México

Hermanas de Yanet García estallan contra ViX y La Casa de los Famosos México: acusan fraude en su eliminación

Las hermanas de Yanet García aseguran que la producción no informó a los familiares sobre la dinámica que definió su salida del reality

Aseguran que la producción no informó a los familiares sobre la dinámica
Aseguran que la producción no informó a los familiares sobre la dinámica que definió su salida del reality. (IG: iamalondragarcia)
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Alondra y Prisma García acusan a La Casa de los Famosos México de fraude tras la eliminación de su hermana Yanet García, en una dinámica inédita donde los propios habitantes del reality decidieron quién regresaba del Exilio y quién abandonaba la competencia.

Yanet recibió únicamente dos votos de sus compañeros, Brianda y Yahir, frente a los seis que obtuvo Ese Pérez y los tres de Luis Chaparro, lo que la convirtió en la quinta eliminada oficial de la temporada 2026 del programa de Televisa.

Confirmada la salida de Yanet, Alondra García publicó en sus historias de Instagram un mensaje directo contra la producción y contra ViX, la plataforma que transmite el reality las 24 horas.

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“Fraude total La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica, que todo mundo sepa que Yanet sale por fraude”, escribió Alondra en su cuenta de Instagram.

La hermana de Yanet García señaló un posible fraude.
La hermana de Yanet García señaló un posible fraude por parte de la producción. (IG: iamalondragarcia)

El señalamiento apunta a que la familia no fue informada con anticipación sobre el cambio de reglas, en lugar de que el público votara, como ocurre habitualmente en las galas de eliminación, esta vez fueron los habitantes quienes decidieron en el confesionario quién regresaba.

Minutos después, Alondra volvió a publicar en sus historias con un tono aún más directo: “Fraude La Casa de los Famosos México. Cancelen VIX, asco de programa, es un fraude total”.

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Prisma García respaldó las acusaciones

Prisma García, otra de las hermanas de la conductora, compartió en su propia cuenta de Instagram el mismo mensaje de Alondra.

Al pie de la publicación añadió su propia reacción: “Nos la hicieron”.

Prisma respaldo a su hermana Alondra en la acusación sobre un posible fraude
Prisma respaldo a su hermana Alondra en la acusación sobre un posible fraude por parte de la producción. (IG: iamprismagarcia)

Antes de que Galilea Montijo anunciara oficialmente el resultado en vivo, Prisma habría publicado en su cuenta de X un mensaje en el que aseguraba que ya le habían informado que Yanet sería la eliminada.

“Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet Ella será la eliminada, son un fraude total”, informó en una publicación.

Ese mensaje fue eliminado y su cuenta de X desactivada poco después.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta renacova que cita un tuit de Prisma García
Una publicación en la red social X cita un mensaje atribuido a Prisma García referente a la eliminación de Yanet García. (X)

Hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que confirme que la producción de La Casa de los Famosos México haya filtrado el resultado a la familia, ni que los resultados de la votación hayan sido manipulados.

¿Cómo funcionó la dinámica que sacó a Yanet García?

La eliminación de Yanet García no siguió el formato habitual del programa, los habitantes votaron para determinar quiénes consideraban los participantes con menos aportación al reality, los llamados “muebles”.

Desde ahí, la decisión de quién regresaba a la casa quedó en manos de los compañeros que permanecieron en la competencia.

Yanet solo recibió los votos de Brianda y Yahir, con ese resultado, Galilea Montijo confirmó su eliminación desde El Exilio.

Yanet García
La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Las reacciones tras su salida

Al conocer el resultado, la conductora regiomontana conocida como “la Chica del Clima” no cuestionó el proceso: “Mis compañeros decidieron que no regresara”.

Reconoció que la dinámica la tomó por sorpresa, pero señaló que entendía que formaba parte del juego y que prefería quedarse con lo positivo de su experiencia en el programa.

Yanet García
Yanet abandonó la competencia por decisión de sus compañeros. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La inconformidad no fue exclusiva de la familia, durante la transmisión en vivo, comentarios como “Fraude”, “Ladrones”, “Cancelen VIX” y “Nosotros decidimos quién sale, no los habitantes” inundaron las redes sociales.

La queja central de los seguidores coincide con la de las hermanas de Yanet, el público, que históricamente tiene el poder de voto en las galas de eliminación, quedó fuera de la decisión que definió la salida de la conductora.

Con la eliminación de Yanet García, los participantes que han abandonado La Casa de los Famosos México durante la temporada 2026 son Mariana Ochoa, quien regresó posteriormente en lugar de Fede Vigevani, Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza y ahora Yanet García.

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