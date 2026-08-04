México
Agregar Infobae enGoogle

Cuánta azúcar consume un bebé con fórmula infantil: los riesgos para su salud desde los primeros meses

La leche materna se presenta como la opción más adecuada para los lactantes, ya que este alimento aporta todos los nutrientes necesarios para su crecimiento

Una lata de suplemento infantil en polvo está tumbada sobre una mesa de madera, con parte del polvo derramado. Al lado, un biberón transparente con leche.
Fórmulas infantiles en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El consumo de fórmulas infantiles en México se ha convertido en una práctica recurrente, desplazando en muchos casos la lactancia materna exclusiva. Lo preocupante no solo es la frecuencia con la que estos productos se ofrecen a bebés desde sus primeros meses de vida, sino también la composición de estos productos, los cuales contienen cantidades altas de azúcares añadidos, calorías y otros ingredientes que pueden impactar negativamente en la salud desde una edad muy temprana.

De acuerdo con Actúa por la salud, diversos estudios han detectado que cada biberón preparado aporta aproximadamente una cucharada de compuestos azucarados extra, aunque esta cantidad puede variar de acuerdo con la marca y la etapa. Si se considera que un lactante suele ingerir entre seis y ocho mamilas diarios, la ingesta se multiplica y rebasa con facilidad las recomendaciones internacionales.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no debe suministrarse ningún azúcar añadido a menores de dos años, debido a las consecuencias metabólicas y a los riesgos futuros asociados.

El panorama se complica al analizar otros componentes, como el exceso de calorías, el sodio y las grasas vegetales, junto con una lista de ingredientes que incluye jarabes, miel y sólidos de maíz. El resultado es un producto ultraprocesado, cuyo consumo desde los primeros días de vida puede condicionar la salud a corto y largo plazo.

PUBLICIDAD

Riesgos por el consumo de fórmulas infantiles

El contenido de azúcar en las fórmulas infantiles representa un motivo de alerta. Estudios realizados en el laboratorio del doctor Goran, en la Universidad del Sur de California, encontraron que pueden contener hasta un 20% de azúcares añadidos.

Su alto consumo no solo afecta el metabolismo, sino que también se vincula con la aparición de enfermedades como obesidad, diabetes o problemas cardiovasculares. Además, se ha comprobado que la exposición temprana a sabores dulces moldea el paladar, predisponiendo a los niños y niñas a preferir alimentos de este tipo durante su desarrollo y generando una posible adicción a largo plazo.

Infografía que muestra una botella de biberón, azúcar en cubos, un bebé, texto explicativo sobre los riesgos de azúcar en fórmulas infantiles y varios íconos.
Una infografía detalla los riesgos asociados al alto contenido de azúcares añadidos en fórmulas infantiles, que pueden llegar hasta un 20% y afectar la salud y el desarrollo de los bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que la mayoría contiene más calorías de las necesarias. Un bebé de un mes puede llegar a beber cerca de 1,200 calorías diarias solo a través de la fórmula, cuando la recomendación oscila entre 800 y 1,000 calorías, dependiendo de la edad. Esto, sumado al mecanismo del biberón, que no permite al bebé regular su ingesta, puede llevar al sobrepeso desde los primeros meses.

Regulación y alternativas recomendadas

En México, este preparado no está contemplado en la Norma Oficial NOM-051, lo que permite que muchas marcas utilicen nomenclaturas confusas para los azúcares presentes en sus fórmulas, como oligofructosa, jarabe de glucosa o sólidos de maíz. Esto dificulta que los padres identifiquen los ingredientes y conozcan realmente lo que están ofreciendo a sus hijos.

Pese a que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos para la Leche Materna prohíbe su promoción, la publicidad sigue presente en medios masivos y las etiquetas suelen ser engañosas e inductivas. Además, la distribución en hospitales y centros de salud sigue ocurriendo, en parte por desconocimiento de la normativa oficial por parte del personal sanitario. Muchos pediatras y neonatólogos las recetan sin justificación médica sólida, perpetuando la exposición de los bebés a ingredientes no recomendados.

Frente a este escenario, la leche materna se presenta como la opción más adecuada para los lactantes, ya que este alimento natural no solo aporta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento, sino que también contiene inmunoglobulinas y células vivas que protegen al bebé contra infecciones y favorecen su desarrollo integral.

Temas Relacionados

bebeslechelactanciaazúcarsalud infantilmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 04 de agosto: entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 04 de agosto: entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

El presunto operador del Cártel Arellano Félix fue vinculado a proceso por un caso iniciado en 2016. Permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa la investigación complementaria

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? L3 del STC con retraso por objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? L3 del STC con retraso por objeto en vías

¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

Es clave reconocer que el proceso de retiro suele incluir un periodo de duelo, seguido por la necesidad de redefinir la propia identidad y construir nuevos objetivos

¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

De “huelen a baúl” a la cancelación: diputada de Morena pierde su lugar en TV y podcast tras dichos sobre adultos mayores

El podcast “Descasadas”, envuelto en polémica por burlas a adultos mayores, llegó a su fin tras disculpas públicas y la salida de Nay Salvatori

De “huelen a baúl” a la cancelación: diputada de Morena pierde su lugar en TV y podcast tras dichos sobre adultos mayores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

Violento ataque en estación Lagunilla del Metro CDMX: apuñalan a hombre y detienen a un implicado

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

Arrestan a hombre que transportaba más de 200 kilos de cocaína en un vehículo en CDMX: investigan ruta de trasiego

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Gala Montes acusa a su hermana Beba de consumir drogas y lanza fuerte amenaza: “Tengo pruebas”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llaga La Cabina de las Tentaciones a cambio de un sacrificio

Estalla conflicto entre Gala Montes y Maestro Shifu: por este motivo la actriz se peleó con el influencer

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés es el líder de la semana y compartirá la suite con Aldo Rendón

DEPORTES

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

Katia Itzel rompe el silencio tras la lluvia de críticas y manda contundente mensaje en redes

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

México vs El Salvador: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la selección femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026