisual ¿Quién va a cantar?

En 2025, su vida llegó a la pantalla con el documental Rada, la película, construido con testimonios que repasaron su trayectoria con una mirada “intimista”, según la descripción del proyecto.

El pasado 16 de julio, en el día de su cumpleaños 83, Rada estrenó ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual cuyo primer episodio convocó a La Vela Puerca para versionar canciones del músico.

Temas Relacionados

Rubén RadaMéxicoCiudad de MéxicoTania Libertadmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abdominales de pie: cómo fortalecer el core sin acostarte

Los ejercicios de pie recomendados por expertos permiten fortalecer tu core, mejorar el equilibrio y cuidar tu espalda en cualquier lugar

Abdominales de pie: cómo fortalecer el core sin acostarte

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

El delantero de 25 años llegaría desde Necaxa, en una operación para ampliar los recursos ofensivos del equipo de Víctor Manuel Vucetich

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Quién es Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa

La presencia del senador de Morena en el Senado de la República se ha vuelto “incomoda” para su bancada

Quién es Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

Los seguidores de la Máquina muestran su apoyo y fidelidad al mexicano quien cumpliría el sueño de jugar en el futbol de Europa esta temporada

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Ricardo Ramírez Pérez es identificado como integrante de una red que habría robado, alterado y comercializado automóviles en la Zona Metropolitana de Oaxaca

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas

40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sergio Mayer exige expulsar a Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México, como ocurrió con Niurka en Big Brother

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

Cuarto Tulum estaría en riesgo por hacer complot para la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Disney en Concierto en el Auditorio Nacional: fecha, horarios y precios de los boletos

DEPORTES

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Quién es Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

NFL en México: boletos para Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte ya tendrían fecha de venta

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado