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Cateos, detenciones y aseguramientos en ocho estados: FGR golpea redes de huachicol, tráfico de armas y narcotráfico transnacional

Entre el 9 y 10 de agosto, la FGR coordinó con fuerzas federales operativos en los que destacó la captura de Gladys “N”, alias “La Patrona”

La fiscal general Ernestina Godoy realizó declaraciones tras los operativos contra la delincuencia en el país. (Imagen ilustrativa) Crédito: FGR
La fiscal general Ernestina Godoy realizó declaraciones tras los operativos contra la delincuencia en el país. (Imagen ilustrativa) Crédito: FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) desplegó entre el 9 y 10 de agosto operativos en ocho estados del país que dejaron cateos, aseguramientos y detenciones vinculadas a robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y tráfico internacional de narcóticos.

Según un comunicado oficial emitido la tarde de este 12 de agosto, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezó las acciones en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las entidades donde la FGR ejecutó acciones fueron:

  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Tamaulipas
  • Puebla
  • Estado de México
  • Baja California
  • Morelos
  • Colima

Entre los operativos destacó la detención de Gladys “N”, alias “La Patrona”, extranjera señalada como posible operadora logística de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y Australia. La aprehensión de la mujer se ejecutó en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante una orden judicial. Posteriormente quedó a disposición de las autoridades en Colima, donde tiene los cargos en su contra.

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AIC decomisó combustible robado en Sinaloa y un tractocamión en Michoacán

El despliegue de acciones incluyó dos operativos contra el robo y contrabando de hidrocarburos en el noroeste y occidente del país. Agentes de la AIC catearon un inmueble en Mazatlán, Sinaloa, por delitos en materia de hidrocarburos. El operativo arrojó el aseguramiento de 14 mil 10 litros de combustible, cuatro vehículos, 15 contenedores, un cargador de arma, 13 cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y el propio inmueble.

Mapa del estado de Sinaloa, camión cisterna con mangueras conectadas a un oleoducto. Letrero: Huachicol en Sinaloa.
Más de 14 mil litros fueron asegurados en el estado de Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo frente contra el huachicol se abrió en Nahuatzen, Michoacán, donde actos de investigación por el mismo tipo de delito permitieron localizar y asegurar un tractocamión. Todo lo decomisado en ambas entidades quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

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Cuatro personas detenidas en cuatro estados por delitos con armas de fuego

Las acciones incluyeron también la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión contra cuatro personas señaladas por delitos relacionados con armas de fuego, cada una en entidades distintas.

Un hombre identificado como Alex “N” fue detenido en Nuevo Progreso, Tamaulipas, por portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por otra parte, Luis “N” fue aprehendido en Tepeaca, Puebla, por portación de arma sin licencia.

Manos de un joven esposadas por detrás de la espalda, vistiendo una camisa blanca de manga corta y un pantalón beige.
Fueron cuatro las personas detenidas por delitos relacionados con armas en distintos puntos del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, un sujeto identificado como Salvador “N” fue detenido en Chicoloapan, Estado de México, por el mismo delito que Luis “N”. Por último, un sujeto que responde a la identidad de Federico “N” fue aprehendido en Tijuana, Baja California, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad judicial en sus respectivas entidades, sin que la FGR revelara el estatus del proceso en su contra.

La Patrona" y los cateos en Morelos y Colima: cocaína impregnada en ropa

El despliegue de acciones incluyó el desmantelamiento de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína mediante un método de impregnación química en prendas de vestir para su envío, vía paquetería aérea, a Estados Unidos, Europa y Australia. Gladys “N”, alias “La Patrona”, de quien hasta el momento no se ha revelado la nacionalidad, fue señalada como posible operadora logística de esa estructura.

La Fiscalía federal reveló que de manera paralela al arresto de “La Patrona”, la AIC cateó tres inmuebles; en Jiutepec, Morelos, así como en Colima y Villa de Álvarez, Colima, por delitos contra la salud vinculados con la misma organización transnacional, con operaciones también hacia Asia.

En los domicilios se aseguró equipo de cómputo, un arma larga y documentación diversa. Sin embargo, no se reportaron más arrestos.

Red logística desarticulada en Manzanillo y un servidor público detenido en Morelos por abuso de cargo

El despliegue de acciones incluyó además operativos contra estructuras de apoyo criminal. En Manzanillo, Colima, la AIC cateó dos inmuebles por robo y detuvo en flagrancia a Alejandro “N” y Gabriela “N”. El aseguramiento incluyó dos armas cortas, tres vehículos, 26 dispositivos electrónicos, 32 dispositivos de almacenamiento de datos, 28 tarjetas bancarias, tres rastreadores, dos inhibidores de señal y los dos inmuebles. Las autoridades no confirmaron que ese cateo esté vinculado con “La Patrona”.

En Jiutepec, Morelos, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra Apolonio “N” por la posible comisión del delito de uso indebido de credenciales de servidor público. La institución ha sostenido que la lucha contra la impunidad no distingue entre quien delinque desde la sociedad civil y quien lo hace desde un cargo público.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló en el comunicado que el compromiso de la institución es investigar para erradicar la impunidad. “La Fiscalía no se mide en el discurso, sino en los hechos. Nuestro compromiso es investigar para erradicar la impunidad, actuar con firmeza y servir, sin excepción, a la justicia del pueblo de México”, sostuvo.

Hasta el momento las autoridades no han revelado imágenes de las detenciones anunciadas. El comunicado, emitido como un resumen de acciones ejecutadas en dos días, no precisó el estatus procesal de los detenidos ni ofreció detalles sobre el avance de las investigaciones vinculadas a cada operativo.

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