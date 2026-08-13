Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

La FMF compartió su postura oficial sobre la demanda de los clubes de la Liga de Expansión MX (X/ @LigaMXExpansion)

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La Liga de Expansión MX no bajará los brazos hasta que vuelva el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano, sistema deportivo que tanto aficionados como equipos exigen su regreso para que exista mayor competencia en el balompié nacional.

Es por eso que los equipos: Leones Negros UdeG, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún FC presentaron una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de eliminar el ascenso y descenso, aparte de aprobar reglamentos de competencia implementando dicha medida.

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“El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, dice el reporte de prensa que los clubes de la Liga de Expansión MX publicaron en conjunto a través de sus redes sociales.

Revocan las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria

En su mismo comunicado, los planteles de la Liga de Expansión mencionaron que fueron revocadas las sanciones que la Comisión Disciplinaria impuso a los clubes anteriormente citados el pasado 29 de julio de 2026, tras ser notificados por la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La Disciplinaria sancionó a los equipos mexicanos dadas las manifestaciones realizadas por sus jugadores en el campo de juego, en protesta contra la eliminación del ascenso y descenso a partir de la presente temporada 2026.

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El comunicado detalla que la Comisión Disciplinaria de la Femexfut fundamentó las sanciones en el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, considerando que la manifestación de los futbolistas constituía una conducta sancionable.

Sin embargo, la Comisión de Apelaciones resolvió a favor del recurso presentado por los clubes de la Liga de Expansión MX al determinar que la resolución original carecía de una base reglamentaria suficiente para sostener la sanción impuesta.

“En términos generales, la Comisión Disciplinaria nos sancionó con fundamento en el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, considerando que dicha manifestación constituía una conducta sancionable”, explicaron los clubes de la Liga de Plata.

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“Finalmente, la Comisión de Apelaciones fue clara que cualquier violación al artículo 57 del Reglamento de Sanciones debe sancionarse con las consecuencias específicas ahí previstas”, se resalta en el informe emitido este miércoles 12 de agosto.

¿Qué estipula el artículo 57 del Reglamento de Competencia?

“El club que se niegue a jugar sin causa justificada o se retire injustificadamente del terreno de juego o no participe activamente por un período de tiempo considerable (a consideración de la Comisión Disciplinaria), una vez iniciado el partido y ello impida que se juegue por completo o se ponga en riesgo el correcto desarrollo del mismo; se le considerará perdedor el partido, pero con un marcador de 3-0, se le adjudicarán los puntos al club contrario y el causante será sancionado con una multa de 2,000 UMAs.”, dice el artículo.

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La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) multó a los clubes de la Liga de Expansión por la protesta al regreso del ascenso y descenso. Los jugadores detuvieron el balón por 45 segundos, por lo que aplicaron el Artículo 57 con 2,000 UMAS de sanción y un aviso de castigos más severos.