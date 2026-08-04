Estalla conflicto entre Gala Montes y Maestro Shifu: por este motivo la actriz se peleó con el influencer

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Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la polémica al confrontar públicamente al streamer Maestro Shifu por grabarla sin su consentimiento durante una fiesta de influencers, en el más reciente de una serie de enfrentamientos que la actriz y cantante ha protagonizado en los últimos meses en redes sociales.

El conflicto estalló cuando Montes usó sus plataformas para reprochar al creador de contenido Adriano Zendejas —conocido como “Maestro Shifu”— haber transmitido imágenes suyas durante el evento. La actriz lo acusó de mostrar un comportamiento distinto frente a cámara y fuera de ella, y afirmó que buscaba aprovecharse de su imagen para generar contenido.

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La actriz lo acusó de mostrar un comportamiento distinto frente a cámara y fuera de ella, y afirmó que buscaba aprovecharse de su imagen para generar contenido. (Gala Montes/Shifu: Facebook)

La versión de Maestro Shifu

Para refutar la afirmación de Montes de que no lo conocía, el streamer exhibió en pantalla una conversación privada de Instagram en la que la actriz lo saludaba y le mencionaba haber visto sus videos en TikTok. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Adriano respondió en una transmisión en vivo. Aseguró que asistió al evento con autorización de los organizadores, que estuvo encuadrado y con el micrófono abierto en todo momento, y que no actuó a espaldas de nadie.

Para refutar la afirmación de Montes de que no lo conocía, el streamer exhibió en pantalla una conversación privada de Instagram en la que la actriz lo saludaba y le mencionaba haber visto sus videos en TikTok. En el intercambio también participó “El Primo”, quien sugirió que la molestia de Montes podría tener relación con la viralidad que alcanzaron los clips de la fiesta.

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A pesar de los reclamos, Adriano optó por dar por cerrado el enfrentamiento y le envió buenos deseos a la actriz.

Y cerró con la frase contundente: “No hay que tomar tanto”.

A pesar de los reclamos, Adriano optó por dar por cerrado el enfrentamiento y le envió buenos deseos a la actriz. (RS)

El antecedente con Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

Semanas antes, Montes ya había protagonizado otro cruce público, esta vez con su excompañera del reality La Casa de los Famosos México, la actriz venezolana Briggitte Bozzo.

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El detonante fue la polémica en torno a la estilista argentina Laura Villa —conocida como “Lau Styling”—, quien insultó a aficionados mexicanos tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial 2026. Bozzo, que había trabajado con Villa, salió en su defensa; Montes, que ya arrastraba roces con la estilista desde el reality, tomó el bando contrario.

La situación escaló cuando Montes publicó en X: “La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”. Bozzo respondió en una transmisión en vivo: “Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”.

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Montes replicó de inmediato en sus historias de Instagram y cuestionó la identidad nacional de su excompañera: “¿Y desde cuándo eres tan venezolana? Tú eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana”.

Arath de la Torre pide calma

El actor Arath de la Torre, de 51 años y conductor del programa matutino Hoy, intervino para pedirle a ambas que resolvieran sus diferencias en privado. “Se están equivocando”, les dijo, y les envió lo que describió como “un mensaje de amor”.

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La tensión entre Montes y Bozzo no nació con la polémica del Mundial. Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2 en 2024, ambas formaron parte de una misma alianza que se fracturó en el transcurso del juego. Al salir del programa, Montes confirmó la ruptura en una entrevista con el conductor Yordi Rosado: “Es una persona con la que trabajé de niña y hay un vínculo especial, pero el juego ya se acabó”.

El comentario sobre Emiliano Aguilar y el distanciamiento familiar

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

En julio, Montes también generó reacciones al pronunciarse sobre la pelea que protagonizó Emiliano Aguilar en el Belico Fest 2026, celebrado el 13 de ese mes en la Ciudad de México. Aguilar fue increpado por un asistente y respondió físicamente. La actriz aplaudió su reacción en redes sociales.

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En la misma entrevista, Montes abordó su distanciamiento con su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, y con su sobrina Alabama. La situación había generado especulaciones entre sus seguidores. La actriz también mencionó a Samadhi al referirse al conflicto con Maestro Shifu —quien comparte apellido con su hermana—, al señalar que ahora entendía por qué ella mantendría distancia con él.