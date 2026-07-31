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¡Campeones regionales! Osmar Olvera y Juan Celaya ganan el oro en los Juegos Centroamericanos

El binomio mexicano subió a lo más alto del pódium tras conseguir el metal dorado en el trampolín de 3m sincronizado

Dos clavadistas masculinos en el aire sobre una piscina azul, una plataforma blanca, y una pared azul con letras blancas, público de fondo.
La dupla mexicana ganó la presea dorada en trampolín de 3 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La delegación mexicana sigue arrasando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Luego de una semana de actividad oficial en Santo Domingo, República Dominicana, la cifra de medallas doradas aumentó gracias a los clavadistas: Osmar Olvera y Juan Celaya.

La pareja mexicana, reconocida por haber obtenido la presea de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, este viernes 31 de julio se cubrieron de oro en la prueba de trampolín 3 metros sincronizados en la alberca olímpica de Santo Domingo.

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El dúo nacional aprovechó su quinto y último clavado para remontar a la pareja colombiana formada por Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales. La ejecución de Osmar Olvera y Juan Celaya decretó su triunfo centroamericano con una puntuación de 419.34.

Los sudamericanos se conformaron con el metal de plata al finalizar con 414.99 puntos. En tanto, la medalla de bronce quedó en dominios del binomio dominicano, compuesto por Frandiel Gómez y José Calderón.

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El triunfo de los mexicanos reafirma su posición en los deportes acuáticos. Osmar Olvera llegó a Santo Domingo con el propósito de ser el rey del trampolín y sólo en unos días empieza a rubricar su historia como campeón centroamericano.

En primera instancia, Olvera se colgó la medalla de oro al dominar de principio a fin desde el trampolín de un metro. Hoy, en compañerismo con Juan Celaya, realizaron una voltereta de campeones que les otorgó estar en la parte alta del pódium en Santo Domingo.

En tanto, el abanderado mexicano, Juan Celaya, consiguió su primera presea de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de cerrar la prueba del trampolín de un metro con el metal de bronce en su poder.

Advierten mayores puntuaciones

Dos hombres atléticos con traje de baño de la bandera mexicana posan junto a una piscina azul. Al fondo, carpas y un cartel de Centro Caribe Sports
Los mexicanos se cubrieron de oro en clavados sincronizados (X / Rommel Pacheco)

Después de ganar el oro en los Juegos de Santo Domingo, Osmar Olvera y Juan Celaya afirmaron que su triunfo en el trampolín de 3 metros no es suficiente, todavía quieren alimentar su hambre de triunfo apuntando a los Juegos Panamericanos.

“Nos alcanzó. Al final tuvimos ahí un clavado que sabemos que lo podemos hacer mejor, pero igual, bueno, ahorita pensando ya tenemos la olímpica, tenemos Centroamericanos juntos, el próximo año hay Panamericanos, así que tenemos que trabajar para también ganar esa medalla en sincronizados como pareja", declaró Osmar Olvera.

“Es bueno iniciar así este ciclo, emocionado en lo que depara para esta dupla. Vamos a cerrar bien, vamos a cerrar como sabemos y confiar en el uno del otro. Al final todos los atletas entrenan para ganar, tienen un sueño, tienen, objetivos, nosotros supimos reponernos de ese error que cometimos", agregó.

Por el grado de dificultad nos alcanzó, pero como dice Meme, eh, esto nos sirve para, para futuro, ya que en Los Ángeles también va a ser al aire libre, así que toca aprender. Eh, lo bueno que hoy salieron las cosas a favor, pero tenemos que trabajar en, en esos detalles que, que son el sol, el aire, que, que no controlamos, pero que se pueden trabajar.

Por su parte, Juan Celaya mencionó que juntos planean superar los 450 puntos para que, en torneos internacionales, sepan competir contra las potencias, mencionando a los chinos, con quienes se han disputado la medalla de oro en batallas sincronizadas llenas de dramatismo.

“Obviamente, no nos conformamos con que haya sido un oro, sino también queremos buscar mayores puntuaciones. Nuestra idea de ahora es hacer 450 puntos, es el reto para estar más al tú por tú con los chinos y no haya tanto, tanto despegue", indicó.

¿Qué sigue para Osmar Olvera y Juan Celaya?

Osmar Olvera y Juan Celaya se subieron al podio de Trampolín 1 este 30 de julio. (X/ @Rommel_Pacheco)
Osmar Olvera y Juan Celaya se subieron al podio de Trampolín 1 este 30 de julio. (X/ @Rommel_Pacheco)

Los clavadistas mexicanos todavía competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en este fin de semana. Ambos buscarán el oro en la prueba individual y posteriormente cerrar la brecha contra la pareja China.

“Todavía nos queda el individual mañana (sábado). Este, sobre de lo bueno, aquí ya pasamos los 100 puntos de clavados obligatorios, que eso es bueno. También cerrar la ventana con los chinos, que ahí a lo mejor es donde se nos dan un poquito. Pero digo, borrón y cuenta nueva, mañana es otro día y seguiremos con el individual", comentó Juan Celaya.

Samuel García felicita a Osmar Olvera por su triunfo en Santo Domingo

Se proclamó campeón regional en República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara)
Se proclamó campeón regional en República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara)

Por medio de sus redes oficiales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda reconoció el triunfo de Osmar Olvera en el trampolín de un metro, publicando una foto con el campeón centroamericano, figura de inspiración para las nuevas generaciones mexicanas.

“Mi compadre Osmar Olvera se llevó el oro en el trampolín de 1 metro de los JCC 2026. Tu historia y nuestro Nuevo Centro Acuático Osmar Olvera son inspiración para las próximas generaciones y parte del Nuevo Legado de nuestro estado. Muchas felicidades. ¡Ánimo!“, dedicó Samuel García Sepúlveda.

Rommel Pacheco celebra la victoria de Osmar Olvera y Juan Celaya

Los aztecas hicieron historia en los Juegos Olímpicos del 2024 EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Los aztecas hicieron historia en los Juegos Olímpicos del 2024 EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). el exclavadista mexicano, Rommel Pacheco, destacó a los campeones regionales por “volver a poner el nombre de nuestro país en lo más alto con una actuación espectacular en el trampolín sincronizado de 3 metros”.

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