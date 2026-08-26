NFL en México: boletos para Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte ya tendrían fecha de venta

Los 49ers recibirían a los Vikings de Minnesota en el Estadio banorte.

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Desde que la NFL confirmó el regreso de la liga a México para el 22 de noviembre de 2026, los aficionados mexicanos se volcaron en busca de información sobre cómo adquirir sus boletos para el duelo entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte.

La emoción fue inmediata, pero las respuestas no llegaron: hasta este miércoles 26 de agosto, la liga no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el proceso de venta.

Ahora, el periodista de ESPN John Sutcliffe reveló un dato que los fanáticos estaban esperando.

Sutcliffe adelanta que los boletos saldrían a la venta el 14 de septiembre

El pasado 24 de agosto, Sutcliffe publicó en su cuenta de X que el partido entre Vikings y 49ers en el Estadio Banorte aún no tenía fecha confirmada para la venta de entradas.

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Un día después, el propio reportero actualizó la información con una respuesta directa a sus seguidores: “Lo último… Saldrán a la venta como el 14 de septiembre”.

El reportero adelantó información exclusiva (redes sociales)

La precisión del dato generó reacción inmediata entre los aficionados. Uno de ellos le preguntó a Sutcliffe si la preventa arrancaría primero a través de Banorte. La respuesta del periodista fue escueta: “Seguramente”.

Sutcliffe considera que primero habría preventa por dicho banco (redes sociales)

Hay que subrayar que se trata de información adelantada por Sutcliffe, no de un anuncio oficial de la NFL ni del recinto. La liga no ha publicado hasta el momento ninguna convocatoria formal de venta.

¿Cuál sería el rango de precios?

Mientras la fecha de venta se confirma, la otra gran pregunta entre los fans es cuánto costarán las entradas. Según reportes y con base en los precios de otros partidos internacionales, el rango estimado para el encuentro en el Estadio Banorte se ubicaría entre 1,200 y 11 mil pesos mexicanos, dependiendo de la zona y la categoría de la localidad.

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Para dimensionar esa cifra, otros duelos del calendario internacional de la NFL 2026 mostrarían rangos distintos: el encuentro entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars en Londres podría alcanzar los 18,500 pesos en las categorías más altas.

El partido en México, en ese contexto, se perfilaría como una opción más accesible dentro del circuito global de la liga.

La NFL ya habla de franquicias fuera de Estados Unidos, y México quiere estar en esa conversación

El partido del 22 de noviembre no es solo un evento deportivo: llega en un momento en que la NFL discute abiertamente su expansión internacional. El comisionado Roger Goodell declaró en una entrevista con la cadena alemana RTL/ntv que la liga terminará teniendo equipos establecidos fuera de territorio estadounidense.

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“En algún punto habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos. No tengo duda de que esto pasará algún día”, afirmó Goodell.

(AP Foto/Rebecca Blackwell, File)

México aparece entre los mercados con mayores posibilidades, dada su cercanía geográfica con Estados Unidos y la larga tradición del futbol americano en el país.

Sin embargo, el comisionado no señaló a México como candidato concreto, y no existe actualmente ningún proyecto oficial para establecer una franquicia mexicana. Londres, con tres partidos internacionales en 2026, sigue siendo el mercado con mayor experiencia acumulada.

Las próximas semanas serán determinantes para los aficionados: si la fecha del 14 de septiembre se confirma, el proceso de compra de boletos para el Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte arrancaría en menos de un mes.

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Por ahora, la única pista concreta la tiene John Sutcliffe. Los fanáticos tendrán que estar atentos a sus redes sociales antes que a cualquier anuncio oficial de la NFL.

La afición mexicana, lleva años esperando el regreso de la liga a la Ciudad de México, tendrá que mantenerse atenta a los canales oficiales en los próximos días.