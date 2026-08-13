Caso Dafne Zapata: Danna Yanina envía carta de agradecimiento a sus abogados desde prisión. RRSS

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Danna Yanina, joven de 18 años vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, hizo llegar una carta manuscrita a su equipo de defensa en la que les expresa gratitud y la esperanza de recuperar su libertad. El documento, fechado el 7 de agosto, fue compartido públicamente por su abogado Carlos David Robles Figueroa a través de Facebook.

La carta nombra a los integrantes de su defensa: Carlos David, Omar, Dunia, Miguel Ángel, Marco Antonio, Alfredo y Sergio Moya. En el texto, la joven reconoce el trabajo del equipo y describe cómo su presencia le genera seguridad en medio del proceso judicial que atraviesa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, donde permanece bajo prisión preventiva.

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Lo que dice la carta

“Quiero darles las gracias por su apoyo y compañía en este proceso”, escribió Danna Yanina. “Me hacen sentir segura y confiada en ustedes”.

La joven cerró el mensaje con una imagen concreta de lo que espera al término del juicio: “Espero y pronto acabe este proceso y al final estar en mi casita celebrando mi libertad con ustedes y mi familia”. También dibujó a siete figuras en el papel, cada una identificada con el nombre de uno de sus abogados, además de agregar su firma “dypxdanna”.

Una alumna que quería ser médico naval

Según declaró el abogado Miguel Ángel Pérez Román, Danna Yanina ingresó el 2 de mayo de 2025 a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el objetivo de concluir el bachillerato y cumplir su sueño de estudiar medicina o enfermería naval.

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Caso Dafne Zapata: Danna Yanina envía carta de agradecimiento a sus abogados desde prisión. RRSS

“Su vida ha sido muy difícil, llena de violaciones a sus derechos desde que entró a esa escuela infernal, todo por su sueño de ser médico naval”, aseguró el representante legal vía Facebook.

La defensa sostiene que la joven era únicamente alumna del plantel y que no tenía a ningún menor bajo su cargo ni en subordinación. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), en cambio, la señala como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil, y presentó datos de prueba que la jueza de control María Ciria Mora González consideró suficientes para vincularla a proceso el 28 de julio de 2026 por su probable participación en el feminicidio.

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El estado procesal: vinculación a proceso y apelación en curso

La resolución de la jueza Mora González no implica una sentencia condenatoria ni determina culpabilidad. Su efecto jurídico es permitir que continúe el proceso penal bajo control judicial.

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina envía carta de agradecimiento a sus abogados desde prisión. (FGJ Tamaulipas/Dafne Zapata Quintos)

El equipo defensor interpuso un recurso de apelación el 2 de agosto ante una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Robles Figueroa declaró públicamente: “La joven es inocente, por eso la defendemos con todo”. Si el tribunal confirma la vinculación, la defensa anticipó que promoverá una demanda de amparo en instancia federal.

Tres frentes legales simultáneos

El equipo defensor no enfrenta un solo adversario en los tribunales. Según expuso Robles Figueroa en su publicación de Facebook, la estrategia legal debe lidiar al mismo tiempo con la FGJT, con la jueza a cargo del caso y con una declaración pública de la presidenta Magistrada, quien afirmó que en el expediente se cumplían los requisitos legales. La defensa cuestionó esa postura al señalar que la funcionaria no tenía acceso al expediente en ese momento.

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A eso se suma lo que el equipo describe como una responsabilidad del Estado mantener detenida a una persona a quien consideran víctima.

“No es un asunto sencillo, tenemos que litigar contra él MP, la juez, ahora también contra la tonta declaración de la presidenta Magistrada en que se cumplía los requisitos cuando ella no puede, ni debe tener la carpeta, contra el estado por detener una Víctima y dejarla en prisión”, agregó.

El equipo reafirma su compromiso

Robles Figueroa subrayó que el equipo trabaja a diario en la defensa de Danna Yanina, algo que, según afirmó, los padres de la joven pueden constatar a través de un grupo de comunicación que mantienen con la familia.

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“Creo en la justicia divina pero también como Abogado penalista sé que debemos trabajar muy fuerte para lograr el resultado, es decir, su libertad, quiero agradecer a Danna por su cariño, confianza, respaldo al trabajo que todos mis colitigantes y su servidor estamos realizando”, mencionó.

Con Danna Yanina, suman tres las personas imputadas formalmente en el caso. También están bajo prisión preventiva justificada Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, coordinadora del área femenil, vinculados a proceso el 30 de julio.