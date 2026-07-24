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Gilberto Mora ya está entre los 10 jugadores sub-18 mejor pagados

La promesa de Xolos de Tijuana elevó su tasación de 10 a 25 millones de euros tras su destacada participación con la Selección Mexicana

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Después del Mundial 2026, Morita se sitúa en un exclusivo listado lleno de estrellas como Ayyoub Bouaddi y Franco Mastantuono. (Especial)
Después del Mundial 2026, Morita se sitúa en un exclusivo listado lleno de estrellas como Ayyoub Bouaddi y Franco Mastantuono. (Especial)

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, no para de romper las barreras del futbol mexicano, ahora al entrar en el exclusivo top 10 de jugadores sub-18 mejor pagados del mundo.

Su salto de calidad tras el Mundial 2026 lo coloca en una nueva dimensión, tanto en el mercado nacional como internacional.

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Gilberto Mora sumó 216 minutos en cuatro partidos con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, un dato que impulsa su valoración en el mercado. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El caso de Morita refleja el avance de la formación en México y la capacidad de sus juveniles para competir a nivel global. Su nombre ahora es referencia para clubes y visores fuera del país.

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La Copa Mundial eleva el valor de Mora

El Mundial 2026 se convirtió en un parteaguas para la trayectoria de Gilberto Mora. La exposición internacional y su destacado rendimiento con la Selección Mexicana dispararon su valoración ante los ojos del planeta entero.

  • Mora acumuló 216 minutos en cuatro partidos durante la justa.
  • Su valor de mercado pasó de 10 millones de euros a 25 millones de euros en semanas.
  • Este crecimiento lo convierte en el jugador más caro de la historia de la Liga MX en su rango de edad.
  • El interés de clubes europeos ya es real, aunque sólo podrá negociar su salida cuando cumpla 18 años.
La cifra de 25 millones de euros convierte a Gilberto en el jugador más caro de la historia de la Liga MX. (Foto:Scott Wachter-Imagn Images)
La cifra de 25 millones de euros convierte a Gilberto en el jugador más caro de la historia de la Liga MX. (Foto:Scott Wachter-Imagn Images)

Así, las grandes competencias internacionales demuestran su impacto directo en el mercado y la proyección de los jóvenes mexicanos.

Top 10 sub-18 mejor pagados en el mundo

El ranking mundial de jugadores sub-18 mejor pagados, elaborado a partir de la última actualización de Transfermarkt, marca la pauta de la nueva élite juvenil.

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  • Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia) – 80 millones de euros
  • Julien Duranville (Borussia Dortmund, Alemania) – 60 millones de euros
  • Franco Mastantuono (Real Madrid, España) – 45 millones de euros
  • Konstantinos Karetsas (Genk, Bélgica) – 35 millones de euros
  • Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain, Francia) – 30 millones de euros
  • Rio Ngumoha (Liverpool, Inglaterra) – 30 millones de euros
  • Honest Ahanor (Atalanta, Italia) – 30 millones de euros
  • Max Dowman (Arsenal, Inglaterra) – 30 millones de euros
  • Nathan De Cat (Anderlecht, Bélgica) – 27 millones de euros
  • Gilberto Mora (Xolos de Tijuana, México) – 25 millones de euros
El ranking sub-18 lo encabeza Ayyoub Bouaddi con 80 millones de euros, en una lista con figuras del Lille, Borussia Dortmund y Real Madrid. Reuters/Paul Rutherford
El ranking sub-18 lo encabeza Ayyoub Bouaddi con 80 millones de euros, en una lista con figuras del Lille, Borussia Dortmund y Real Madrid. Reuters/Paul Rutherford

El hecho de que Gilberto, un mexicano, esté dentro de este ranking repleto de nombres en equipos históricos fortalece la imagen de la Liga MX y demuestra el potencial de sus fuerzas básicas ante el mundo.

Cómo se determina el valor de mercado y qué representa

Estar en el top sub-18 mejor pagado no sólo implica talento. Transfermarkt utiliza un método con diversas variables para asignar el valor de mercado: rendimiento, edad, minutos jugados y proyección internacional.

  • El valor de 25 millones de euros para Gilberto lo coloca en la órbita de clubes con alto poder adquisitivo.
  • El ranking sub-18 es considerado un indicador de potencial salarial y de fichaje en el mercado global.
  • La presencia de Ayyoub Bouaddi en la cima y de Mora como único mexicano evidencia la competencia internacional.
El Mundial 2026 funcionó como parteaguas en la carrera de Gilberto Mora por su exposición internacional con la Selección Mexicana. (AP Foto/Fernando Llano)
El Mundial 2026 funcionó como parteaguas en la carrera de Gilberto Mora por su exposición internacional con la Selección Mexicana. (AP Foto/Fernando Llano)

En este sentido, el caso de Mora es una muestra de que el futbol mexicano tiene la capacidad de exportar figuras jóvenes de primer nivel y que la presencia nacional será cada vez más frecuente.

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