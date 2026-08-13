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Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Guadalupe “N” permanecerá 3 meses en prisión durante el desarrollo complementario de la acusación en su contra

Guadalupe "N" es identificada como apoderada legal de Ingemar. Crédito: FGR / Redes Sociales
Guadalupe "N" es identificada como apoderada legal de Ingemar. Crédito: FGR / Redes Sociales
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Un juez federal vinculó a proceso este 12 de agosto a Guadalupe “N”, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa ligada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por su probable participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia.

La decisión del juez llegó luego de reanudarse la audiencia inicial este día. En la sesión, se decretó prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La FGR identificó un esquema de declaraciones falsas ante aduanas

En sus canales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Guadalupe “N” y reafirmó que la red criminal, de la cual formaría parte, usaba cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a los que realmente transportaban. En otros casos, los integrantes de la estructura habrían declarado que se trataba de productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Esos datos ya los había revelado previamente la fiscal general Ernestina Godoy, el mismo día que señalaron a Ernesto Ruffo como líder de la mayor red de tráfico de huachicol detectada hasta el momento en el país. En el mensaje de este 12 de agosto, la FGR señaló que el objetivo de las investigaciones es combatir el contrabando de combustible, resarcir el daño y procurar que el ilícito no quede sin castigo.

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De acuerdo con información extraoficial sobre los datos de prueba presentados ante el juez, Guadalupe “N” habría tenido acceso directo a las finanzas de Ingemar como firmante autorizada de sus cuentas bancarias. Además, dentro de los señalamientos en su contra están las supuestas gestiones ante aduanas para liberar mercancías con documentación irregular y la firma de contratos relacionados con la distribución de hidrocarburos.

Información en desarrollo...

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