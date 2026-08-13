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Ximena Herrera lanza duras declaraciones contra Moisés al ser eliminada de La Casa de los Famosos México

La actriz asegura que sale ganadora pese a su eliminación y arremete contra Moisés Peñaloza, a quien acusa de tener demasiado ego

Ximena Herrera lanza fuertes declaraciones tras su salida de la casa
Ximena Herrera lanzó fuertes declaraciones contra Moisés Peñaloza (Captura de pantalla )
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La actriz y segunda elimina de La Casa de los Famosos México 2026, Ximena Herrera acusó a Moisés Peñaloza de tener demasiado ego dentro del reality.

Herrera lo describió como alguien con quien es incompatible, en entrevista con Marie Claire tras su eliminación aseguró que a pesar de ambos ser actores sus actitudes son completamente distintas.

Herrera apuntó directamente contra la actitud de Peñaloza dentro de la casa y señaló que el actor se encuentra muy ensimismado.

“Exacto, yo te jalo, yo te sumo, yo te aporto. Pero el decir yo, yo y mi brillo, yo mi inteligencia, yo mi carrera, yo, yo, yo. Digo, que lo diga el público. ¿Qué necesidad de ponerse coronas uno mismo?”, señaló Ximena Herrera.

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La actriz recordó una declaración específica de Peñaloza en la que el actor habría dicho que lo convocaron al proyecto “por su personalidad” y “por su brillo”, Herrera respondió sin rodeos: “Yo jamás me atrevería a decir algo así. Por eso digo que somos el agua y el aceite”.

Fue más lejos al cuestionar la coherencia del discurso de Peñaloza dentro del juego: “Y después como del malvado que decía: ‘Yo me voy a llevar a quien sea de por medio, porque yo vine aquí a esta casa a jugar’, que honestamente no creo que lo crea, ni él se lo cree”.

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Ximena Herrera señaló que es incompatible con Moisés Peñaloza
Ximena Herrera señaló que es totalmente incompatible con Moisés Peñaloza (Captura de pantalla )

Peñaloza, el habitante más cuestionado de la temporada

Las críticas de Herrera llegan en el momento en que Moisés Peñaloza acumula el mayor número de señalamientos dentro del reality.

En apenas tres semanas, la producción confirmó una trampa durante una prueba por el liderato, rompió un acuerdo con Masad Altamimi y protagonizó un llanto tras la salida de Fede Vigevani que varios espectadores leyeron como victimismo calculado.

Durante la dinámica de El Cine, compañeros como Ese Pérez, Arantza Ruiz, Yahir Parra y el propio Vigevani describieron a Peñaloza como “inseguro” y “envidioso”.

Ante las críticas, el actor respondió que su actitud es parte de su estrategia y que no busca construir vínculos afectivos de inmediato, pues considera que muchos toman las nominaciones de manera personal y reaccionan con confrontaciones.

Peñaloza fue acusado por Ese Pérez de hacer trampa durante la prueba del líder Captura de pantalla
Peñaloza fue acusado por Ese Pérez de hacer trampa durante la prueba del líder Captura de pantalla

Polémica antes del reality

La polémica alrededor de Peñaloza comenzó antes de su ingreso a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La periodista Martha Figueroa reveló en el programa Con Permiso que, según fuentes cercanas a su expareja Elaine Haro, el actor le habría preguntado directamente cuánto dinero le daría para no hablar de ella dentro de la casa.

Haro, quien participó en el reality la temporada anterior, habría rechazado cualquier pago, sin embargo, no existe prueba documental publicada ni denuncia formal al respecto.

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar” (RS)
Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar” (RS)

Ximena Herrera sale convencida de que ganó

Pese a la derrota en la votación, Herrera rechazó la idea de haber perdido: “Para mí salgo ganando, salgo con la frente en alto, salgo siendo quien soy, digo las cosas que opino, tal y en el momento que me salen orgánicamente las digo, soy honesta con lo que digo, trato de ser lo más congruente posible”.

La actriz agradeció los mensajes recibidos tras su salida y prometió mayor contacto con su audiencia: “Prometo hacer más lives”.

La Casa de los Famosos México
Internautas señalan que la producción no le dio a Ximena Herrera una despedida formal tras El Exilio. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La actriz fue la segunda participante en salir del reality, después de perder la votación de el Exilio frente a Mariana Ochoa.

Más de 5 millones de votos del público definieron el resultado en 48 horas, Ochoa regresó a la competencia con inmunidad durante su primera semana.

Su salida del reality no tuvo el protocolo habitual dentro del reality, no hubo foro, ni público, ni discurso de cierre, únicamente la voz de La Jefa se despidió de ella con una frase breve.

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