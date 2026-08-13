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Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Además del proceso penal en Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene una indagatoria sobre movimientos económicos del presunto integrante de una facción del Cártel de Sinaloa

Detención de "El Tío" de Los Chapitos
Foto: Gabinete de Seguridad
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Ricardo “N”, alias “El Tío” fue vinculado a proceso por un juez de control tras una operación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Marina) en un inmueble de esa ciudad sinaloense. “El Tio” fue señalado por el Gobierno Federal como operador de una célula ligada a ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa. Además de Ricardo “N”, otros cinco imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación complementaria.

El cateo fue autorizado por un juez y ejecutado por elementos de la SSPC y la Marina, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Dentro del inmueble ubicado en Mazatlán, Sinaloa, las autoridades aseguraron bolsas de plástico con fentanilo, un arma de fuego tipo fusil, 158 cartuchos de distintos calibres, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dos culatas de madera, prendas tácticas y tres vehículos.

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De acuerdo con el informe de seguridad, el decomiso incluyó además equipos de telefonía y cómputo, diversas dosis de metanfetamina y marihuana, y aproximadamente USD 100.000 en divisas.

Cargos diferenciados según el rol de cada imputado

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), adscrita al Ministerio Público Federal (MPF), presentó los argumentos vinculatorios ante un juez de control. Los cargos no fueron uniformes: la autoridad distinguió la presunta participación de cada detenido.

“El Tio” fue vinculado a proceso por posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de poseer bienes dentro del territorio nacional con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita y posesión simple de marihuana.

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Los Chapitos recompensa EEU
Vinculan a proceso a "El Tío", señalado como operador de 'Los Chapitos' capturado en Mazatlán. Foto: X/@HSI_HQ

Los otros cinco imputados, Alejandro “N”, Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N” y Jano “N”, enfrentan cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR describió a los seis como “posibles generadores de violencia” en la región.

Prisión preventiva en el CEFERESO 8 de Guasave

Junto con la vinculación a proceso, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los seis imputados. Serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8, ubicado en Guasave, Sinaloa.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la FEMDO deberá consolidar el expediente antes de la siguiente etapa procesal.

“El Tío”, en la mira de la UIF

Más allá de los cargos penales, Ricardo “N” enfrenta una investigación financiera paralela. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró durante la conferencia mañanera del martes 11 de agosto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una indagatoria sobre las operaciones económicas del alias “El Tío”.

Omar García Harfuch

“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación mucho mayor que se hará de conocimiento más adelante”, afirmó García Harfuch.

El funcionario identificó a Ricardo “N” como uno de los principales operadores de una estructura delictiva vinculada a ‘Los Chapitos’, señalamiento que proviene de sus declaraciones y no constituye un hecho judicialmente establecido. Tampoco precisó si la indagatoria de la UIF abarca únicamente a los seis detenidos o se extiende a otros integrantes de la célula.

Mazatlán, en medio de una disputa sin tregua

La detención de “El Tío” y sus cinco acompañantes se produjo en un momento de aguda tensión en el puerto. Entre el 19 y el 25 de julio de 2026 se registraron 14 homicidios y un feminicidio en Mazatlán, además de ataques con disparos y explosivos contra viviendas y establecimientos comerciales.

La violencia en Sinaloa tiene su origen en la ruptura, en septiembre de 2024, de la alianza entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, desencadenada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambas facciones se han extendido por distintos puntos del estado.

Ante ese escenario, el Gobierno Federal intensificó su presencia en la zona. La Sedena desplegó cerca de mil 300 efectivos adicionales en Mazatlán durante la última semana de julio: 400 el miércoles 23 y 900 horas después.

El 27 de julio, la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Cuartel General de la Tercera Región Militar. En esa reunión, el secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, anunció el despliegue de otros dos mil elementos para reforzar la zona sur del estado, con lo que el número total de efectivos en la región ascendió a aproximadamente cinco mil.

Las autoridades también acordaron instalar filtros de revisión en los accesos y salidas del puerto.

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