México Deportes

“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Los universitarios lo proyectan como solución tras la lesión de Sebastián Córdova, mientras cierra su ciclo en el Anderlecht lleno de críticas por su falta de participación

Medios belgas describen su etapa como decepcionante y dan por terminada su historia tras nunca convencer debido a las lesiones y la falta de minutos. (Fotos: X/ @rscanderlecht - REUTERS/Yves Herman)
Medios belgas describen su etapa como decepcionante y dan por terminada su historia tras nunca convencer debido a las lesiones y la falta de minutos. (Fotos: X/ @rscanderlecht - REUTERS/Yves Herman)
Guardar

El posible regreso de César “Chino” Huerta a Pumas ha generado un contraste que no pasa desapercibido.

En México se le espera como un refuerzo capaz de revitalizar el ataque universitario, mientras que en Bélgica su salida fue acompañada de balances negativos y un consenso de que su paso por el Anderlecht quedó lejos de las expectativas.

Chino Huerta Pumas vs Cruz Azul jornada 13 del Clausura 2024 (Marlem Suárez/ Infobae México)
El posible regreso de César “Chino” Huerta a Pumas contrasta con el balance que deja su paso por el Anderlecht en Bélgica. (Marlem Suárez/ Infobae México)

Aunque el club universitario aún no oficializa el fichaje, todo apunta a que Huerta firmará un contrato por tres años. La operación se presenta como una apuesta estratégica de Pumas, que busca recuperar a un jugador formado en CU, manteniendo abierta la posibilidad de regresar a Europa.

PUBLICIDAD

Las críticas lapidarias desde Bélgica

El ciclo europeo del Chino estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad, y la prensa belga no dudó en subrayarlo en las últimas horas con frases contundentes.

El portal Walfoot calificó su primera experiencia como “muy complicada”, asegurando que el atacante “nunca convenció” y que terminó por “decepcionar profundamente en el plano deportivo”. Incluso se señaló podía “hacer las maletas”, reflejando la percepción de que su etapa estaba acabada.

La prensa belga sostiene que el Chino Huerta “nunca convenció” en Anderlecht y afirmó que su primera experiencia en Europa fue “muy complicada”. REUTERS/Yves Herman
La prensa belga sostiene que el Chino Huerta “nunca convenció” en Anderlecht y afirmó que su primera experiencia en Europa fue “muy complicada”. REUTERS/Yves Herman

Por su parte, Voetbalnieuws interpretó la entrega de su dorsal 21 a otro futbolista como “el final de su historia con Anderlecht”.

El medio VP resumió su paso con la sentencia de que “no resultó como se esperaba”, recordando que una lesión en la ingle lo mantuvo seis meses fuera de las canchas. Así, estas valoraciones terminaron por sellar una narrativa de fracaso en Bélgica.

PUBLICIDAD

De la crítica europea al protagonismo en Ciudad Universitaria

Mientras en Europa ya se le despide con severidad, en México su regreso es visto como una oportunidad de redención. Pumas lo recibiría como pieza clave para cubrir la baja de Sebastián Córdova y darle al equipo el desequilibrio ofensivo que necesita.

La directiva, encabezada por Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez, habría trabajado intensamente en la negociación, ofreciendo al jugador protagonismo inmediato en el esquema de Esteban Solari.

CERWCVERVERV
La entrega de su dorsal a otro jugador en el club fue interpretada como un mensaje directo de cierre de Huerta hacia su etapa con el Anderlecht. (Especial)

Para Huerta, volver a CU significaría reencontrarse con el entorno donde brilló con 20 goles y 16 asistencias, números que lo catapultaron a Europa y que ahora podrían ser la base de su renacimiento deportivo.

Una cláusula que abre futuro

El detalle más importante de la negociación sería la inclusión de una cláusula de salida exclusiva hacia Europa. Equipos como América y Toluca no habrían aceptado esa condición, pero Pumas sí, entendiendo que el Chino mantiene como objetivo destacar en el Viejo Continente.

En Pumas perciben al Chino como pieza clave para cubrir la baja de Sebastián Córdova y sumar desequilibrio en el equipo. EFE/Isaac Esquivel
En Pumas perciben al Chino como pieza clave para cubrir la baja de Sebastián Córdova y sumar desequilibrio en el equipo. EFE/Isaac Esquivel

De esta manera, mientras en Bélgica lo despidieron con críticas duras, en México ya se le espera como posible ídolo renacido. Las frases de la prensa belga resumen su ciclo europeo, pero también alimenta la narrativa de redención que puede escribir en CU.

Temas Relacionados

Chino HuertaCésar HuertaRSC AnderlechtPumasClub Universidad Nacionalmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

300 sucursales siguen sin apertura desde hace casi un año

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Ocho de cada 10 adultos mayores en México vive con pocas interacciones sociales y su cerebro lo resiente, el aislamiento eleva hasta en 50% el riesgo de demencia

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

El exmandatario panista aseguró que respaldará a todas las fuerzas opositoras y llamó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Mexicano es acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG mediante una remesadora de Minnesota

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

ENTRETENIMIENTO

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro

Belinda revela todo lo que está haciendo para transformarse en Florence Cassez

Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

Con serenata de Eduin Caz, cohetes y carritos, Ese Pérez celebra su cumpleaños desde el Exilio

DEPORTES

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Oficial: Liga MX reprograma el Clásico Regio entre Rayados y Tigres

Esta fue la respuesta de Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante su inminente partida al Mónaco

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup