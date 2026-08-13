El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca

Los Potros confirmaron al cantante mexicano en sus redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el próximo fin de semana, la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx estará de vuelta tras la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026. El duelo entre Atlante FC y Toluca FC abrirá la programación de la jornada número 3 desde el Monumental estadio Azteca.

Por segunda ocasión en la campaña, los Azulgrana jugarán en condición de local y para encender el Coloso de Santa Úrsula con buena música y baile, los Potros confirmaron al cantante y compositor mexicano, El Bogueto, para su show de medio tiempo.

“¡Wooof woooof! ¡Brrr! ¡Es el Bogueeee! Tenemos confirmado show de medio tiempo para el sábado. El Bogueto estará en la casa. No te lo puedes perder", dice el anuncio oficial del Atlante FC que recién concluyeron su participación en la Leagues Cup 2026.

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El plantel de Miguel Herrera debutó en el campeonato binacional tras volver a la Primera División de México. Sin embargo, no pasaron de la primera ronda tras finalizar con tres puntos, producto de su victoria ante Vancouver Whitecaps en la fecha 1.

Atlante FC debía de calificar entre los cuatro mejores de la tabla clasificatoria de la Liga Mexicana, sin embargo en sus dos juegos restantes, los Potros sufrieron la derrota contra Real Salt Lake (4-0) y Minessota United FC (3-1) respectivamente.

El compositor mexicano hará vibrar el estadio Azteca el sábado 15 de agosto (X / Atlante FC )

Es por eso que la escuadra capitalina regresó a México para pensar en su partido del Apertura 2026 frente a los Diablos Rojos del Toluca FC, que todavía aspiran a las finales de la Leagues Cup 2026 al sumar tres puntos y estar a un triunfo de lograr su cometido.

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El conjunto de Antonio Mohamed debía de esperar combinaciones para saber su futuro en esta competición. Al ser oficial la derrota de los Bravos de Juárez, ante Real Salt Lake (3-0), el Chorizo Power debe superar al FC Dallas para estar en 4tos de Final.

Su compromiso se llevará a cabo esta misma noche y al término del encuentro, los Diablos del Toluca FC tendrán que regresar a la República Mexicana para ajustar ciertos detalles antes de hacer frente a los Potros del Atlante FC en el reinicio del Apertura 2026.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Atlante vs Toluca?

Los Potros reciben a los Diablos en la Jornada 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga Mx anunció que el duelo entre Atlante FC y Toluca FC se jugará el día sábado 15 de agosto. desde el Monumental estadio Azteca. en el horario puntual de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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Durante el medio tiempo El Bogueto hará vibrar las tribunas de la Catedral del futbol con sus mayores éxitos: “Cuando no era cantante” (y su remix con Anuel AA y Fuerza Regida), “Nena Moxita”, “Vaquero” en su versión remix con El Malilla, Bellakath, Andres Castillo y La Dinasita, “Yo lo sé” y “Dale Bogueto”.

Antecedes entre Atlante y Toluca

Los Diablos golearon a Seattle en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlante 2-1 Toluca ( Clausura 2014 )

Toluca 7-1 Atlante ( Apertura 2013 )

Atlantw 0-1 Toluca ( Clausura 2013 )

Toluca 1-0 Atlante ( Apertura 2012 )

Atlante 0-2 Toluca ( Clausura 2012 )

Toluca 2-1 Atlante ( Apertura 2011)

Atlante 2-1 Toluca ( Clausura 2011 )

Toluca 1-1 Atlante ( Apertura 2010 )

Toluca 2-0 Atlante (Clausura 2010)

¿Cómo inició el Apertura 2026 para cada plantel?

Atlante logró la victoria frente a Cruz Azul REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlante FC ocupa la décima posición de la tabla general con cuatro dígitos, a raíz de su victoria contra Cruz Azul (2-3) y el empate con el Club América (1-1). Los dirigidos por el Piojo Herrera iniciaron el torneo con derrota en su visita al Club Necaxa (2-1).

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Por su parte, Toluca FC se encuentra en la tercera casilla con seis unidades, fruto de los triunfos sobre Chivas de Guadalajara (0-2) y Rayos del Club Necaxa (3-1). Su única derrota del torneo ocurrió en casa ante los Pumas de la UNAM (1-2), en días previos a su duelo por el Campeón de Campeones frente al Cruz Azul, escuadra que derrotó a los Escarlatas, 1-3, en Carson, California.