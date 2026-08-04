Violento ataque en estación Lagunilla del Metro CDMX: apuñalan a hombre y detienen a un implicado

Un joven resultó gravemente herido tras recibir ocho puñaladas cerca de la estación Lagunilla del Metro en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Captura de pantalla

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Un hombre de entre 20 y 25 años recibió ocho puñaladas en las inmediaciones de la estación Lagunilla del Metro de la Ciudad de México durante la tarde de ayer, 3 de agosto. El ataque tuvo lugar en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y fue perpetrado por un sujeto que presuntamente se encontraba en estado inconveniente, según informó Telediario.

La víctima, con una lesión en la espalda y múltiples heridas por arma blanca, caminó por su propio pie hasta el cruce del Eje 1 Norte con la calle Jesús Carranza para pedir auxilio. Fueron los comerciantes del barrio de Tepito quienes alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar al hombre herido.

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A raíz de los hechos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió al lugar y brindó atención prehospitalaria al lesionado. Los paramédicos lo estabilizaron en el sitio y lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para recibir valoración médica especializada, de acuerdo con medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del ataque fue detenido por policías de la Ciudad de México en el lugar de los hechos. Las autoridades capitalinas lo aseguraron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia ante la que se determinará su situación jurídica.

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TV Azteca Noticias precisó que el sospechoso fue trasladado ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones formales. La investigación ministerial es la que establecerá las circunstancias exactas del ataque y la posible relación entre agresor y víctima.

Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían dado a conocer las causas que originaron la agresión. Tampoco se confirmó si existía algún vínculo previo entre las dos personas involucradas.

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El ataque se suma a una serie de episodios de violencia registrados recientemente en la alcaldía Cuauhtémoc. El 27 de julio, un hombre conocido como “El Diablo” —identificado por el periodista Carlos Jiménez del programa C4 en Alerta como Esteban Gerardo Martínez, de 37 años— fue asesinado a balazos en la calle Matamoros esquina con Jesús Carranza, en el barrio de Tepito.

Ese homicidio ocurrió a escasos metros del punto donde se registró el ataque con arma blanca de este lunes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la Ciudad de México llevan la investigación del caso del 27 de julio.

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Otro hecho registrado en la alcaldía Cuauhtémoc fue un ataque a plena luz del día en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ocurrido el 27 de julio. En la esquina de Belisario Domínguez y República de Brasil, junto a la plaza Santo Domingo, un hombre de 42 años murió y dos más, ambos de 39, resultaron heridos tras una agresión directa con arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el ataque sucedió a solo unas calles del Zócalo y del Palacio Nacional, en una zona comercial y turística. Elementos policiales acudieron al lugar, solicitaron servicios de emergencia y acordonaron la zona, mientras los paramédicos trasladaron a los heridos a hospitales cercanos.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes, recogió indicios balísticos y abrió una investigación para esclarecer el móvil del ataque y localizar a los responsables. La SSC implementó un “cerco virtual” con cámaras de videovigilancia para rastrear a los presuntos agresores, quienes huyeron en motocicleta hacia el norte de la ciudad.

Medios locales identificaron de manera extraoficial al fallecido como Edgar Iván H.S., con supuestos vínculos familiares con un líder de la organización criminal La Unión Tepito y antecedentes penales. El incidente ocurrió en una de las zonas con mayor presencia policial y gran afluencia de visitantes en la capital mexicana.

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Este ataque, sumado a otros recientes en la alcaldía, evidencia la persistencia de hechos violentos en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, incluso en áreas con fuerte despliegue de seguridad.