Una década de las “Nahueladas” de Guzmán: peleas con tambos, láseres y sillas volando

El 'Patón' tiene un historial polémico. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports

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Nahuel Guzmán lleva doce años en Tigres acumulando un historial de escándalos que el fútbol mexicano bautizó con nombre propio: las “Nahueladas”.

El episodio más reciente, ocurrido este 11 de agosto durante la Leagues Cup 2026, volvió a colocar al portero argentino en el centro de la polémica y abrió la puerta a una nueva sanción que se sumaría a las más de 30 fechas de suspensión que ya carga en su carrera.

Un repaso por los momentos más polémicos de un guardameta que, a los 40 años, sigue sin frenar sus impulsos.

El empujón al árbitro que dejó a Tigres con nueve jugadores

En el minuto 92 del partido ante Vancouver Whitecaps, con el marcador 1-1 y Tigres ya reducido a diez hombres por la expulsión de Diego Lainez, Guzmán corrió desde su portería hasta el mediocampo con el balón en la mano para intentar cobrar rápido un tiro libre.

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Al llegar a la zona, empujó al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

El “Patón” argumentó que no había visto a quién empujaba. Barton no cambió su decisión. Al retirarse al vestidor, Guzmán pateó y arrojó sillas que encontró en el pasillo.

Pese a todo, el portero suplente Carlos Rodríguez detuvo dos penales y Tigres ganó la tanda 5-4. El Tribunal de Disciplina de la Leagues Cup ahora define si suma una sanción adicional.

Guzmán se fue expulsado y espera sanción. REUTERS/Cristian De Marchena (Reuters)

La final del Apertura 2014: la primera gran roja

La historia comenzó casi desde el primer día. En la final de vuelta del Apertura 2014 ante América en el Estadio Azteca, Guzmán perdió los estribos y derribó a Michael Arroyo.

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Fue su primera tarjeta roja de peso con el equipo regiomontano. Tigres terminó con ocho jugadores y perdió 3-0 en el partido, 3-1 en el global.

Un año después, en la Jornada 3 del Apertura 2015 ante Chivas, fue expulsado al minuto 94 por insultar al árbitro Francisco Chacón con la frase “la concha de tu madre” mientras acomodaba una barrera en un tiro libre.

El cruce con Caixinha y la agresión en la final regia de 2019

Tras perder un encuentro ante Cruz Azul en el Apertura 2018, Guzmán interrumpió la conferencia de prensa de Pedro Caixinha al pasar por el pasillo exterior y gritarle “¡Bobo! ¡Irrespetuoso!” frente a los medios.

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Meses después, en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019 ante Monterrey, el argentino volvió a encender los ánimos tras perder el título al acercarse por la espalda a Miguel Layún y propinarle un cabezazo en pleno terreno de juego.

El codazo en la Leagues Cup 2019 y el pisotón sin castigo

En la final de la Leagues Cup 2019 ante Cruz Azul, con el marcador en contra y los minutos finales encima, Guzmán salió de su área y le propinó un codazo al delantero Édgar Méndez.

El VAR confirmó la acción y el árbitro mostró la roja directa. Cruz Azul se llevó el título. Fue una de las expulsiones más costosas de su carrera: Tigres perdió el trofeo con diez.

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Para el Clausura 2020, sumó otra jugada cuestionada ante Santos Laguna cuando, tras despejar un balón dentro del área, le asestó un pisotón por la espalda al delantero Eduardo Aguirre, acción que insólitamente no fue sancionada ni por el árbitro ni por el VAR.

El show del mimo en la Leagues Cup 2023

En la semifinal de vuelta del Clausura 2022 ante Atlas, Guzmán fue expulsado en los últimos minutos por insultar al cuerpo arbitral a gritos: “sinvergüenzas”. La Disciplinaria mantuvo la sanción.

En la Leagues Cup 2023 ante Vancouver Whitecaps, dejó uno de sus actos de provocación más virales: durante la tanda de penales fingió ser un mimo frente a los cobradores y posteriormente se sacó una serpentina de la boca antes de atajar el tiro decisivo.

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Guzmán hizo show en plena tanda de penales. Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

La maniobra provocó que la directiva de los torneos endureciera los reglamentos sobre la conducta de los arqueros. Poco antes, en la Concachampions 2023 ante León, había vuelto a perder la cabeza al encarar a golpes a Rodolfo Cota y reclamarle violentamente al comisario del partido.

La final del Apertura 2023 y las provocaciones en Clásicos

La final de vuelta del Apertura 2023 ante América produjo uno de los episodios más recordados.

Recibió dos amarillas en menos de tres minutos durante los tiempos extras: la segunda llegó por cortar un contragolpe de Julián Quiñones en mediocampo.

Tras ver la roja, se escondió detrás de las mantas publicitarias para seguir viendo el partido desde afuera. La acción le costó una suspensión adicional de tres fechas. Tigres terminó con nueve jugadores y perdió la final.

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Nahuel Guzmán recibió suspensión de tres partidos por la FMF en esa ocasión.

Dichas actitudes ya eran costumbre en los Clásicos Regios: años atrás había arrancado el césped de la cancha del Estadio BBVA para lanzarlo fuera del campo, solía retirarse haciendo la caminata del “pingüino” para burlarse de la tribuna de Monterrey e incluso lanzó un objeto hacia la cancha mientras el equipo femenil de Rayadas realizaba su calentamiento.

El láser en el Clásico Regio: 11 partidos de sanción

El episodio más grave de su carrera ocurrió en el Clásico Regio del Clausura 2024. Lesionado, Guzmán observaba el partido desde un palco del Estadio BBVA cuando fue captado en video apuntando con un láser al rostro del portero de Monterrey, Esteban Andrada. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

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La Comisión Disciplinaria de la FMF le impuso 11 partidos de suspensión, una multa económica para él y para Tigres, y 40 horas de trabajo comunitario. Fue la sanción más severa de su trayectoria hasta ese momento.

Aficionados a los Rayados piden sanción en contra del arquero de Tigres. Crédito: Twitter @SomosRayados

Siete partidos más por los incidentes en la final ante Toluca de Concachampions

Antes del partido ante Vancouver, Guzmán ya arrastraba una suspensión de siete fechas impuesta por la Concacaf tras los incidentes al término de la final de la Copa de Campeones 2026 ante Toluca: cuatro por insultar al cuerpo arbitral y tres por demorar deliberadamente el inicio del encuentro.

Al final del partido hubo bronca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el nuevo episodio ante Barton, el portero enfrenta la posibilidad de extender aún más ese castigo, el segundo más largo de su carrera.