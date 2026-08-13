Pati Chapoy huye de preguntas sobre el maltrato a los perritos, le cuestionan su ausencia de disculpas

Pati Chapoy sigue siendo cuestionada por las declaraciones de Pedro Sola (Foto: Ventaneando, YouTube)

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A su llegada a la ceremonia de graduación de preparatoria de Cristian Castro, la periodista Pati Chapoy evitó responder a las preguntas sobre su ausencia de disculpas tras el escándalo por los comentarios de Pedro Sola sobre el maltrato animal.

La prensa le cuestionó por qué no había ofrecido una disculpa pública, a lo que Chapoy respondió: “Pero sí me disculpé”. Ante la insistencia de los reporteros, la conductora solo exclamó “ash” y continuó su camino, ignorando los micrófonos.

El escándalo de Pedro Sola y la reacción de Pati Chapoy

Pedro Sola y Pati Chapoy fueron duramente cuestionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente que detonó la controversia ocurrió durante una emisión reciente de Ventaneando. En ese programa, Pedro Sola expresó que le daban dan ganas de envenenar perros en los restaurantes y matar a sus dueños a balazos, mientras la propia Pati Chapoy reía en el set junto a otros conductores. El comentario provocó una ola de críticas en redes sociales y de organizaciones defensoras de los animales, que exigieron una postura clara de los involucrados.

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La presión pública se centró en la reacción de Chapoy durante el momento en vivo. Usuarios y activistas consideraron que la risa de la periodista validó las palabras de Sola, y comenzaron a exigir una disculpa formal. Durante los días siguientes, el tema se mantuvo entre las principales tendencias digitales, con llamados directos a Ventaneando y a la empresa TV Azteca para tomar medidas.

Sola se disculpó dos días después

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

El 8 de julio, Sola leyó un texto en el programa: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló a su generación: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”.

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Celebridades como la ex Miss Universo Lupita Jones cuestionó abiertamente: “No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”. TV Azteca respondió con un comunicado en el que señaló que las expresiones de Sola “no reflejan lo que promovemos como organización” y anunció un programa de sensibilización sobre bienestar animal para sus equipos.

La visita al refugio tampoco apagó las exigencias de despido

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

El 17 de julio, Sola acudió junto al equipo de Ventaneando a la Fundación Yaakunah, ubicada en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, un refugio con más de cuarenta años operando como hospital y espacio de rescate para perros y gatos de calle. Durante el recorrido conoció a animales en situación de vulnerabilidad.

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El conductor reconoció que la experiencia lo tomó por sorpresa. “Me sentí muy emocionado. Dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve”, declaró al aire. Al cerrar la visita, hizo un llamado: “Que no solamente quede en un mensaje señalando ciertas conductas, sino que se convierta en una acción. Quiero apoyar, quiero ayudar”.

El hospital veterinario también recibió críticas por recibir a Sola

TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola tras desbandada de patrocinadores. (Audiovisial IA Infobae México)

La visita generó una nueva ola de reacciones. El Hospital Yaakunah recibió una avalancha de mensajes negativos en Facebook. “No es posible que hayan recibido a personas que fomentan el maltrato animal”, escribió un usuario. Otro acusó a la clínica de haber aceptado la visita por interés económico: “Estuvo buena la paga, ellos lo hacen para limpiar su imagen”.

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La administración del hospital respondió con un comunicado: “Para nosotros no es relevante limpiar o no el nombre del programa. Sin embargo, esto abre puertas para que a las personas que sí nos interesa el bienestar animal seamos escuchadas”. Pese a la visita, la donación del equipo de Ventaneando y el comunicado de la televisora, las cuentas oficiales del programa en redes sociales siguieron inundadas de mensajes que exigen la salida del conductor. “¿Cuándo sales de Ventaneando?”, “Ya córranlo” y “Lamentable” se repiten en cada publicación.

En una emisión reciente del programa, Sola volvió a tocar el tema: “A fin de cuentas, no soy mala persona, dije cosas que no debía, pero bueno... he comprendido mi error”. La presión por su salida no cede.

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