Marca de Pablo Escobar: este es el catálogo de productos fantasma y sus precios que vendían pero no existían (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Guardar

El ciudadano sueco Olof Kyros Gustafsson, conocido como “El Silencio”, recibió una condena de cuatro años de prisión federal en Estados Unidos el pasado 31 de julio de 2026 por operar un esquema de fraude a través de la empresa Escobar Inc., que ofrecía productos con la marca de Pablo Escobar a precios bajos, pero nunca entregaba los artículos a los compradores.

La condena, dictada por el juez Fernando L. Aenlle-Rocha en el Distrito Central de California, incluye una multa de 25,000 dólares y el pago de 1,300,193 dólares en restitución a las víctimas.

PUBLICIDAD

En México, la noticia sobre la condena generó tendencia en redes sociales porque los productos de Escobar Inc. recobran notoriedad tras la sentencia.

Usuarios mexicanos viralizaron videos, reseñas y publicaciones sobre los supuestos teléfonos plegables, lanzallamas y otros artículos anunciados con la imagen de Pablo Escobar, cuestionando la autenticidad de sus compras y compartiendo experiencias de fraude.

PUBLICIDAD

El catálogo de Escobar Inc.: productos inexistentes y precios atractivos

Escobar Inc., dirigida por Roberto Escobar y su ex CEO Gustafsson, ofertó desde 2019 teléfonos plegables, supuestos iPhones bañados en oro, lanzallamas y una criptomoneda denominada Diet Bitcoin, todos bajo la imagen del fallecido narcotraficante colombiano.

El catálogo incluía el Escobar Fold 1, un teléfono plegable anunciado en 349 dólares para la versión de 128 GB y 499 dólares para la de 512 GB; el Escobar Fold 2, ofrecido en 399 dólares; y el Escobar Gold 11 Pro, un supuesto iPhone 11 Pro de 256 GB modificado con baño de oro de 24 quilates, vendido a 499 dólares.

PUBLICIDAD

El supuesto lanzallamas Escobar se vendía en dos versiones: un soplete de propano por 249 dólares y otro modelo a 500 dólares. En el caso de la criptomoneda Diet Bitcoin (DDX), la empresa promocionó su venta inicial a 50 dólares por unidad, con descuentos de hasta el 96%. Según las investigaciones, estos dispositivos rara vez llegaban a los compradores comunes.

Operación del fraude: envíos simulados y uso de plataformas digitales

Entre julio de 2019 y noviembre de 2023, Gustafsson utilizó la imagen de Pablo Escobar para publicitar productos electrónicos y artículos de consumo supuestamente innovadores, vendiéndolos a precios considerablemente menores que los de las marcas de alta gama. Escobar Inc. recibió pagos por más de un millón de dólares a través de plataformas como PayPal, Stripe y Coinbase, además de transferencias bancarias.

PUBLICIDAD

Para simular entregas y evitar reclamos, la empresa enviaba a los compradores certificados de propiedad, libros u otros materiales promocionales en lugar de los productos adquiridos. Cuando los clientes exigían reembolsos, Gustafsson presentaba ante los procesadores de pago los comprobantes de envío de estos materiales como falsa prueba de entrega, lo que permitía negar la devolución del dinero.

La condena en Estados Unidos y los cargos federales

El viernes 18 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gustafsson se declaró culpable de seis cargos federales, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y postal, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de lavado de dinero y ocultación internacional de lavado de dinero. Gustafsson fue extraditado desde España en marzo de 2025 y permaneció bajo custodia federal desde entonces.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Gustafsson aceptó la confiscación de fondos procedentes del fraude, incluyendo cuentas bancarias en Suecia y Emiratos Árabes Unidos. La empresa, registrada en Puerto Rico, poseía los derechos sucesorios de la imagen de Escobar y utilizó ese recurso para legitimar la venta de productos inexistentes.

Estrategias de promoción y engaño

Para aumentar la demanda y dar credibilidad a la marca, Escobar Inc. envió muestras rudimentarias a críticos tecnológicos e influencers en línea. En algunos casos, se enviaron teléfonos Samsung Galaxy Fold envueltos en papel dorado y presentados como productos originales de la empresa. Estas acciones buscaban generar reseñas positivas y convencer al público de la legitimidad de la oferta.

PUBLICIDAD

Las investigaciones de la División de Investigación Criminal del IRS, el FBI y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos revelaron que los fondos del fraude se movieron a través de cuentas intermediarias y que la empresa ocultó la naturaleza de las operaciones.

Un lanzallamas, un teléfono plegable y una criptomoneda: los productos falsos de Escobar Inc. que llevaron a la captura de su CEO - crédito escobarinc.com

Gustafsson utilizaba plataformas como PayPal y Coinbase para recibir pagos fraudulentos con la imagen de Pablo Escobar - crédito Juan David Duque/Reuters

Restitución y seguimiento judicial

El juez Aenlle-Rocha dictó la sentencia con la orden de restituir 1,300,193 dólares a las víctimas del fraude. Además, impuso la multa de 25,000 dólares y la entrega de los fondos confiscados en cuentas bancarias internacionales. La sentencia contempla que Gustafsson permanezca cuatro años en prisión federal y enfrente restricciones adicionales tras su liberación.

PUBLICIDAD

El fiscal adjunto Joshua O. Mausner, de la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado, lidera el caso, que continúa bajo seguimiento de autoridades estadounidenses y europeas para identificar posibles nuevas víctimas o cuentas relacionadas.