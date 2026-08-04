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Sheinbaum emite decreto para fortalecer plataforma de transparencia del gobierno y alista iniciativa tras desaparecer al INAI

“Esto está en la Constitución”, afirmó la mandataria mexicana

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 4 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó el día de hoy un decreto para fortalecer la transparencia de todas las entidades del Gobierno de México tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 4 de agosto en Palacio Nacional.

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Asimismo, señaló algunas partes del artículo sexto constitucional, donde se garantiza el derecho de las audiencias, la información plural y veraz, así como la información de todas las actividades gubernamentales, del ejercicio de los recursos y de un portal de claridad de datos establecido.

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes”, se lee en el contenido de la norma.

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