La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

En la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Moisés Peñaloza salió del reality tras una noche marcada por cambios inesperados en la dinámica, ya que no se realizaron los acostumbrados posicionamientos.

Masad Altamimi ganó el liderazgo semanal tras una prueba de equilibrio y, como nuevo líder, nominó directamente a Gema Garoa para la próxima eliminación. Por otro lado, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio luego de que el público, con más de 4 millones de votos, los calificó como los concursantes que menos aportan a la convivencia. Además, continuaron las tensiones entre Flor Vigna y Mariana Ochoa, quienes protagonizaron una fuerte discusión sobre sus estrategias en el concurso.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 25 de agosto: