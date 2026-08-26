Quién es y cómo juega Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

El zacatecano con experiencia en Atlas, Pumas, Alebrijes, Necaxa y Selección Mexicana llega en medio de un contexto lleno de bajas recientes para los felinos. (Instagram/ @ ricardoomonreal)

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El mercado de fichajes en la Liga MX se ha agitado con fuerza en las últimas semanas y Tigres parece haber encontrado en Ricardo Monreal el refuerzo ideal que buscaba para revitalizar sus variantes.

La noticia ha generado gran expectativa en San Nicolás de los Garza, pues Monreal representa un perfil distinto: un atacante nacional con experiencia en primera división y bagaje internacional, capaz de competir en varias posiciones de ataque.

Tigres busca un ‘9’ fijo y ampliaría su abanico ofensivo con la versatilidad de Monreal como extremo y centro delantero. (Instagram/ @ ricardoomonreal)

Aunque el club aún no lo ha oficializado, el periodista experto César Luis Merlo adelantó que el delantero mexicano de 25 años llegaría procedente del Necaxa en una operación cercana a los 2 millones de dólares.

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Cualidades que habrían convencido a Tigres

Las características de Ricardo encajarían con la necesidad de Tigres de ampliar su abanico ofensivo tras las bajas recientes y la búsqueda de un ‘9’ fijo.

Versatilidad ofensiva: puede jugar como extremo por ambos perfiles y como centro delantero.

Juego físico: estatura cercana a 1.82–1.86 m, buen desempeño aéreo y despliegue en ida y vuelta.

Movilidad: capacidad para encarar rivales y generar peligro desde las bandas.

Experiencia: más de siete años en Primera División, con regularidad en Necaxa.

El delantero mexicano suma más de siete años en Primera División y mantiene regularidad con Necaxa, donde supera los 130 partidos. (X/ @ClubNecaxa)

Así, Monreal llegaría como complemento ideal para competir con jugadores como Diego Lainez. Además, su perfil nacional también refuerza la política del club de equilibrar talento extranjero con jugadores mexicanos de proyección.

Trayectoria de Monreal en el futbol mexicano

El recorrido de Ricardo por el futbol mexicano muestra constancia y adaptación, pasando de proyectos formativos a consolidarse en la máxima categoría.

Formación inicial: en las fuerzas básicas del Atlas.

Debut profesional: con Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX (2017).

Etapa en expansión: breve paso por Pumas Tabasco en 2022.

Consolidación: en Necaxa desde 2019, con más de 130 partidos, 14 goles y 15 asistencias.

La trayectoria de Ricardo incluye fuerzas básicas del Atlas y debut en Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX en 2017. (Instagram/ @ ricardoomonreal)

Ahora, el salto a La U podría marcar un antes y después en su carrera, pues se trata de un club acostumbrado a competir por títulos y con exigencia máxima en cada torneo.

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Paso por la Selección Mexicana

Su experiencia internacional, aunque breve, le otorga un plus de competitividad y demuestra que puede responder en escenarios de mayor exigencia.

Juveniles: participación en Sub18, Sub20 y Sub23.

Selección Mayor: convocado por Jaime Lozano en 2024 para un amistoso vs Bolivia, donde dio la asistencia en el gol de Efraín Álvarez

Ricardo Monreal integró procesos de Selección Mexicana Sub18, Sub20 y Sub23, recibiendo convocatoria a la Mayor en 2024 con Jaime Lozano. (Instagram/ @ricardoomonreal)

En este sentido, el delantero zacatecano, con juventud, experiencia y versatilidad, apunta a convertirse en una pieza clave para el nuevo proyecto de Víctor Manuel Vucetich.

Monreal representa la apuesta de Tigres por talento nacional en un semestre marcado por las bajas y la urgente necesidad de reconstrucción. Si logra consolidarse en el esquema felino, podría transformar su carrera y mantener su protagonismo en la Liga MX.