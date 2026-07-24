Gilberto Mora ya está entre los 10 jugadores sub-18 mejor pagados

Después del Mundial 2026, Morita se sitúa en un exclusivo listado lleno de estrellas como Ayyoub Bouaddi y Franco Mastantuono. (Especial)

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, no para de romper las barreras del futbol mexicano, ahora al entrar en el exclusivo top 10 de jugadores sub-18 mejor pagados del mundo.

Su salto de calidad tras el Mundial 2026 lo coloca en una nueva dimensión, tanto en el mercado nacional como internacional.

Gilberto Mora sumó 216 minutos en cuatro partidos con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, un dato que impulsa su valoración en el mercado. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El caso de Morita refleja el avance de la formación en México y la capacidad de sus juveniles para competir a nivel global. Su nombre ahora es referencia para clubes y visores fuera del país.

PUBLICIDAD

La Copa Mundial eleva el valor de Mora

El Mundial 2026 se convirtió en un parteaguas para la trayectoria de Gilberto Mora. La exposición internacional y su destacado rendimiento con la Selección Mexicana dispararon su valoración ante los ojos del planeta entero.

Mora acumuló 216 minutos en cuatro partidos durante la justa.

Su valor de mercado pasó de 10 millones de euros a 25 millones de euros en semanas.

Este crecimiento lo convierte en el jugador más caro de la historia de la Liga MX en su rango de edad.

El interés de clubes europeos ya es real, aunque sólo podrá negociar su salida cuando cumpla 18 años.

La cifra de 25 millones de euros convierte a Gilberto en el jugador más caro de la historia de la Liga MX. (Foto:Scott Wachter-Imagn Images)

Así, las grandes competencias internacionales demuestran su impacto directo en el mercado y la proyección de los jóvenes mexicanos.

Top 10 sub-18 mejor pagados en el mundo

El ranking mundial de jugadores sub-18 mejor pagados, elaborado a partir de la última actualización de Transfermarkt, marca la pauta de la nueva élite juvenil.

PUBLICIDAD

Ayyoub Bouaddi ( Lille , Francia) – 80 millones de euros

Julien Duranville ( Borussia Dortmund , Alemania) – 60 millones de euros

Franco Mastantuono ( Real Madrid , España) – 45 millones de euros

Konstantinos Karetsas ( Genk , Bélgica) – 35 millones de euros

Ibrahim Mbaye ( Paris Saint-Germain , Francia) – 30 millones de euros

Rio Ngumoha ( Liverpool , Inglaterra) – 30 millones de euros

Honest Ahanor ( Atalanta , Italia) – 30 millones de euros

Max Dowman ( Arsenal , Inglaterra) – 30 millones de euros

Nathan De Cat ( Anderlecht , Bélgica) – 27 millones de euros

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana, México) – 25 millones de euros

El ranking sub-18 lo encabeza Ayyoub Bouaddi con 80 millones de euros, en una lista con figuras del Lille, Borussia Dortmund y Real Madrid. Reuters/Paul Rutherford

El hecho de que Gilberto, un mexicano, esté dentro de este ranking repleto de nombres en equipos históricos fortalece la imagen de la Liga MX y demuestra el potencial de sus fuerzas básicas ante el mundo.

Cómo se determina el valor de mercado y qué representa

Estar en el top sub-18 mejor pagado no sólo implica talento. Transfermarkt utiliza un método con diversas variables para asignar el valor de mercado: rendimiento, edad, minutos jugados y proyección internacional.

PUBLICIDAD

El valor de 25 millones de euros para Gilberto lo coloca en la órbita de clubes con alto poder adquisitivo.

El ranking sub-18 es considerado un indicador de potencial salarial y de fichaje en el mercado global.

La presencia de Ayyoub Bouaddi en la cima y de Mora como único mexicano evidencia la competencia internacional.

El Mundial 2026 funcionó como parteaguas en la carrera de Gilberto Mora por su exposición internacional con la Selección Mexicana. (AP Foto/Fernando Llano)

En este sentido, el caso de Mora es una muestra de que el futbol mexicano tiene la capacidad de exportar figuras jóvenes de primer nivel y que la presencia nacional será cada vez más frecuente.