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Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

El presunto operador del Cártel Arellano Félix fue vinculado a proceso por un caso iniciado en 2016. Permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa la investigación complementaria

Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa el proceso penal en su contra. (X @OHarfuch)
Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa el proceso penal en su contra. (X @OHarfuch)
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix (CAF), por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un proceso judicial que se originó hace casi una década y que ahora continuará con el imputado recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiacos interceptaron a Héctor “N” en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, Baja California. Durante la revisión le aseguraron un arma corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

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En aquel momento, tras la presentación de las primeras pruebas, el juez determinó concederle la libertad debido a que el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo la legislación vigente y porque el imputado acreditó arraigo en la ciudad fronteriza.

Una investigación que permaneció abierta durante casi 10 años

Aunque recuperó su libertad en ese momento, el expediente no fue cerrado. La Fiscalía continuó con las investigaciones y posteriormente solicitó una audiencia para formular la imputación formal.

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Sin embargo, Héctor “N” no acudió a los citatorios judiciales, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Como consecuencia, un juez giró una orden de aprehensión en su contra.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
La vinculación a proceso deriva de un expediente iniciado en 2016 por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandamiento judicial finalmente pudo cumplimentarse dentro del penal de Mérida, Yucatán, donde el presunto integrante del CAF ya permanecía recluido tras haber sido detenido semanas atrás por un hecho delictivo distinto.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó los datos de prueba que sustentan la acusación.

Tras valorar los elementos expuestos, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La captura del presunto operador del CAF

La presencia de Héctor Manuel Gil García en el penal de Yucatán deriva de su captura realizada entre el 21 y el 22 de julio, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República.

La detención fue confirmada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades mexicanas y agencias del gobierno de Estados Unidos.

La captura del presunto operador del Cártel Arellano Félix fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos. (X @OHarfuch)
La captura del presunto operador del Cártel Arellano Félix fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos. (X @OHarfuch)

Entre las corporaciones que participaron en las investigaciones se encuentran la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las indagatorias señalan que “El Kado” habría mantenido contacto con autoridades estadounidenses como colaborador entre 2020 y 2023. No obstante, esa relación habría terminado después de diversos hechos violentos registrados a principios de 2024 en el condado de San Diego, California, entre ellos el homicidio de un presunto socio en University City y un ataque armado en Chula Vista.

A partir de esos acontecimientos, las investigaciones permitieron rastrear el desplazamiento del presunto operador criminal hacia el sur del país, donde finalmente fue localizado y detenido.

Considerado un generador de violencia en Baja California

De acuerdo con registros de las autoridades de seguridad, Héctor Manuel Gil García era identificado por el Grupo de Coordinación de Baja California como uno de los principales generadores de violencia con presencia en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

Asimismo, informes oficiales lo ubicaban como uno de los presuntos responsables de dirigir células operativas del Cártel Arellano Félix tras la captura de otros objetivos prioritarios registrada a mediados de 2025.

Además del proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, trascendió que el detenido enfrenta otras investigaciones en el ámbito federal relacionadas con delincuencia organizada, las cuales son integradas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). No obstante, conforme al principio de presunción de inocencia, su responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente.

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