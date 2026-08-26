“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Medios belgas describen su etapa como decepcionante y dan por terminada su historia tras nunca convencer debido a las lesiones y la falta de minutos. (Fotos: X/ @rscanderlecht - REUTERS/Yves Herman)

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El posible regreso de César “Chino” Huerta a Pumas ha generado un contraste que no pasa desapercibido.

En México se le espera como un refuerzo capaz de revitalizar el ataque universitario, mientras que en Bélgica su salida fue acompañada de balances negativos y un consenso de que su paso por el Anderlecht quedó lejos de las expectativas.

El posible regreso de César “Chino” Huerta a Pumas contrasta con el balance que deja su paso por el Anderlecht en Bélgica. (Marlem Suárez/ Infobae México)

Aunque el club universitario aún no oficializa el fichaje, todo apunta a que Huerta firmará un contrato por tres años. La operación se presenta como una apuesta estratégica de Pumas, que busca recuperar a un jugador formado en CU, manteniendo abierta la posibilidad de regresar a Europa.

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Las críticas lapidarias desde Bélgica

El ciclo europeo del Chino estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad, y la prensa belga no dudó en subrayarlo en las últimas horas con frases contundentes.

El portal Walfoot calificó su primera experiencia como “muy complicada”, asegurando que el atacante “nunca convenció” y que terminó por “decepcionar profundamente en el plano deportivo”. Incluso se señaló podía “hacer las maletas”, reflejando la percepción de que su etapa estaba acabada.

La prensa belga sostiene que el Chino Huerta “nunca convenció” en Anderlecht y afirmó que su primera experiencia en Europa fue “muy complicada”. REUTERS/Yves Herman

Por su parte, Voetbalnieuws interpretó la entrega de su dorsal 21 a otro futbolista como “el final de su historia con Anderlecht”.

El medio VP resumió su paso con la sentencia de que “no resultó como se esperaba”, recordando que una lesión en la ingle lo mantuvo seis meses fuera de las canchas. Así, estas valoraciones terminaron por sellar una narrativa de fracaso en Bélgica.

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De la crítica europea al protagonismo en Ciudad Universitaria

Mientras en Europa ya se le despide con severidad, en México su regreso es visto como una oportunidad de redención. Pumas lo recibiría como pieza clave para cubrir la baja de Sebastián Córdova y darle al equipo el desequilibrio ofensivo que necesita.

La directiva, encabezada por Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez, habría trabajado intensamente en la negociación, ofreciendo al jugador protagonismo inmediato en el esquema de Esteban Solari.

La entrega de su dorsal a otro jugador en el club fue interpretada como un mensaje directo de cierre de Huerta hacia su etapa con el Anderlecht. (Especial)

Para Huerta, volver a CU significaría reencontrarse con el entorno donde brilló con 20 goles y 16 asistencias, números que lo catapultaron a Europa y que ahora podrían ser la base de su renacimiento deportivo.

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Una cláusula que abre futuro

El detalle más importante de la negociación sería la inclusión de una cláusula de salida exclusiva hacia Europa. Equipos como América y Toluca no habrían aceptado esa condición, pero Pumas sí, entendiendo que el Chino mantiene como objetivo destacar en el Viejo Continente.

En Pumas perciben al Chino como pieza clave para cubrir la baja de Sebastián Córdova y sumar desequilibrio en el equipo. EFE/Isaac Esquivel

De esta manera, mientras en Bélgica lo despidieron con críticas duras, en México ya se le espera como posible ídolo renacido. Las frases de la prensa belga resumen su ciclo europeo, pero también alimenta la narrativa de redención que puede escribir en CU.