Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

El boxeador mexicano recibió la visita de su familia rumbo a su combate ante Christian Mbilli (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Canelo Álvarez mantiene constante enfoque en ir a Riad, capital de Arabia Saudita, para enfrentar a Christian Mbilli y despojarlo de su título como actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en las 168 libras.

En sus redes sociales el púgil mexicano muestra parte de sus exigentes entrenamientos y esta vez posteó imágenes que conmovieron a su afición al recibir la visita especial de su esposa Fernanda Gómez y de sus hijas para levantar el ánimo del boxeador tapatío.

En varias fotografías, se observa a Saúl Álvarez abrazar con ternura a su bebé y en otra imagen aparece junto a su hija mayor, Emily Cinnamon Álvarez, quien le demuestra su amor infinito al peleador mexicano para que derrote a Christian Mbilli en su próximo combate.

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Cabe destacar que la relación de Canelo Álvarez con su familia es cercana y suele estar marcada por muestras públicas de afecto y celebraciones íntimas. El pugilista acostumbra celebrar en familia las fiestas de cumpleaños así como fechas importantes juntos.

Su éxito en el boxeo otorga a Saúl Álvarez el placer de consentir a sus seres amadas con detalles significativos. Ejemplo de esto son las celebraciones temáticas y serenatas que organiza en fechas inolvidables sin importar la carga de trabajo que pueda tener el mexicano.

El boxeador Saúl Canelo Álvarez recibió la visita especial de su familia en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así contenga una agenda apretada en su carrera como pugilista, Saúl Canelo Álvarez intenta estar presente en los momentos que son únicos e importantes para su familia y en cada instante comparte lo orgulloso que está de su esposa y sus hermosos hijos, en especial de Emily Cinnamon, su hija mayor, quien ha desarrollado una carrera propia como jinete.

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A pesar de su agenda como boxeador, regularmente intenta estar presente en los momentos clave de su familia y se muestra orgulloso de sus hijos, en especial de Emily Álvarez, quien ha desarrollado una carrera destacada como jinete nacional, logrando el reconocimiento internacional en la disciplina de salto ecuestre.

¿Cuándo peleará Canelo vs Mbilli?

Los peleadores se miran fijamente en el desierto de Giza, (@canelo/Instagram)

El combate del peleador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, contra el púgil francés de origen camerunés, Christian Mbilli, se tenía previsto para el sábado 12 de septiembre, sin embargo a finales de junio se filtró que la pelea se reprogramaría hasta octubre como parte de un calendario creciente de la temporada de Riad.

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Finalmente, se acordó que la confrontación que marcará el regreso del Canelo Álvarez al boxeo profesional será para el 31 de octubre. Recordar que el jalisciense no subió al ring en el mes de mayo para someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

¿Qué le sucedió al Canelo Álvarez?

El peleador mexicano perdió los títulos supermedianos ante el norteamericano.

Saúl Álvarez fue operado del codo izquierdo en octubre del 2025 para reparar lesiones en los ligamentos de esa articulación. La intervención se realizó después de su derrota contra Terence Crawford, a quien espera enfrentar una vez más.

El procedimiento al que Canelo se sometió fue exitoso, pero requirió un periodo de recuperación y rehabilitación estimado de 6 a 8 meses, por tanto se ausentó de una de las fechas que tradicionalmente aparta en su agenda para priorizar su recuperación total.

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Al recibir el alta de los doctores, Saúl Álvarez volvió al gimnasio para apuntar al cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y volver a ser monarca dentro de las 168 libras, donde se convirtió en el primer mexicano en unificar las cuatro fajas de la categoría.

Récord de Canelo Álvarez en el boxeo

Canelo listo para medirse a Christian Mbilli. Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Saúl Álvarez registra 68 peleas en el pugilismo profesional. Antes de confrontar a Christian Mbilli, mantiene una marca de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, contra Floyd Mayweather (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

Récord de Christian Mbilli en el boxeo

Christian Mbilli defenderá el título CMB vs el púgil mexicano. (Instagram: Christian Mbilli)

Por su parte, Christian Mbilli lleva consigo una foja de 29 triunfos (24 por la vía rápida y 5 por decisión), así como un empate con Lester Martínez en 2025. Frente al Canelo Álvarez intentará defender su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita.

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