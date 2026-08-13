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Este es el costo de la colegiatura que pagará Gilberto Mora por estudiar la carrera de Administración de Empresas

Mientras clubes europeos ya preguntan por él, el mundialista mexicano llevará un plan para equlibrar su vida en las canchas al iniciar su carrera universitaria

La joya de la Selección Mexicana cursará la universidad en un esquema que le permita mantener su ritmo en la Liga MX y seguir si se muda de estado o país. (Fotos: AP Foto/Natacha Pisarenko - Instagram/ @anahuaconline)
La joya de la Selección Mexicana cursará la universidad en un esquema que le permita mantener su ritmo en la Liga MX y seguir si se muda de estado o país. (Fotos: AP Foto/Natacha Pisarenko - Instagram/ @anahuaconline)
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El verano de 2026 marcó a Gilberto Mora por partida doble: debutó en el Mundial con la Selección Mexicana y terminó la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank en Tijuana.

Ahora, en vez de bajar el ritmo, Morita apuesta por la universidad y una inversión educativa que pocos futbolistas de su generación han hecho.

Tras brillar en el Mundial 2026 y finalizar su etapa en la preparatoria, Gilberto Mora está listo para afrontar su siguiente reto. REUTERS/Raquel Cunha
Tras brillar en el Mundial 2026 y finalizar su etapa en la preparatoria, Gilberto Mora está listo para afrontar su siguiente reto. REUTERS/Raquel Cunha

Mientras algunos equipos europeos ya preguntan por él, Mora decidió seguir formándose también fuera de la cancha. Eligió la Universidad Anáhuac Mérida para arrancar la Licenciatura en Administración de Empresas.

¿Cuál es el costo de la colegiatura por semestre en la universidad de Gilberto Mora?

El pago de una licenciatura privada en México representa un esfuerzo importante para cualquier familia, y en el caso de Gilberto Mora implica una inversión considerable por semestre.

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  • Costo total por semestre: 70 mil 20 pesos
  • Precio por crédito académico: mil 945 pesos
  • Créditos recomendados por semestre: 36
  • Número de pagos por semestre: cinco pagos de 14 mil 4 pesos
  • Inscripción de nuevo ingreso: 23 mil 754 pesos (no reembolsable)
  • Pagos adicionales: cursos de idiomas, competencias u otros conceptos académicos
  • Frecuencia de pago: cada 21 días, conforme al tabulador vigente hasta diciembre de 2026
Gilberto eligió la Universidad Anáhuac Mérida para iniciar la Licenciatura en Administración de Empresas mientras mantiene su carrera en la Liga MX. (Instagram/ @anahuaconline)
Gilberto eligió la Universidad Anáhuac Mérida para iniciar la Licenciatura en Administración de Empresas mientras mantiene su carrera en la Liga MX. (Instagram/ @anahuaconline)

Estos montos pueden variar según la carga académica elegida y los servicios adicionales. La inscripción no es reembolsable y el costo total se ajusta al avance de las materias y a los requisitos académicos del semestre.

¿De qué manera pueden estudiar los deportistas en la Universidad Anáhuac?

El formato en línea fue determinante para que Gilberto pudiera mantener sus compromisos académicos y deportivos con los Xolos de Tijuana, sin importar su lugar de residencia.

  • Modalidad de estudio: completamente en línea
  • Lugar de residencia: Tijuana, Baja California
  • Permite movilidad: puede continuar con sus estudios si se traslada a otro estado o país
  • Título universitario: idéntico al de quienes cursan en modalidad presencial
  • Acceso: sólo requiere conexión a internet y cumplimiento de plazos y tareas
La modalidad completamente en línea permitirá a Morita estudiar desde Tijuana y continuar con su carrera en la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero
La modalidad completamente en línea permitirá a Morita estudiar desde Tijuana y continuar con su carrera en la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

Así, esta flexibilidad le permite a Morita llevar de manera simultánea su vida, adaptando sus horarios de estudio a las exigencias que demanda el futbol profesional.

Una inversión que acompaña su carrera deportiva

Gilberto se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos que han iniciado estudios universitarios al mismo tiempo que desarrollan su carrera profesional.

De esta manera, la combinación de estudios y deporte permite a Mora construir un proyecto personal más allá del futbol en la Universidad Anáhuac, respaldado por una inversión económica significativa en su educación.

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Gilberto Mora continúa con la mira puesta en su presente con los Xolos de Tijuana, antes de dar el ansiado salto a Europa. (Foto: Denis Poroy-Imagn Images)
Gilberto Mora continúa con la mira puesta en su presente con los Xolos de Tijuana, antes de dar el ansiado salto a Europa. (Foto: Denis Poroy-Imagn Images)

El apoyo institucional y familiar fue clave para dar este paso, mientras se mantiene como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección en la Liga MX.

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