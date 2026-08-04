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Gala Montes acusa a su hermana Beba de consumir drogas y lanza fuerte amenaza: “Tengo pruebas”

La actriz compartió una serie de publicaciones con fuertes señalamientos que provocaron una ola de reacciones entre los usuarios

Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)
Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)
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La disputa entre Gala Montes y su hermana Beba Montes escaló a un nuevo nivel. Luego de responder ante la prensa a los señalamientos sobre un presunto consumo de sustancias con la frase: “Yo me puedo meter lo que yo quiera”, la actriz volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una serie de acusaciones directas contra su hermana, reavivando la polémica familiar.

En las publicaciones, Gala compartió varias fotografías acompañadas de mensajes en los que rechazó las versiones que la señalan a ella. “Yo soy la drogadicta”, escribió con tono irónico, antes de agregar: “B siempre ha sido una NepoHermana, siempre tuvo todo y por primera vez está SOLA”.

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La actriz también aseguró: “Segunda foto: le gusta coke (I don’t do that) y otras cosas. Tengo pruebas”. Además, publicó una imagen en la que ambas aparecen fumando y escribió: “La última foto las 2 fumando M (ahí le pagaba)”, mensajes que rápidamente generaron miles de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Gala Montes vuelve a responder tras la controversia

Gala Montes - (X)
Gala Montes - (X)

Las publicaciones surgieron después de que Gala enfrentara preguntas de la prensa sobre las declaraciones de Beba Montes y los rumores en torno a un presunto consumo de sustancias. Durante ese encuentro, la actriz respondió con firmeza: “Yo me puedo meter lo que yo quiera”, además de rechazar que se le etiquete como “la drogadicta”.

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En esa misma aparición, Gala explicó que mantiene distancia con su hermana y atribuyó parte del conflicto familiar a la relación con su madre. Aunque afirmó que le tiene cariño, consideró necesario establecer límites mientras las diferencias continúan.

La también actriz sostuvo que espera que algunas situaciones puedan aclararse con el paso del tiempo. Sin embargo, sus recientes publicaciones en redes sociales volvieron a colocar el enfrentamiento familiar en el centro de la conversación pública.

El conflicto entre Gala y Beba continúa sin señales de reconciliación

(Instagram/ @labebamontes)
(Instagram/ @labebamontes)

Antes de estos mensajes, Beba Montes también había hablado públicamente sobre el distanciamiento con su hermana. Al ser cuestionada por los medios, evitó profundizar en la vida personal de Gala y señaló que personas cercanas, como Emiliano Aguilar, podrían influir en algunas de sus decisiones.

Beba también explicó que cualquier determinación relacionada con su hija Alabama responde a la intención de proteger su bienestar y mantener ciertos aspectos de su vida familiar fuera de la exposición mediática. Asimismo, prefirió no adelantar si existe la posibilidad de una reconciliación.

El conflicto entre ambas se intensificó después de que Gala expresara que la relación con su hermana ha afectado el vínculo que mantiene con su sobrina. Desde entonces, las diferencias familiares, los señalamientos públicos y las declaraciones cruzadas han mantenido viva una controversia que sigue generando atención.

Las redes reaccionan a las acusaciones de la actriz

Fuentes periodísticas confirmaron la detención de Beba Montes.
Fuentes periodísticas confirmaron la detención de Beba Montes. (@labebamontes, Instagram)

Las publicaciones de Gala provocaron una avalancha de comentarios. Algunos usuarios criticaron la forma en que expuso el conflicto familiar y defendieron a Beba Montes. Uno de los mensajes más compartidos decía: “Beba no está sola, tiene una hija y una pareja la cual quiere mucho. La que está sola eres tú y necesitas ayuda”.

Otro comentario recordó el paso de Gala por La Casa de los Famosos México: “En la temporada 2 te apoyé, jamás estuve de acuerdo cómo AM te trataba; esa era la Gala Montes empoderada que me gustaba, ahora te veo vacía, triste, sola y peleada con la vida”.

También hubo quienes lamentaron que la disputa continúe creciendo. Entre los mensajes destacó uno que señalaba: “Me da mucha tristeza porque veo que Beba está en una gran etapa de su vida, fue a terapia y se nota, pero acá tenemos a una resentida que dice amar a su sobrina y no se da cuenta del daño que le causa con este tipo de cosas”. Hasta el momento, Beba Montes no ha respondido públicamente a estas nuevas publicaciones.

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