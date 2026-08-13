Rafa Márquez adelanta detalles para su primera convocatoria en Selección Mexicana

Rafa Márquez asegura que su primera convocatoria no tendrá muchos cambios a lo visto en el Mundial 2026 (Europa Press)

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Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, ya inició su gestión dentro del Tricolor y ya empezó a analizar a jugadores de la sub-20 durante el Premundial Concacaf, por lo que podría haber cambios en el primer llamado que realice el Káiser.

Sin embargo, fue el propio Rafa Márquez quien adelantó que no se esperarán demasiados cambios en su primera convocatoria para los partidos amistosos que afrontará próximamente. Dejó en claro que mantendrá la base que dejó Javier Aguirre y no prevé cambios amplios en el plantel.

El técnico adelantó en un evento privado de Televisa Univisión / Vix que su primera lista retomará a buena parte del grupo que el Vasco utilizó en el Mundial 2026, según reveló David Faitelson en sus redes sociales.

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Adelantan detalles de la primera convocatoria de Rafa Márquez

La postura de Márquez se conoció a través de una publicación en X de David Faitelson. “Para mi primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo”, señaló el estratega.

Con ese mensaje, el arranque de su gestión apunta a sostener la base que jugó la pasada Copa del Mundo. Eso perfila una nueva oportunidad para varios de los futbolistas que integraron ese plantel.

El debut de Márquez con México

La primera prueba de Márquez al frente del Tri será el sábado 26 de septiembre, cuando México enfrente a Colombia en un partido amistoso de la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Estados Unidos. Ese partido marcará el inicio formal de la etapa de Márquez con la selección mayor.

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La lista que llevó Aguirre al Mundial

La convocatoria que Aguirre llevó al Mundial de 2026 estuvo integrada por 26 jugadores. El plantel se dividió en tres porteros, siete defensas, ocho mediocampistas y ocho delanteros.

En la portería estuvieron Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. En defensa fueron convocados Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez.

En medio campo aparecieron Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez y Obed Vargas. En ataque estuvieron Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta y Roberto Alvarado.

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Porteros:

Raúl Rangel Guillermo Ochoa Carlos Acevedo

Defensas:

Israel Reyes Jorge Sánchez César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Mateo Chávez

Medios:

Edson Álvarez Luis Romo Obed Vargas Brian Gutiérrez Orbelín Pineda Erik Lira Gilberto Mora César Huerta Álvaro Fidalgo Luis Chávez

Delanteros:

Roberto Alvarado Alexis Vega Julián Quiñones Santiago Giménez Guillermo Martínez Armando González Raúl Jiménez