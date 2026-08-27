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Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

El nuevo auxiliar de Rafa Márquez en el Tri pudo haber llegado con el conjunto francés a petición de Filipe Luis

El 'Principito' eligió al Tri. REUTERS/Fernando Carranza
El 'Principito' eligió al Tri. REUTERS/Fernando Carranza
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Andrés Guardado tomó una decisión que pudo cambiar por completo el inicio de su carrera como entrenador.

El histórico futbolista mexicano tuvo sobre la mesa la posibilidad de incorporarse como auxiliar técnico de Filipe Luís en el AS Mónaco, una propuesta que, de acuerdo con la información de Claro Sports, incluso llegó a ser una de las opciones que más le atrajeron.

Sin embargo, el exmediocampista terminó decantándose por el proyecto de Rafa Márquez con la Selección Mexicana, una elección que lo mantendrá ligado al futbol mexicano rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Filipe Luís buscó directamente a Andrés Guardado para llevarlo al Mónaco

La posibilidad de que Guardado llegara al AS Mónaco surgió a partir del interés directo de Filipe Luís, quien habría contactado personalmente al mexicano para ofrecerle un lugar dentro de su cuerpo técnico.

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El brasileño, recientemente convertido en entrenador del conjunto del Principado, habría identificado en el exjugador un perfil ideal para acompañarlo en esta nueva etapa.

Filipe Luis dirigirá a Erik Lira pero habría visto algo en Guardado como auxiliar. Reuters/Jason Cairnduff
Filipe Luis dirigirá a Erik Lira pero habría visto algo en Guardado como auxiliar. Reuters/Jason Cairnduff

La propuesta resultaba especialmente atractiva para Guardado porque representaba la oportunidad de iniciar su carrera como entrenador en Europa, precisamente en un club de una de las principales ligas del continente.

Además, permanecer en Europa habría tenido una ventaja adicional para el mexicano: avanzar con mayor facilidad en el proceso para obtener su licencia como entrenador.

Según lo explicado por Miguel Gurwitz y retomado por Claro Sports, Guardado incluso analizaba cómo manejar ese aspecto de su formación profesional ante la posibilidad de aceptar el ofrecimiento de Filipe Luís. La propuesta, por lo tanto, no habría sido una simple invitación informal, sino una alternativa que el exfutbolista contempló seriamente.

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Sin embargo, apareció una oportunidad difícil de rechazar. Rafa Márquez buscaba rodearse de personas de confianza para comenzar su etapa al frente del Tricolor, y Guardado terminó priorizando la posibilidad de trabajar junto al histórico exdefensor.

La decisión también tiene un componente personal. Márquez fue uno de los referentes que Guardado admiró desde sus primeros años, particularmente durante su etapa en el Atlas. Ahora, ambos podrían compartir el banquillo de la Selección Mexicana en una etapa completamente diferente de sus carreras.

Erik Lira si llegará al Mónaco

Mientras Andrés Guardado eligió el proyecto de la Selección Mexicana, otro futbolista mexicano podría estar preparando precisamente el camino contrario: Erik Lira se encuentra muy cerca de convertirse en jugador del AS Mónaco.

Las negociaciones entre Cruz Azul y el club francés se han intensificado durante las últimas semanas.

El Mónaco ya presentó diferentes propuestas por el mediocampista y, aunque las primeras fueron rechazadas por la directiva cementera, la última oferta habría acercado considerablemente a ambas partes.

Un hombre con camiseta negra firma un objeto azul desde la ventana de un vehículo, mientras otra persona permanece sentada al lado.
La afición arropó al mexicano que está próximo a emigrar al futbol de Europa con el AS Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación incluso provocó que Lira quedara fuera de la convocatoria de Cruz Azul frente al Atlas, mientras se define su futuro. Para el futbolista, la posibilidad de emigrar a Europa representa una oportunidad importante después de consolidarse como uno de los elementos más relevantes de La Máquina.

De esta manera, el mercado podría terminar dejando una curiosa coincidencia: Erik Lira estaría cerca de llegar al Mónaco, mientras que Andrés Guardado rechazó la posibilidad de formar parte de su cuerpo técnico para regresar al futbol de selecciones.

Guardado no descartó Europa por falta de oportunidades. Por el contrario, la propuesta de Filipe Luís representaba una alternativa atractiva para comenzar su trayectoria en los banquillos.

No obstante, el llamado de Rafa Márquez y la posibilidad de participar directamente en el nuevo proyecto de la Selección Mexicana terminaron inclinando la balanza.

Ahora, el reto para el histórico mediocampista será demostrar que su experiencia acumulada durante años en Europa puede trasladarse con éxito al cuerpo técnico del Tricolor rumbo al Mundial 2030.

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