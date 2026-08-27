Suspenden audiencia de Fernando Farías Laguna, se reanudará este jueves por la mañana

Medios de comunicación no podrán estar presentes en la audiencia. Crédito: FGR / Órgano de Administración Judicial

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La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega suspendió este miércoles la audiencia del excontralmirante Fernando Farías Laguna y se citó a las partes para mañana a las 8:00 AM para continuar con el proceso que determinara si es vinculado a proceso por huachicol fiscal.

La diligencia se desarrolla en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como ”El Altiplano", a puerta cerrada y por videoconferencia, tras una determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) que argumentó razones de seguridad nacional para restringir el acceso a medios.

Qué se define en la audiencia

Farías Laguna enfrenta cargos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. La FGR lo acusa de liderar una red que controlaba el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país.

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Agentes policiales trasladan bajo custodia a Fernando Farías Laguna, cuya audiencia inicial se realiza a puerta cerrada por seguridad nacional. (Especial Infobae México)

De ser vinculado a proceso, el exmando naval permanecerá en el penal del Altiplano, donde ya cumple prisión preventiva oficiosa desde su llegada a México, tras ser expulsado de Argentina.

El proceso previo a la suspensión

La audiencia inicial arrancó la noche del viernes pasado y se extendió hasta el sábado. En esa sesión, la defensa del excontralmirante solicitó ampliar el plazo constitucional de 72 a 144 horas para revisar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y preparar sus argumentos.

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México. FGR

Durante la continuación de este miércoles, el abogado defensor Epigmenio Mendieta anunció que analizaría la conveniencia de que su cliente declarara. Según fuentes judiciales, Farías Laguna solicitó a la jueza hacer uso de la palabra durante la diligencia.

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Fernando Farías Laguna huyó de México en octubre de 2025 tras no presentarse ante un juzgado federal.

Una ficha roja de Interpol, emitida a solicitud de la FGR, permitió su localización y detención en Buenos Aires el 23 de abril de 2026, donde quedó recluido en un penal de máxima seguridad en Ezeiza.

La deportación que adelantó su regreso

México inició un proceso formal de extradición, pero lo abandonó para acelerar el traslado. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, archivó el proceso al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano, bajo el argumento de que la extradición podía tardar meses o años.

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21/08/2026 El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, identificado por las autoridades mexicanas como líder de una red de contrabando de combustible, es trasladado a México desde Argentina, donde permanecía detenido desde el 23 de abril de 2026. La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) ha anunciado este jueves el traslado a territorio nacional desde Argentina del contralmirante de la Marina mexicana Fernando Farías Laguna por su presunto vínculo con "una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible", razón por la que había sido detenido por las autoridades argentinas a finales de abril. POLITICA CENTROAMÉRICA SUDAMÉRICA MÉXICO ARGENTINA LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL FISCALÍA GENERAL DE MÉXICO

Al retirar el reclamo, el gobierno de Javier Milei aceptó expulsar al exmando naval. Antes del traslado, agentes del FBI y de la DEA se reunieron con Farías Laguna en Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y desistiera de recursos legales pendientes.

La defensa en México, el despacho Mendieta y Asociados, señaló que no recibió notificación alguna. El juicio de extradición tenía audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires; la deportación adelantó su salida.

Los cargos y la red “Los Primos”

La tarde del 20 de agosto, Farías Laguna abordó bajo resguardo un jet de la Semar en Ezeiza y llegó a México pasadas las 3:00 AM del 21 de agosto. Fue certificado por un médico legista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladado con un fuerte operativo al penal del Altiplano, donde ya estaba recluido su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. El Registro Nacional de Detenciones registró su ingreso a las 3:55 AM.

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Farías Laguna es acusado de encabezar la red denominada “Los Primos”, que operó en cinco estados del país y quedó al descubierto en junio de 2025, cuando autoridades hallaron un buque en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. La trama acumula 15 personas detenidas.

Los cargos en su contra incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, delitos que en México se sancionan con entre 20 y 40 años de prisión.