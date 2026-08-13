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PAN busca réplica en tres días ante información falsa en mañaneras: Jorge Romero acusa riesgo de censura

La propuesta contempla respuestas en el mismo espacio oficial y medidas contra servidores públicos que utilicen recursos estatales para intimidar a periodistas

El PAN busca fortalecer el derecho de réplica y establecer límites a la comunicación gubernamental en las mañaneras. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
El PAN busca fortalecer el derecho de réplica y establecer límites a la comunicación gubernamental en las mañaneras. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta de reformas para fortalecer el derecho de réplica frente a información difundida por autoridades, particularmente durante las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la iniciativa busca equilibrar el alcance de la comunicación gubernamental y evitar que periodistas, ciudadanos u opositores queden sin posibilidad de responder.

PAN busca regular el derecho de réplica en las mañaneras

Desde el Senado, Romero explicó que la propuesta contempla modificar el artículo sexto constitucional y la Ley de Derecho de Réplica para establecer un plazo máximo de tres días hábiles para que las autoridades atiendan una solicitud relacionada con información oficial.

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La medida aplicaría únicamente cuando se trate de hechos falsos, inexactos o que no puedan ser comprobados objetivamente.

Dos mujeres en un escenario. Una con micrófono, la otra en un podio frente a una pantalla con texto. Público sentado en primer plano borroso.
PAN propone responder en tres días a información falsa o inexacta difundida en las mañaneras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opiniones, críticas y valoraciones quedarían fuera, excepto cuando incluyan afirmaciones concretas susceptibles de verificación.

El PAN plantea que, si la réplica es considerada procedente, deberá difundirse en la siguiente conferencia, transmisión oficial o espacio institucional equivalente. Además, tendría que utilizarse el mismo medio y mantener condiciones similares de horario, duración, alcance, relevancia y permanencia.

Propuesta contempla sanciones contra funcionarios

La iniciativa también plantea modificar el artículo 38 constitucional para establecer consecuencias contra servidores públicos que utilicen recursos del Estado con el propósito de intimidar, acosar, desacreditar o intentar silenciar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos.

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De acuerdo con el planteamiento panista, las autoridades tendrían que actuar bajo criterios de objetividad, buena fe y diligencia al verificar la información que presentan como verdadera.

Un funcionario en traje entrega fajos de billetes de cien dólares a tres individuos sentados en una mesa de madera. Una bandera de México se ve al fondo.
PAN propone sanciones para funcionarios que intimiden o desacrediten a periodistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales puntos de la reforma destacan:

  • Plazo máximo de tres días hábiles para resolver solicitudes de réplica.
  • Aplicación a información oficial difundida en mañaneras, comunicados y plataformas institucionales.
  • Réplicas mediante el mismo canal y bajo condiciones equivalentes.
  • Prohibición de alterar el contenido de la respuesta con comentarios o valoraciones oficiales.
  • Cumplimiento inmediato de resoluciones judiciales que ordenen una réplica.

Jorge Romero acusa riesgo de autocensura

Romero calificó como un “intento de censura” los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias y advirtió que podrían generar un efecto de autocensura en los medios de comunicación.

El dirigente panista cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda terminar determinando qué contenidos corresponden a hechos, opiniones o información falsa.

Jorge Romero advierte que nuevas reglas para medios podrían provocar autocensura. EFE/ Juan Carlos Cruz
Jorge Romero advierte que nuevas reglas para medios podrían provocar autocensura. EFE/ Juan Carlos Cruz

A su juicio, el problema no necesariamente sería el cierre de medios, sino que periodistas y empresas modifiquen su cobertura por temor a sanciones económicas o a perder sus señales.

El líder panista afirmó que la libertad de expresión debe proteger incluso las posiciones críticas o incómodas para el gobierno.

PAN plantea nueva Ley de Comunicación Social

Además del derecho de réplica, Acción Nacional anunció una nueva Ley de Comunicación Social para el Poder Ejecutivo Federal, con la intención de establecer reglas para las conferencias presidenciales y otros espacios gubernamentales.

La propuesta busca impedir que recursos públicos sean utilizados para influir políticamente durante los procesos electorales.

En periodos de campaña, el gobierno únicamente podría difundir información considerada indispensable, como aquella relacionada con salud, educación y protección civil.

Imagen dividida: a la izquierda, una sesión de la SCJN con jueces y bandera mexicana; a la derecha, una mano sostiene un smartphone con notificación de correo.
PAN plantea Ley de Comunicación Social para limitar el uso político de espacios oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El PAN también plantea sanciones cuando desde las mañaneras se utilicen espacios institucionales para realizar pronunciamientos partidistas, ideológicos o para calumniar e injuriar a personas mediante afirmaciones que no puedan comprobarse.

Acción Nacional advierte disputa por libertad de expresión

El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, respaldó la iniciativa y sostuvo que los lineamientos impulsados por el gobierno pueden afectar a periodistas, ciudadanos y opositores.

En tanto, el líder del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, defendió la necesidad de establecer límites al uso electoral de las conferencias oficiales.

Con estas reformas, Acción Nacional busca colocar el derecho de réplica como un contrapeso frente al poder de difusión del gobierno federal.

La propuesta abre así un nuevo frente político en torno a las mañaneras, la regulación de los medios y los alcances de la libertad de expresión.

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