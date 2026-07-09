¿Cuánto cuesta estudiar en la preparatoria de Gilberto Mora y cuál sería su siguiente paso tras graduarse?

Mora concluyó la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank al mismo tiempo que vivió su debut en el Mundial 2026, con un futuro prometedor en el futbol europeo por delante. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El verano de 2026 quedará marcado para siempre en la vida de Gilberto Mora no sólo por su debut mundialista con la Selección Mexicana, sino también por un logro personal: concluir sus estudios de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana.

Para la joya de los Xolos de Tijuana, este doble triunfo lo coloca como ejemplo de disciplina entre dos mundos: el del deporte y la formación profesional.

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Gilberto Mora aún puede consolidarse con Xolos de Tijuana en la Liga MX, mientras que Liverpool y Arsenal ya habrían mostrado interés. (X/ @Xolos)

En este sentido, la pregunta que muchos se hacen es cuánto cuesta estudiar en la misma institución que formó al joven promesa del Tri y, sobre todo, cuál será su siguiente paso tras graduarse.

¿Cuánto cuesta la colegiatura en la preparatoria de Gilberto Mora?

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank es una de las instituciones privadas más prestigiosas de Tijuana. Su modelo educativo incluye enseñanza en español, inglés y alemán, además de diferentes programas internacionales:

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Inscripción semestral : 5 mil 800 pesos.

Mensualidad pronto pago : 3 mil 740 pesos.

Mensualidad regular : 4 mil 114 pesos.

Evaluación de nuevo ingreso : 400 pesos.

Seguro escolar : 350 pesos por periodo.

Examen antidoping: 250 pesos.

Gilberto concluyó la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, a pocas horas de debutar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Así, estudiar en esta preparatoria implicaría una inversión mensual cercana a los $4 mil pesos, más inscripciones y servicios adicionales. Para Morita, este entorno fue ideal para equilibrar la exigencia del futbol profesional con la formación académica.

🎓 La graduación y las felicitaciones recibidas

La ceremonia de graduación fue peculiar: Gilberto no pudo asistir, pero sus compañeros lo representaron con un cartón de su rostro, gesto que se reprodujo ampliamente.

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Guillermo Ochoa : “¡Felicidades, Morita! Orgulloso de ti”.

Raúl Jiménez : “Quien mejor que tú para seguir haciéndonos soñar”.

Comunidad escolar: El colegio celebró públicamente su logro académico, destacándolo como ejemplo en el mundo entero.

Raúl Jiménez fue una de las voces que se sumaron a las felicitaciones hacia Mora, destacándolo como el futuro de la Selección Mexicana. REUTERS/Hannah Mckay

Este episodio refleja cómo Mora ahora es visto no sólo como un futbolista de gran calidad, sino como un joven que inspira por su madurez y compromiso.

El siguiente paso de Morita tras graduarse

El futuro de Mora para muchos es incierto. La única certeza es que le aguarda un gran futuro en lo futbolístico:

Xolos de Tijuana : Puede seguir consolidándose por un tiempo más en la Liga MX.

Europa en la mira : Liverpool y Arsenal ya habrían mostrado interés, aunque sólo podrá fichar internacionalmente en 2027 , cuando cumpla 18 años .

Selección Mexicana: Con Rafa Márquez como DT, apunta a ser pieza clave rumbo al Mundial 2030.

Con Rafa Márquez al mando, Morita se perfila como una de las mayores promesas para el Tri en el Mundial de 2030. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, lo más valioso en el mensaje de Gilberto Mora recae en: el éxito deportivo puede ir acompañado de disciplina escolar. Tras graduarse, su siguiente paso sería consolidarse, preparar su salto a Europa y convertirse en pilar de la Selección Mexicana rumbo a 2030.

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