La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

En la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Moisés Peñaloza salió del reality tras una noche marcada por cambios inesperados en la dinámica, ya que no se realizaron los acostumbrados posicionamientos.
Masad Altamimi ganó el liderazgo semanal tras una prueba de equilibrio y, como nuevo líder, nominó directamente a Gema Garoa para la próxima eliminación. Por otro lado, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio luego de que el público, con más de 4 millones de votos, los calificó como los concursantes que menos aportan a la convivencia. Además, continuaron las tensiones entre Flor Vigna y Mariana Ochoa, quienes protagonizaron una fuerte discusión sobre sus estrategias en el concurso.
Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 25 de agosto:
Galilea Montijo enfrenta acusaciones de doble moral por criticar a los “muebles” de La Casa de los Famosos México, cuando ella misma ganó Big Brother VIP en 2002 con un perfil de baja confrontación que hoy condena en sus propios concursantes.
La dinámica conocida como “La Mudanza”, promovida por Galilea Montijo, reunió millones de votos y provocó que el público señalara a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez como los “muebles” de la temporada. Como resultado, la noche del lunes 24 de agosto estos tres participantes fueron enviados al Exilio de La Casa de los Famosos México 2026.