“Loco México Mágico”: del discurso hostil contra los mexicanos a la comedia que abraza su orgullo e ingenio

Carlos Santos, junto a un elenco encabezado por Silverio Palacios, Daniel Sosa, Fernando Cuautle y Sofía Carrera invitan a la audiencia a ver el lado luminoso del país en "Loco México Mágico". (Ilustración: Jesús Aviles - Fotografías cortesía: Cinépolis Distribución)

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Loco México Mágico llega a las salas mexicanas este 13 de agosto en un momento donde la conversación suele estar teñida por el desencanto y los estereotipos. La película de Carlos Santos apuesta por lo contrario. Aquí, la risa, el ingenio y el orgullo se convierten en los protagonistas.

La historia surge de un gesto sencillo: el director, siendo joven, filmó un cortometraje en Alvarado, Veracruz, y se llevó consigo el recuerdo de una comunidad que lo acogió con cariño.

La nueva película de Carlos Santos pone en el centro de su propuesta la risa, el ingenio y el orgullo mexicanos como ejes de la historia. (Foto cortesía: Cinépolis Distribución)

Años después, tras realizar proyectos como Chilangolandia, Señora influencer y ¡Qué huevos, Sofía!, ese calor humano se transformó en la semilla de una película que hoy se proyecta en más de mil quinientos cines.

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El equipo que da vida a esta comedia —Silverio Palacios, Daniel Sosa, Fernando Cuautle y Sofía Carrera— cuenta en exclusiva para Infobae México cómo se vivió esa mezcla de experiencia y deseo común por contar una historia distinta en el set.

La semilla de la historia: el origen de “Loco México Mágico”

El corazón de Loco México Mágico aparece inseparable de la memoria de su director: “Cuando tenía diecinueve años filmé un cortometraje en Alvarado y me quedé enamorado con el entusiasmo de la gente. Me fui con muy buenos recuerdos y me quedó en la mente como tal vez el lugar más feliz de México”.

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Esa experiencia llevó a Santos a buscar, años después, una película capaz de mostrar el lado luminoso de la vida en México: “Me di cuenta que, a pesar de que Estados Unidos tiene una economía primermundista, tienen una gran población que está tomando antidepresivos y de alguna forma este sentido de familia y alegría que tenemos acá no lo tienen ellos”.

El actor y comediante Daniel Sosa señala que, si bien, México tiene muchos sitios y realidades oscuras, la película busca centrarse en el lado luminoso del país que no siempre se muestra.

En el set, esa búsqueda se volvió tangible para el elenco. Daniel Sosa (Juan) lo señala: “La película refresca la imagen de México que también somos. No está de más decir que sí tenemos lugares oscuros, pero también tenemos esta parte bonita y es un buen momento para abrazarla”.

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Contar una historia de alegría y orgullo mexicano ante el discurso de Trump

No es casual que la película nazca en estos tiempos de discursos hostiles en los que se suele colocar al mexicano como el malo de la historia.

El director de Loco México Mágico revela cómo los discursos de Donald Trump al asumir la presidencia de los Estados Unidos lo motivaron a crear una historia en la que los malos no fueran los mexicanos.

Para Carlos Santos, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos lo empujó a tomar postura desde el arte: “Cuando gana como presidente, me molestaba mucho lo que decía de los mexicanos y sentía que había una oportunidad de contar esa historia en el cine”.

El mensaje se filtra en cada escena y en las palabras de sus protagonistas. Daniel Sosa invita a salir del cine con la certeza de que “hay que abrazar nuestras raíces y la esencia que tenemos como mexicanos”.

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La película celebra momentos en los que México se une, como cuando la Selección Nacional gana, e invita a salir del cine con la certeza de abrazar las raíces. (Foto cortesía: Cinépolis Distribución)

El filme es también una celebración de esos momentos en los que el país se une, como cuando la Selección mete gol y todo parece posible. Así, el director se propuso “generar una nueva narrativa ideológica donde pongamos en primer plano las grandezas de nuestro país”.

Un elenco que se convirtió en familia

La esencia del filme late en su propio reparto. Sofía Carrera (Melinda) recuerda que no conocía a nadie al llegar al rodaje, pero pronto esa distancia desapareció: “Hicimos una familia muy bonita. No había tenido el placer de trabajar con nadie y para mí fue un honor aprender de todos”.

Fernando Cuautle (Pancho) confiesa que los primeros días fueron como el inicio de clases. “Nunca habíamos convivido, pero después de siete semanas juntos, sentí que estaba entre amigos”. Hay momentos que se quedan grabados, como esa tarde en la que miró el agua y pensó: “qué cañón que me pagan por estar aquí”.

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Sofía Carrera, Fernando Cuautle y Silverio Palacios cuentan el proceso que Carlos Santos encabezó para formar una auténtica familia a partir de las diferentes personalidades y trayectorias de su elenco durante la filmación de Loco México Mágico.

Silverio Palacios (Benito), por su parte, resume este sentimiento: “Hacer cine es reunir varias voluntades. Si no se da el afecto en el set, difícilmente podríamos haber hecho Loco México Mágico. Lo tengo por cierto”.

Cambio de papeles: del drama y la comedia a “Loco México Mágico”

La dirección de Santos supuso todo un nuevo reto para el elenco, acostumbrado a otro tipo de interpretaciones.

Sosa lo explica entre risas: “Yo venía de hacer una serie con Eugenio donde mi personaje era el de los chistes, y me pusieron a callarme y a ser más cuadradón. A Fer, que venía de algo súperserio, lo pusieron a hacer remates cómicos”.

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Silverio Palacios, Daniel Sosa y Fernando Cuautle retribuyen el trabajo de Carlos Santos al lograr que todos pudieran encarnar personajes que actuaran de manera totalmente distinta a lo que habían trabajado en el pasado.

La complicidad y el humor atravesaron el rodaje. El propio Palacios, fiel a su estilo, bromea sobre la creatividad de su director: “Seguramente le entran las ideas más fácil porque carece de pelo, entonces la divinidad le ha de mandar ideas”.

El resultado en pantalla es el de un grupo que se animó a probar algo diferente y encontró, en el juego colectivo, una chispa que contagia a su audiencia.

La complicidad y el humor fueron parte esencial del rodaje de Loco México Mágico, con un elenco comprmetido con su misión de que el público se reconozca en una comunidad que se reúne, resiste y celebra sus raíces. (Foto cortesía: Cinépolis Distribución)

De esta manera, Loco México Mágico no sólo busca hacer reír. Quiere que el público se reconozca en el reflejo de una comunidad que sabe unirse, resistir y celebrar, incluso cuando el mundo parece empeñado en lo contrario.

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