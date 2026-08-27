Capturan a un sujeto por extorsionar en nombre del CJNG a una adulta mayor en Tláhuac: es el cuarto detenido ligado al caso. Fiscalía CDMX

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La Fiscalía CDMX aprehendió en Tlaxcala a un cuarto implicado en una extorsión agravada contra una mujer adulta mayor en la alcaldía Tláhuac, a quien un grupo que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación obligó a depositar 125 mil pesos en 28 transferencias a distintas cuentas bancarias durante 2022. Miguel “N” quedó vinculado a proceso el 24 de agosto con prisión preventiva.

Amenazas en nombre del CJNG durante casi dos meses

El esquema de extorsión se extendió del 29 de julio al 16 de septiembre de 2022. Durante ese periodo, la víctima recibió múltiples llamadas de personas que afirmaban pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Cuatro vinculados a proceso por los mismos hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un primer contacto, los extorsionadores exigieron 50 mil pesos bajo amenazas de causarle daño a ella y a su hija. Las presiones no cesaron con ese pago: las llamadas continuaron y el monto total entregado escaló hasta los 125 mil pesos, distribuidos en 28 depósitos a distintas cuentas bancarias.

El rastro financiero que llevó a Miguel “N”

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público integró el expediente con tres entrevistas de la víctima, los 28 comprobantes de depósito e información financiera. El análisis de esos registros permitió identificar cada una de las cuentas que recibieron los recursos extorsionados.

Fue ese rastreo el que condujo a Miguel “N”: una de las cuentas receptoras estaba registrada a su nombre. Con esa evidencia, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron mediante labores de seguimiento técnico y trabajos de inteligencia en el municipio de Tlaxcala. La detención se concretó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Cuatro vinculados a proceso por los mismos hechos

Miguel “N” no es el primer imputado en este caso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) había obtenido previamente tres vinculaciones a proceso: Ana “N” el 9 de abril, Karla “N” el 16 de abril y Raúl “N” el 30 de junio, todas en el transcurso de este año.

Cuatro vinculados a proceso por los mismos hechos. Fiscalía CDMX

Con la resolución del 24 de agosto, Miguel “N” se convierte en el cuarto imputado en quedar formalmente sujeto a proceso por extorsión agravada continuada. Los cuatro casos derivan de los mismos hechos denunciados por la mujer adulta mayor en Tláhuac.

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Prisión preventiva y dos meses para cerrar la investigación

Durante la audiencia del 24 de agosto, la Fiscalía CDMX presentó ante el juez los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación. El órgano jurisdiccional resolvió la vinculación a proceso de Miguel “N” por el delito de extorsión agravada continuada y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía CDMX deberá consolidar el caso y esclarecer la intervención de todas las personas vinculadas a los hechos.

La Fiscalía señaló que continuará trabajando para fortalecer la carpeta de investigación y procurar justicia para la víctima.

El CJNG como nombre para extorsionar por teléfono

Usar el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intimidar por teléfono es una modalidad de extorsión documentada en distintas entidades de México. El esquema consiste en suplantar la identidad de la organización criminal para generar terror psicológico en la víctima y forzarla a realizar depósitos bancarios, según casos registrados en la Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo.

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Los adultos mayores figuran entre los perfiles más afectados por esta táctica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó un esquema en el que el cártel despojó a más de 6 mil ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos jubilados, de más de USD 400 millones mediante estafas con tiempos compartidos operadas desde destinos turísticos mexicanos.

La extorsión telefónica no es un fenómeno aislado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión en México, un aumento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en 11 años. La Ciudad de México ocupa el cuarto lugar nacional en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, con 12.7 casos. Siete de cada 10 extorsiones se cometen a distancia, por teléfono, internet o redes sociales, según el mismo organismo.

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