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Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

La joven promesa mexicana ya decidió lo que estudiará y en que universidad

Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
Gilberto Mora estudiará en la Anahuac (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gilberto Mora atraviesa el mejor momento de su joven carrera. El delantero de 17 años, oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, disputó su primer Mundial con la Selección Mexicana absoluta y se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en la historia de la Copa del Mundo, solo detrás de Pelé.

Su actuación en el torneo disparó su valor de mercado de 10 a 25 millones de euros —un incremento del 150%— y encendió el interés de varios clubes europeos de primer nivel.

Ahora, en paralelo a su vida dentro de la cancha, “Morita” tomó una decisión que va más allá del fútbol.

Administración de Empresas: la carrera que estudiará Gil Mora

La Universidad Anáhuac Mérida confirmó de manera oficial, a través de su cuenta @anahuaconline en redes sociales, que Gilberto Mora se incorporó a la licenciatura en Administración de Empresas en esa institución.

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La publicación, que acumuló miles de reacciones, le dio la bienvenida con un mensaje directo al futbolista.

“Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella. Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro. ¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto, Gilberto!”

Así le dieron al bienvenida. (redes sociales)
Así le dieron al bienvenida. (redes sociales)

El último torneo con Xolos y se va a Europa, según sus propios compañeros de equipo

Mientras define su formación académica, Gilberto Mora continúa activo en la cancha con los Xolos del Club Tijuana, donde ya suma un gol de penalti en el Apertura 2026.

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Sus propios compañeros de equipo reconocen que esta será su última temporada con la Jauría. El portero Antonio Rodríguez lo dejó en claro tras el partido de la Leagues Cup ante San Diego FC.

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil (Mora) y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana.”

Mora ha sido vinculado a grandes equipos de Europa. (Instagram/ @gil.morita)
Mora ha sido vinculado a grandes equipos de Europa. (Instagram/ @gil.morita)

El camino al viejo continente, no obstante, tiene un freno reglamentario: la FIFA y la mayoría de las federaciones europeas prohíben la transferencia internacional de jugadores menores de 18 años, por lo que Mora —quien cumplirá esa edad el 14 de octubre de 2026— deberá esperar.

Entre los clubes que siguen su situación figuran el París Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Liverpool FC y el Sport Lisboa e Benfica.

En sus 55 partidos con Xolos, el atacante acumula 11 anotaciones y dos asistencias desde su debut el 18 de agosto de 2024, cuando tenía 15 años.

Apenas dos semanas después de ese estreno, el 30 de agosto del mismo año, anotó ante el Club León y se convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia de la Liga MX.

La decisión de ingresar a la Universidad Anáhuac Mérida retrata a un futbolista que, pese al ruido mediático que rodea su nombre, apuesta también por construir una trayectoria fuera del rectángulo de juego.

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