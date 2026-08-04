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Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

El clavadista capitalino respondió con humor y lanzó un mensaje a la afición

Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?” (AP)
Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?” (AP)
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Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?”. El clavadista capitalino respondió con humor y lanzó un mensaje a la afición: “Aquí sí”, haciendo referencia al desempeño del equipo nacional en el Mundial pasado.

Durante su llegada, Olvera fue abordado por una aficionada que repitió la pregunta que se volvió tendencia durante el Mundial 2026 en redes sociales, dirigida originalmente a la Selección Mexicana. El clavadista, con tres preseas doradas en su debut centroamericano, contestó con la frase: “Aquí sí”, lo que provocó risas entre presentes y usuarios en plataformas digitales.

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El mexicano Osmar Olvera muerde su medalla de oro durante la premiación del trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 1 de agosto de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)
El mexicano Osmar Olvera muerde su medalla de oro durante la premiación del trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 1 de agosto de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

Hasta el momento, la delegación mexicana ha sumado más 260 medallas en la justa regional, de las cuales más de 130 han sido de oro. En clavados, el equipo nacional alcanzó nueve medallas, con seis de oro y tres de bronce. Olvera consiguió sus metales en trampolín de 1 metro individual, trampolín de 3 metros sincronizado junto a Juan Celaya y trampolín de 3 metros individual.

Medallas de Osmar en Centroamericanos 2026

  • Trampolín de 1 metro individual (ORO)
  • Trampolín de 3 metros sincronizado (ORO)
  • Trampolín de 3 metros individual (ORO)

El objetivo de Osmar Olvera: Los Ángeles 2028

Osmar Olvera señaló que su objetivo principal es ser campeón olímpico en Los Ángeles 2028: “Mi sueño es ser campeón olímpico, obviamente junto a Juan. Es un sueño en conjunto donde también lo queremos lograr en sincronizados. En París nos quedamos a nada de quitarle el oro a China. El año pasado les pude quitar el oro en el Mundial y rompimos esos 20 años que llevaban ganando las pruebas, así que sin duda lo podemos hacer, trabajamos para eso”, dijo Olvera ante los medios de comunicación.

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La dupla marcó el ritmo desde la primera ronda en el Centro Acuático Metropolitano y sostuvo la ventaja durante todas las rondas. (Instagram/ @codejal)

El clavadista capitalino resaltó que las medallas tuvieron un significado especial después de un año de lesiones y entrenamientos intensos. A pesar de las adversidades, Olvera mantiene su aspiración de alcanzar el podio olímpico y seguir siendo un referente de los clavados mexicanos.

Osmar Olvera: un clavadista de primer nivel

Osmar Olvera fue reconocido como uno de los mejores clavadistas mexicanos tras ganar oro en el trampolín de 3 metros en el Mundial de Singapur en 2025, rompiendo una racha de 20 años de dominio extranjero.

Además, en París 2024 obtuvo medalla de plata en la prueba de sincronizados junto a Juan Celaya y bronce en la competencia individual.

A su corta edad, especialistas lo consideran entre los mejores clavadistas del mundo. Diversos sectores lo señalan como un orgullo nacional y símbolo de la nueva generación de atletas mexicanos.

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