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Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

Los sospechosos fueron capturados en dos operativos en distintas zonas de la ciudad, donde autoridades aseguraron marihuana, una pistola calibre 9 milímetros y motocicletas; el crimen ocurrió el pasado 30 de julio en la Supermanzana 235

El primer operativo se realizó en la Supermanzana 233, donde fueron capturados Fernanda “N” y César “N”. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
El primer operativo se realizó en la Supermanzana 233, donde fueron capturados Fernanda “N” y César “N”. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga la posible participación de cuatro personas detenidas con droga, un arma de fuego y otros indicios en el asesinato de una mujer ocurrido el pasado 30 de julio en Cancún.

Los arrestos se realizaron durante dos operativos coordinados por agentes de la Fiscalía estatal, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

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Como resultado de ambas acciones fueron detenidos Fernanda “N”, César “N”, Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias e indicios asegurados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cuatro podrían estar relacionados con la ejecución de una mujer registrada en la Supermanzana 235, una de las principales líneas de investigación que sigue la autoridad ministerial.

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El primer operativo se realizó en la Supermanzana 233, donde fueron capturados Fernanda “N” y César “N”. Durante la revisión, los agentes les aseguraron varias dosis de hierba con características similares a la marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores abastecidos, cartuchos útiles y una motocicleta sin placas de circulación.

Horas más tarde, en la Supermanzana 247, las autoridades detuvieron a Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”, quienes presuntamente portaban más bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, además de otra motocicleta sin placas.

En un segundo operativo en la Supermanzana 247, las autoridades detuvieron a Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
En un segundo operativo en la Supermanzana 247, las autoridades detuvieron a Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme al plazo establecido por la ley, mientras continúan las diligencias para establecer su posible responsabilidad en el homicidio.

El homicidio que investiga la Fiscalía

La línea de investigación se relaciona con el asesinato de una mujer ocurrido el 30 de julio en la Supermanzana 235 de Cancún.

Ese día, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba afuera de un inmueble. Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer había muerto a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía busca determinar si alguno de los detenidos participó de manera directa en el ataque o si forma parte del grupo responsable del crimen. Asimismo, peritos realizarán las pruebas correspondientes para establecer si el arma de fuego asegurada durante los operativos fue utilizada en ese homicidio o en otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

Fernanda “N” y César “N” fueron detenidos en la Supermanzana 233 de Cancún durante un operativo en el que autoridades les aseguraron dosis de presunta marihuana, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores abastecidos, cartuchos útiles y una motocicleta sin placas. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
Fernanda “N” y César “N” fueron detenidos en la Supermanzana 233 de Cancún durante un operativo en el que autoridades les aseguraron dosis de presunta marihuana, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores abastecidos, cartuchos útiles y una motocicleta sin placas. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes escaparon del lugar a bordo de una motocicleta

La escena fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios balísticos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley. En las diligencias también participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y agentes de la Policía de Investigación.

De manera preliminar trascendió que junto al cuerpo fue localizado un mensaje intimidatorio, el cual fue asegurado por las autoridades para determinar si guarda relación con el homicidio.

Asimismo, versiones extraoficiales identificaron a la víctima con el alias de “La China” y señalaron que presuntamente estaba relacionada con la venta de droga al menudeo; sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado esa información ni el posible móvil del crimen.

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