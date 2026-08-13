Fede Vigevani revela cómo será su relación con Gema Garoa fuera de La Casa de los Famosos México 2026

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El martes 11 de agosto se terminó la aventura de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que se terminara el tiempo dentro que había pactado con la producción, por lo que el youtuber uruguayo tuvo que abandonar el reality de Televisa.

Dentro de la casa el influencer conectó con muchos de los habitantes y tuvo una conexión especial con Gema Garoa, con quien tuvo “shippeo” e incluso el público le puso un reto de besarla durante la fiesta del pasado fin de semana.

En ese contexto, Fede Vigevani reveló, en charla con la periodista Shanik Berman, cuál es la relación que desea tener con la actriz fuera del encierro, y también contó cuáles son sus planes a futuro.

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El “shippeo” de Fede Vigevani y Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México

Beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de Pantalla)

El youtuber estuvo poco tiempo dentro de La Casa de los Famosos México como habitante infiltrado, es decir, no fue competidor en el formato y tenía contacto directo con La Jefa, quien le comunicaba cuáles son los retos que tenía que cumplir en el encierro, los cuales eran decididos por el público.

Sin embargo, Fede Vigevani logró conectar con muchos de los habitantes de la casa, una de ellas fue Gema Garoa, con quien tuvo jugueteos románticos durante algunos días, dándose caricias, besos y compartiendo momentos juntos.

Además, el público le puso como reto a Fede que besara a la actriz durante una de las fiestas, aunque al momento de que La Jefa se lo reveló, aseguró que lo haría incluso sin que fuera un reto, por la cercanía que ya tenía con Gema en ese momento.

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Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron uno de los besos de la temporada (Captura de pantalla )

La relación de Fede Vigevani y Gema Garoa fuera de La Casa de los Famosos 2026

En entrevista con la periodista Shanik Berman, Fede dejó claro que esa conexión romántica con Gema se quedará en la casa, ya que por fuera sólo ve una bonita amistad con ella, porque considera que tienen cosas en común y se podrían llevar bien.

Fede Vigevani dijo que antes de entrar al programa ya había planteado que no buscaba novia y que, aunque dentro hubo “jugueteos” y “química” con Gema Garoa, no la visualiza como pareja fuera del show.

“Antes de entrar a la casa dije que no, no estaba buscando novia. Y ahora dentro de la casa hubo jugueteos, hubo química, pero no la veo… Yo estoy seguro que tampoco ella me ve a mí como para novio”, señaló el youtuber uruguayo.

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Fede Vigevani. (Instagram)

El creador de contenido sostuvo que sí se verían al salir, pero bajo otro tipo de vínculo. “Siento que podemos ser muy buenos amigos… Seguramente nos vamos a ver, vamos a salir, porque le gusta mucho la fiesta, a mí también”, agregó.

Durante su estancia, el público le puso el reto de besar a Garoa en una fiesta. El propio Vigevani señaló que lo habría hecho incluso si no hubiera sido parte de una dinámica, por la cercanía que ya existía con la actriz en ese momento.

Seis años sin novia, vivir solo y planes a futuro

En el mismo intercambio, Shanik Berman le recordó que hace seis años terminó el último noviazgo del que se enteraron, con Nicole García, y le preguntó si desde entonces tuvo pareja formal.

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“No, he conocido varias chicas, pero novia, novia, no… no he conocido a la indicada”, respondió Fede.

Entrevista en formato de pantalla dividida con el youtuber Fede Vigevani y la periodista Shanik Berman. Vigevani aborda su paso por La Casa de los Famosos México y su vínculo con Gema Garoa. El youtuber aclara que su relación con Garoa se limita al reality y discute sus planes futuros, incluyendo su deseo de casarse y tener hijos. La conversación se centra en aspectos personales y su vida post-reality.

El youtuber atribuyó parte de esa situación a su carga de trabajo y a que, por grabar videos, a veces no asiste a eventos o no sale a ciertos lugares. “Estoy tan metido con la chamba, con el trabajo… se me hace un poco más complicado”, dijo.

También afirmó que vive solo desde hace dos años, tras haber compartido casa con amigos en el pasado. “Ahora vivo solo… hace como dos años”, comentó Fede Vigevani.

Sobre su vida personal, Fede comentó que sí contempla casarse y tener hijos, aunque no lo ve como algo inmediato. “Yo creo que sí… ahora no es el momento, no estoy preparado, pero yo creo que sí, algún día”, sentenció.

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