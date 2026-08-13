Este es el costo de la colegiatura que pagará Gilberto Mora por estudiar la carrera de Administración de Empresas

El verano de 2026 marcó a Gilberto Mora por partida doble: debutó en el Mundial con la Selección Mexicana y terminó la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank en Tijuana.
Ahora, en vez de bajar el ritmo, Morita apuesta por la universidad y una inversión educativa que pocos futbolistas de su generación han hecho.
Mientras algunos equipos europeos ya preguntan por él, Mora decidió seguir formándose también fuera de la cancha. Eligió la Universidad Anáhuac Mérida para arrancar la Licenciatura en Administración de Empresas.
¿Cuál es el costo de la colegiatura por semestre en la universidad de Gilberto Mora?
El pago de una licenciatura privada en México representa un esfuerzo importante para cualquier familia, y en el caso de Gilberto Mora implica una inversión considerable por semestre.
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- Costo total por semestre: 70 mil 20 pesos
- Precio por crédito académico: mil 945 pesos
- Créditos recomendados por semestre: 36
- Número de pagos por semestre: cinco pagos de 14 mil 4 pesos
- Inscripción de nuevo ingreso: 23 mil 754 pesos (no reembolsable)
- Pagos adicionales: cursos de idiomas, competencias u otros conceptos académicos
- Frecuencia de pago: cada 21 días, conforme al tabulador vigente hasta diciembre de 2026
Estos montos pueden variar según la carga académica elegida y los servicios adicionales. La inscripción no es reembolsable y el costo total se ajusta al avance de las materias y a los requisitos académicos del semestre.
¿De qué manera pueden estudiar los deportistas en la Universidad Anáhuac?
El formato en línea fue determinante para que Gilberto pudiera mantener sus compromisos académicos y deportivos con los Xolos de Tijuana, sin importar su lugar de residencia.
- Modalidad de estudio: completamente en línea
- Lugar de residencia: Tijuana, Baja California
- Permite movilidad: puede continuar con sus estudios si se traslada a otro estado o país
- Título universitario: idéntico al de quienes cursan en modalidad presencial
- Acceso: sólo requiere conexión a internet y cumplimiento de plazos y tareas
Así, esta flexibilidad le permite a Morita llevar de manera simultánea su vida, adaptando sus horarios de estudio a las exigencias que demanda el futbol profesional.
Una inversión que acompaña su carrera deportiva
Gilberto se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos que han iniciado estudios universitarios al mismo tiempo que desarrollan su carrera profesional.
De esta manera, la combinación de estudios y deporte permite a Mora construir un proyecto personal más allá del futbol en la Universidad Anáhuac, respaldado por una inversión económica significativa en su educación.
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El apoyo institucional y familiar fue clave para dar este paso, mientras se mantiene como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección en la Liga MX.
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