Jason A. Reding Quiñones, Fiscal Federal de Miami. Imagen ilustrativa. Captura de Pantalla.

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Un jurado federal declaró culpables a dos hombres de Orlando por su participación en un complot del Cártel de Sinaloa para robar drogas y dinero a quien resultó ser un agente policial encubierto en el sur de Florida. El veredicto, emitido tras 12 días de juicio, cerró el proceso contra el octavo y noveno acusados de una investigación que aún mantiene prófugo a su presunto cabecilla en México.

Kevin Albornos-Martinez, de 29 años, y Johan Landazury-Albornos, de 24, ambos residentes de Orlando, fueron hallados culpables de dos cargos: conspiración para poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, y conspiración para cometer robo bajo la Ley Hobbs. Cada uno enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión federal. La sentencia definitiva la determinará un juez de distrito, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

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El plan: drogas, dinero y un grupo armado reclutado a nivel nacional

Según los registros judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, el plan fue ordenado desde México por Santiago Carillo-Piz, presunto miembro del Cártel de Sinaloa que permanece prófugo. Carillo-Piz instruyó a Albornos-Martinez y Landazury-Albornos para que reunieran un grupo armado capaz de ejecutar un robo a mano armada en el sur de Florida.

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo declarado era apoderarse de 45 kilogramos de metanfetamina, 30 kilogramos de fentanilo y ganancias del narcotráfico que supuestamente pertenecían a un traficante de la región.

Entre los convocados figuraban varios miembros del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana con presencia en múltiples estados de Estados Unidos.

Una trampa policial: el traficante era un agente encubierto

El operativo que desarticuló el complot estuvo a cargo de un elemento central: el supuesto narcotraficante al que planeaban asaltar era, en realidad, un agente de policía encubierto.

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Las autoridades arrestaron a Albornos-Martinez y Landazury-Albornos en el momento en que probaban sus armas de fuego y ultimaban los detalles del robo. La intervención impidió que el plan llegara a ejecutarse.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida describió el caso como una muestra precisa del funcionamiento de las organizaciones criminales transnacionales.

“Siguiendo las instrucciones de un presunto miembro del Cártel de Sinaloa en México, estos acusados reunieron a un grupo armado, incluyendo miembros del Tren de Aragua, y llegaron al sur de Florida con la intención de robar 45 kilogramos de metanfetamina, 30 kilogramos de fentanilo y ganancias del narcotráfico”, afirmó Reding Quiñones.

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“En cambio, cayeron en una operación policial y ahora han sido declarados culpables por un jurado federal”, agregó.

Novena condena en una investigación que aún tiene un prófugo

El veredicto suma dos condenas más a la investigación: Albornos-Martinez y Landazury-Albornos se convierten en el octavo y noveno acusados sentenciados en el caso. Carillo-Piz, señalado como el organizador del complot desde México, es el único imputado que resta y continúa sin ser capturado.

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa fue investigada de forma conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO). El anuncio del veredicto fue realizado por el agente especial a cargo Jason Stankiewicz de la División de Campo de Miami de la ATF; el agente especial a cargo José R. Figueroa de la HSI Miami; y el sheriff del condado de Broward, el doctor Gregory Tony.

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Los fiscales federales adjuntos John McMillan y Juan Albino tienen a su cargo la acusación bajo el número 24-cr-80161 en el sitio del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida.

Condenas federales contra el Cártel de Sinaloa

La justicia federal estadounidense ha intensificado su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa en los últimos años. El caso más reciente y de mayor envergadura fue el de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador de la organización, sentenciado el 20 de julio de 2026 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un juez federal en Brooklyn, Nueva York, junto a una orden de decomiso de USD 15.000 millones. Zambada, de 76 años, se había declarado culpable en agosto de 2025 de liderar una empresa criminal continua.

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