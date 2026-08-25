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La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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En la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Moisés Peñaloza salió del reality tras una noche marcada por cambios inesperados en la dinámica, ya que no se realizaron los acostumbrados posicionamientos.

Masad Altamimi ganó el liderazgo semanal tras una prueba de equilibrio y, como nuevo líder, nominó directamente a Gema Garoa para la próxima eliminación. Por otro lado, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio luego de que el público, con más de 4 millones de votos, los calificó como los concursantes que menos aportan a la convivencia. Además, continuaron las tensiones entre Flor Vigna y Mariana Ochoa, quienes protagonizaron una fuerte discusión sobre sus estrategias en el concurso.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 25 de agosto:

15:01 hsHoy

Tunden en redes a Galilea Montijo por contradecirse en LCDLFM, afirman que incitó al conflicto y luego se retractó

En redes recuerdan que la conductora triunfó en el reality frente a Arath de la Torre y Facundo con un perfil discreto, mientras hoy exige más juego y advierte consecuencias a los habitantes

La conductora lanzó una advertencia directa a los habitantes durante la cuarta gala de eliminación, el domingo 23 de agosto: canceló los posicionamientos (Capturas de Pantalla/ Televisa Hoy/ViX)
La conductora lanzó una advertencia directa a los habitantes durante la cuarta gala de eliminación, el domingo 23 de agosto: canceló los posicionamientos (Capturas de Pantalla/ Televisa Hoy/ViX)

Galilea Montijo enfrenta acusaciones de doble moral por criticar a los “muebles” de La Casa de los Famosos México, cuando ella misma ganó Big Brother VIP en 2002 con un perfil de baja confrontación que hoy condena en sus propios concursantes.

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14:54 hsHoy

Entre caídas, catres y detonaciones: así fue la primera noche en el Exilio de Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro en LCDLFM

Los creadores de contenido transformaron el castigo de “La Mudanza” en una noche inesperada de diversión lejos de sus compañeros

La Casa de los Famosos - (Vix)
La Casa de los Famosos - (Vix)

La dinámica conocida como “La Mudanza”, promovida por Galilea Montijo, reunió millones de votos y provocó que el público señalara a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez como los “muebles” de la temporada. Como resultado, la noche del lunes 24 de agosto estos tres participantes fueron enviados al Exilio de La Casa de los Famosos México 2026.

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